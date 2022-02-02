Что было рядом с молотом вместо серпа, и откуда взялись другие символы СССР

Почти все мы можем встретить и сейчас. Например, герб часто выбивали на зданиях, которые и сегодня есть в городах, а скульптуру «Рабочий и колхозница» до сих пор можно увидеть на заставках к проектам «Мосфильма». Так как же были придуманы и когда появились эти знаковые эмблемы того времени?

Какая символика была у звезды

Красную звезду в качестве эмблемы взяли себе красноармейцы. Вскоре она стала обязательным атрибутом одежды всех, начиная от солдат, заканчивая высшими званиями, а также красовалась на знаменах. Однако она была больше чем символом всех, кто сражался за новый строй: каждая из пяти вершин звезды означала материк, а также весь пролетариат, живущий на пяти материках, и главное — их единство.