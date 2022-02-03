4 подарка, от которых советские женщины были в восторге, а современные не оценили бы

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В определенные годы в магазинах не всегда удавалось отыскать даже гречку и многие другие продукты, что уж говорить про вещи. Однако и в столь непростое время мужчинам удавалось порадовать женщин подарками. Но какими! Современные девушки их бы точно не оценили.
Представители старшего поколения часто вспоминают и говорят о том, какие продукты и вещи были в советское время. Тогда всё делали по ГОСТу и качественно. Однако в то время люди не придавали этому такое значение, как сегодня, и больше интересовались всем тем, что привозили из-за границы. Интерес к импортным товарам возник из-за царившего дефицита.
Отрез ткани на платье
Не только воротники перешивали советские умелицы. Во времена дефицита многие девушки шили и вязали себе вещи сами. Так, во-первых, не нужно было простаивать огромные очереди в магазинах. А, во-вторых, сшитая своими руками вещь становилась уникальной, и таким образом девушкам удавалось выделяться на фоне других. Хорошие ткани стоили дорого, и мужчины могли преподносить их отрезы в качестве подарков. Такой презент не мог оставить равнодушной практически ни одну женщину, какого бы цвета и с каким бы рисунком он ни был.
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Натуральный меховой воротник
В Советском Союзе изделия из меха стоили очень дорого. Даже пальто с меховым воротником было многим не по карману. И женщины придумали небольшую хитрость: аккуратно отпарывали воротник от старой вещи и пришивали к новой. Некоторым счастливицам мех на пальто дарили мужья. Такому дорогому презенту завидовали все коллеги и подруги. Сегодня же девушки подобный подарок не поняли бы.
Хрустальная посуда
Те, кто вырос в восьмидесятые и девяностые, помнят, как в стенке или серванте непременно стояла хрустальная посуда. Она обязательно располагалась за прозрачными дверцами на самом видном месте и была гордостью любой хозяйки. Наши мамы и бабушки берегли хрусталь, доставали его на стол только по праздникам и передавали по наследству.
Разумеется, это был отличный подарок, которому, к слову, радовались не только женщины, но и мужчины. В то время хрустальную вазу могли подарить, например, на производстве самым лучшим сотрудникам. В эпоху дефицита она была настоящим сокровищем. Сегодня же хрустальной посуде предпочитают цветную и однотонную. При этом современные девушки вряд ли бы оценили такой подарок, даже если купленные тарелки соответствуют последней моде.
Разумеется, это был отличный подарок, которому, к слову, радовались не только женщины, но и мужчины. В то время хрустальную вазу могли подарить, например, на производстве самым лучшим сотрудникам. В эпоху дефицита она была настоящим сокровищем. Сегодня же хрустальной посуде предпочитают цветную и однотонную. При этом современные девушки вряд ли бы оценили такой подарок, даже если купленные тарелки соответствуют последней моде.
Продукты
Что точно не оценила бы современная девушка в качестве подарка, так это обычные продукты. А в то время женщины радовались любым дефицитным товарам. Муж, который принес к праздничному столу сервелат, сыр, растворимый кофе или индийский чай, возвышался до статуса героя. Также мужчины могли подарить просто коробку шоколадных конфет. И девушки, и женщины любили сладкое и поэтому радовались таким презентам.
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- в советском союзе было всё
и
- девушки в советском союзе были рады любым ДЕФИЦИТНЫМ вещам, а именно: ткани на платье, меховому воротнику, посуде и... еде!!
)))))
При этом шуруповерт считают нормальным подарком для мужика.
Главное чувства.
Куда его девать? )))
А сейчас это - "hand made", и цена часто нереальные...
Машинка у меня уже много лет и очень выручает.