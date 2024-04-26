5 самых редких и дорогих монет СССР из бабушкиного кошелька, которые сейчас стоят тысячи рублей

Все дело в их редкости, когда была выпущена лишь небольшая партия таких монет или с ошибочным штампом. И есть определенная вероятность, что такие монеты стоимостью в тысячи рублей вполне могут лежать в запылившемся с советских времен кошельке ваших бабушек-дедушек как малоценная безделушка.

В подборку мы не стали включать пробные монеты 1931, 1947 и 1958 годов, которые так и не вышли в обращение, а также золотой червонец 1923 года, который использовался лишь для внешнеторговых расчетов. Также в обзор не вошли редкие штемпели монет определенного года, отличающиеся от обычных недорогих экземпляров лишь несущественными деталями, например, надписью на гурте, более круглыми буквами, длиной остей, размером звезды и др. Такими особенностями интересуются далеко не все нумизматы.

Цена указана примерная на основе Таганского ценника и может довольно сильно отличаться в зависимости от состояния, условий, популярности аукциона и многих других факторов.

1. 1 рубль 1922 года

25000 руб.