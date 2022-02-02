Что было рядом с молотом вместо серпа, и откуда взялись другие символы СССР

Серп и молот, рабочий и колхозница, атрибуты пионеров — многие советские вещи стали символичными и по сей день ассоциируются с Союзом.
Почти все мы можем встретить и сейчас. Например, герб часто выбивали на зданиях, которые и сегодня есть в городах, а скульптуру «Рабочий и колхозница» до сих пор можно увидеть на заставках к проектам «Мосфильма». Так как же были придуманы и когда появились эти знаковые эмблемы того времени?
Какая символика была у звезды
Красную звезду в качестве эмблемы взяли себе красноармейцы. Вскоре она стала обязательным атрибутом одежды всех, начиная от солдат, заканчивая высшими званиями, а также красовалась на знаменах. Однако она была больше чем символом всех, кто сражался за новый строй: каждая из пяти вершин звезды означала материк, а также весь пролетариат, живущий на пяти материках, и главное — их единство.
Ну а красный цвет был главным цветом революции. И кстати, не только Октябрьской: вспомните роман Стендаля «Красное и черное», тут он тоже символизировал, помимо всего прочего, французскую революцию.
Красная пионерская косынка
Посвящение в пионеры было особым событием в жизни школьников: с этого момента они имели право на знак отличия — алый галстук. Особых хулиганов в пионерский отряд могли не взять, так что дети волновались перед поступлением. Фактически пионерское движение было вдохновлено скаутским движением, которое появилось еще в царской России. И треугольные косынки на шее носили скауты в разных странах, в СССР они стали красными.
Есть и другая теория: во время какой-то демонстрации женщины сняли свои платки и повязали их на шеи детям, так и появился галстук. Ну а треугольный он потому, что каждый уголок этого красного платка символизировал единство пионерского, комсомольского и коммунистического движений.
Рабочий и колхозница
В руках одного — молот, а в руках другой героини — серп. Парень и девушка, стоящие бок о бок, символизируют два класса, которые смогли все изменить и совершить революцию. Кстати, вдохновение для статуи, которую создали Б. Иофан и В. Мухина, черпали в античности: рабочий вдохновлен скульптурой «Тираноборцы», а колхозница — богиней Победы Никой.
Так что даже источник вдохновения весьма символичен, да и скульптурам удалось передать тот порыв, движение, запечатленное древнегреческими художниками.
Впервые статуя появилась на парижской выставке, снимок ниже сделан как раз во время этого важного международного мероприятия:
Скульптура стала главным экспонатом павильона СССР, ее назвали триумфом советского искусства. Это и сегодня одно из самых знаковых творений эпохи, прекрасно передающее дух времени. В руках герои держали реальное воплощение герба СССР — серп и молот.
Серп и молот
Ну и перейдем, пожалуй, к серпу и молоту. Появились они не сразу, сначала крестьян вместо серпа символизировал плуг.
Летом 1918-го была утверждена новая эмблема Советского Союза: ее нарисовал Е. Камзолкин. Он изобразил скрещенный с молотом серп на фоне звезды. Все это, как видите, воплотилось во всей советской символике: это и алые галстуки, и звезды, и самая знаменитая скульптура рабочего и колхозницы. Еще через пять лет эмблему сменил герб, который будет действовать вплоть до распада СССР.
Серп и молот красовались на планете Земля, что символизировало рабочих всего мира. Планета была освещена и согрета солнечными лучами, а от светила в разные стороны расходились две связки колосьев. И венчала все это — звезда.
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Он ведь с красным знаменем цвета одного (народный фольклор времен Л.И.Брежнева)
Летом 1918-го приняли герб РСФСР