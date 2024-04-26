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5 самых редких и дорогих монет СССР из бабушкиного кошелька, которые сейчас стоят тысячи рублей

5 самых редких и дорогих монет СССР из бабушкиного кошелька, которые сейчас стоят тысячи рублей

Автор:
26 апреля 2024 09:16
Сообщество : СССР
Метки: СССР   деньги   коллекционеры   монеты   нумизматы   редкие монеты   фото   цена   
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Сегодня за некоторые монеты советского периода коллекционеры-нумизматы готовы выложить круглую сумму, многократно превышающие цену лома металла, из которого сделана монета.

Все дело в их редкости, когда была выпущена лишь небольшая партия таких монет или с ошибочным штампом. И есть определенная вероятность, что такие монеты стоимостью в тысячи рублей вполне могут лежать в запылившемся с советских времен кошельке ваших бабушек-дедушек как малоценная безделушка.


В подборку мы не стали включать пробные монеты 1931, 1947 и 1958 годов, которые так и не вышли в обращение, а также золотой червонец 1923 года, который использовался лишь для внешнеторговых расчетов. Также в обзор не вошли редкие штемпели монет определенного года, отличающиеся от обычных недорогих экземпляров лишь несущественными деталями, например, надписью на гурте, более круглыми буквами, длиной остей, размером звезды и др. Такими особенностями интересуются далеко не все нумизматы.


Цена указана примерная на основе Таганского ценника и может довольно сильно отличаться в зависимости от состояния, условий, популярности аукциона и многих других факторов.

1. 1 рубль 1922 года

25000 руб.

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Самая дорогая советская серебряная монета регулярного выпуска имеет вес 20 грамм и изготовлена из серебра 900-й пробы. На ней вместо СССР нанесена надпись РСФСР, поскольку Союз еще не был образован. По характеристикам она полностью соответствовала царским рублям, но на смену двуглавому орлу пришла революционная символика и герб нового рабоче-крестьянского государства.

По дизайну монета не отличается от рубля 1921 года, однако в 1922 году было отчеканено гораздо меньше монет, с чем и связана высокая цена, в 16 раз превышающая цену серебра. Кроме того, существуют явные разновидности монеты с разными надписями А.Г., и П.Л. на гурте (по инициалам минцмейстеров) и с точкой и полуточкой на ободке аверса. Они встречаются примерно с одинаковой частотой и по цене почти не отличаются.

Монету довольно часто подделывают, перебивая единицу на двойку на рубле 1921 года либо штампуя на фальшивой заготовке не из серебра.

2. 2 копейки 1927 года

120000 руб.

Бронзовая монета встречается крайне редко, поэтому и стоит немалую сумму около 120 000 руб. С большой вероятностью это получилось вследствие того, что при чеканке использовался штемпель предыдущего 1926 года, а с 1927 годом была отпечатана лишь небольшая партия монет. По имеющимся данным, нумизматами было обнаружено лишь около 200 экземпляров этой монеты.

Меньше, но все равно дорого, около 45000 руб, придется отдать за 2 копейки 1925 года. В этом году бронзовые монеты почти не печатались.

3. 10 и 15 копеек 1942 года

15000 руб.

В самое тяжелое время ВОВ Ленинградский мондвор был эвакуирован на Урал в Краснокамск, и из-за этого мощности по чеканке монет были существенно снижены. В связи с этим мелкие бронзовые монеты в 1-5 копеек не чеканились, а число отчеканенных монет в 10 и 15 копеек было небольшим и со сниженным качеством, и до наших дней их дошло совсем немного.

4. 15 копеек 1970 года

22000 руб.

Это самая дорогая монета из позднего периода после денежной реформы 1961 года. Дело в том, что в период с 1965 и 1975 годы тираж чеканки 15-копеечных монет был небольшим, а в 1970 году было выпущено совсем мало монет. По всей видимости, в 1970 году большинство монет чеканились со штампом 1969 года.

5. 20 копеек 1991 года без знака монетного двора

20000 руб.

В 1990 году на монетах стали наносить гравировку монетного двора, которых в СССР было два - Московский (М) и Ленинградский (Л). В этой связи появилось сразу несколько разновидностей довольно редких монет, самой дорогой из которых стали 20 копеек 1991 года без буквы, означающей монетный двор. Таких экземпляров было выпущено совсем немного. Стоит остерегаться подделок, когда знак монетного двора спиливается и тщательно шлифуется, ведь с буквами эти монеты ничего не стоят.

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Метки: СССР   деньги   коллекционеры   монеты   нумизматы   редкие монеты   фото   цена   
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10k
vasilykopkov 46 минут назад
Стоимость дана оценочная, каталожная. В реале за эти деньги продать эти монеты невозможно. Число коллекционеров данных монет весьма ограничено.
А настоящий коллекционер никогда не купит по каталожной цене. Если и покупают, то обычно в два-три раза дешевле (а то и в десять). Но чаще - меняются, или ищут на барахолках...
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48k
Соломей Полчаса назад
у меня 12 шт есть 15 копеечных, 70 года.в детстве копил, в бутылку из под какого то импортного то ли чинзано, то ли еще чего, потом успешно все забылось, бутылка заигралось, СССР почил,90-е, туда сюда,нашел при очередном переезде в начале 2000-х, и еще две бутылки почти полные, из под шампанского с 10-ти копеечными...
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2k
Леонид Полчаса назад
весь 1947 год плачет в сторонке.
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11k
Vacony Час назад
...пошел проверять карманы в старых куртках....
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