4 подарка, от которых советские женщины были в восторге, а современные не оценили бы

Те, кто вырос в восьмидесятые и девяностые, помнят, как в стенке или серванте непременно стояла хрустальная посуда. Она обязательно располагалась за прозрачными дверцами на самом видном месте и была гордостью любой хозяйки. Наши мамы и бабушки берегли хрусталь, доставали его на стол только по праздникам и передавали по наследству.



Разумеется, это был отличный подарок, которому, к слову, радовались не только женщины, но и мужчины. В то время хрустальную вазу могли подарить, например, на производстве самым лучшим сотрудникам. В эпоху дефицита она была настоящим сокровищем. Сегодня же хрустальной посуде предпочитают цветную и однотонную. При этом современные девушки вряд ли бы оценили такой подарок, даже если купленные тарелки соответствуют последней моде.