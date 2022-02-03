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4 подарка, от которых советские женщины были в восторге, а современные не оценили бы

4 подарка, от которых советские женщины были в восторге, а современные не оценили бы  (5 фото)

Автор:
03 февраля 2022 08:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   девушки   подарок   советские женщины   факты   фото   
1583
5
В определенные годы в магазинах не всегда удавалось отыскать даже гречку и многие другие продукты, что уж говорить про вещи. Однако и в столь непростое время мужчинам удавалось порадовать женщин подарками. Но какими! Современные девушки их бы точно не оценили.
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Метки: СССР   девушки   подарок   советские женщины   факты   фото   
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20  комментариев
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1k
Егор Терентьев Час назад
Думаю и сейчас коробка хороших шоколадных конфет актуальна.
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9
Борменталь Незабаром 6 минут назад
совкодрочеры, как в ваших головах уживаются 2 факта:
- в советском союзе было всё
и
- девушки в советском союзе были рады любым ДЕФИЦИТНЫМ вещам, а именно: ткани на платье, меховому воротнику, посуде и... еде!!
)))))
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920
ya_pavel 10 минут назад
Отец как-то маме в 90-е миксер подарил, мама была в восторге. Молодые коллеги сейчас говорят, если мужик подарит сковороду или блендер, этот подарок тут же полетит в него. Типа они не кухарки.
При этом шуруповерт считают нормальным подарком для мужика.
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63
Varelik 24 минуты назад
Ну, думаю, если постараться, то можно было достать духи "Красная Москва" и подарить. А для неземной любви- шанель №5!

Главное чувства.
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27k
Григорий Полчаса назад
Эт ерунда, подари вот такое и тебе у виска пальцем покрутят. А раньше был-бы повод поставить тебе памятник.
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−1
пофаласий Полчаса назад
Валентине Терешковой за прогиб космический подарил Володька Путин [мат] автоматический...
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4k
Enigma Kuutar 38 минут назад
ХруВсталь - больная мозоль )))
Куда его девать? )))
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6k
Горец Ю 54 минуты назад
Кроме хрусталя и меха - моя дорогая будет рада всему, т.к. ТЕ продукты были хороши, а шить она шьёт себе в удовольствие, так что и мех давайте!!!
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1k
Sergey Pankratov 2 часа назад
Тех, кто шил сам, было не так уж и много. Люди в массе своей шили на заказ в ателье. Были и частники, которые подрабатывали индивидуальным пошивом. Это было доступно, поэтому шили всё: платья, брюки, костюмы, пальто. Даже в сельских райцентрах были так называемые дома быта, где можно было заказать одежду из своей ткани. А отрез хорошей ткани в подарок мог порадовать не только женщину, но и мужчину, - брюки мужики шили поголовно, особенно молодёжь.
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28
ghor Sergey Pankratov 45 минут назад
Многие умели шить. У девочек в школе это была обязательная программа на трудах. Швейные машинки у многих стояли. И я хорошо помню как мамины подруги постоянно обменивались выкройками и хвастались кто, что пошил.
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