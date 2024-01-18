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Гроза морей: большая дизельная подводная лодка Б-440 проекта 641

Гроза морей: большая дизельная подводная лодка Б-440 проекта 641

Автор:
18 января 2024 09:05
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Б-440 проекта 641   Подводная лодка   интересно   музе   у берега Вытегорского водохранилища   факты   фото   
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Сегодня я расскажу про большую дизель-электрическую торпедную подводную лодку Б-440 проекта 641, списанную в 1998 г. и стоящую на своём последнем приколе у берега Вытегорского водохранилища в качестве музейного экспоната.

В конце 1950-х гг. для замены первых послевоенных океанских подводных лодок проекта 611 в Центральном Конструкторском Бюро №18 под руководством Главного конструктора С. А Егорова начались работы по разработке новой подлодки проекта 641, а с 1958 г. работу над проектом продолжил новый Главный конструктор З. А. Дерибин

Новая подводная большая дизель-электрическая лодка предназначалась для ведения противолодочных боевых действий, постановки мин и разведки. Лодки этого проекта обладали улучшенными условиями обитания 70 членов экипажа, а их вооружение составляло 6 носовых и 4 кормовых 533-мм торпедных аппарата с запасом из 22 торпед, а также 32 мин.

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Они имели большую автономность до 90 суток, глубину погружения до 380 метров и дальностью хода, причём особое внимание уделялось улучшению их ходовых способностей в надводном положении со скоростью до 16 узлов.

Подводная лодка длиной более 91 метр с водоизмещением в надводном положении 1952 и в подводном 2457 тонн, состояла из семи основных отсеков:

1-й торпедный отсек, 2-й жилой отсек с кают-компанией и аккумуляторной, 3-й отсек центрального поста, 4-й жилой отсек с камбузом и ещё одной аккумуляторной, 5-й отсек трёх главных дизель-генераторных агрегатов мощностью по 2000 л.с., 6-й электромоторный отсек и 7-й ещё один торпедный отсек.

За время эксплуатации лодки этого проекта хорошо зарекомендовали себя и некоторые были задействованы в операции "Кама" во время Карибского кризиса, а всего их было построено 75, причём 17 из них были поставлены на экспорт для Кубы, Индии, Ливии и даже Польши.

Для начала как обычно немного истории:

Большая подводная лодка Б-440 была заложена на Ново-Адмиралтейском заводе в Ленинграде 1 июня 1970 г., а спустя три с половиной месяца 16 сентября того же года спущена на воду и переведена по внутренним водным путям в Северодвинск для прохождения сдаточных испытаний.

Уже 11 декабря 1970 г. после прохождения испытаний Б-440 была зачислена в списки кораблей ВМФ и был сформирован её первый экипаж под командованием В. И. Бурунова, а 25 декабря лодка вступила в строй.

16 января 1971 г. лодка была включена в состав 69-й бригады подводных лодок, а не как пишут в большинстве источников 211-й, которая входила в 4-ю эскадру подводных лодок Северного флота с постоянным местом базирования в Екатерининской гавани, совершая учебно-боевые выходы в Баренцево море и дальний поход с 1971 по 1972 гг. в Средиземное море.

В составе этой 69-й бригады лодка с октября 1973 по октябрь 1974 гг. выполняла боевые задачи в Средиземном море.

Также в Средиземное море лодка выходила в 1977 г., но уже под командованием А. В. Тураева.

Впоследствии под командованием В. А. Бакальчука в 1982 г. лодка ходила в Норвежское море.

В 1983 г. под командованием И. И. Юрченко лодка выходила в Средиземное море, а в 1984 г. в моря Северной Атлантики.

С 1 января по 5 июля 1988 г. под командованием В. И. Блинкова лодка принимала участие в групповом поиске подводных лодок НАТО в Баренцевом море вместе с другими подлодками.

А 12 августа 1989 г. Б-440 под командованием В. И. Блинкова, проходя у острова Медвежий на глубине 80 метров, задела трал норвежского рыболовецкого траулера "Орион" и зацепилась за него левым бортом, в следствии чего ей пришлось всплыть на поверхность. Пока члены экипажа освобождали подлодку от сети, её сфотографировали с траулера и пытались выйти на связь, но подводники не ответили. В итоге лодка была освобождена от сети и ушла обратно на глубину, а траулер лишился дорогостоящего трала.

В интернете пишут, что донесение о этом происшествии на командный пункт командир лодки тогда не сделал и скрыл инцидент, а когда он вскрылся, причиной произошедшего признали неоправданное сближение с целями и безграмотное маневрирование.

А уже в 1990 г. лодка встала на капитальный ремонт на Кронштадтском морском заводе, где 25 октября 1994 г. была передана в состав Балтийского флота и в июле 1995 г. заступила в строй под командованием К. Ю. Сырочева.

7 июня 1996 г. лодка была зачислена в состав 25-й бригады подводных лодок 4-й дивизии учебных кораблей Ленинградской Военно-Морской Базы с постоянным базированием в Кронштадте.

А в 1998 г. подводная лодка Б-440 под командованием А. В. Билалова была исключена из состава ВМФ, её экипаж расформирован, а сама лодка была передана в отдел фондового имущества для дальнейшей утилизации и поставлена на прикол в Купеческой гавани.

Но вместо утилизации эту подводную лодку ждала другая судьба и в 2003 г. было принято решение о переносе лодки в Вытегру в качестве музея и в том же году на Кронштадтском морском заводе начались работы по её переоборудованию для музейных нужд, в ходе которых была демонтирована часть некоторых отсеков.

В сентябре 2005 г. все работы были закончены и лодку на понтонах доставили через Ладожское озеро в Вытегорский залив Онежского озера, где перед этим были проведены дноуглубительные работы и установлена на берегу Вытегорского водохранилища.

Ну а 10 декабря 2005 г. музейный комплекс боевой славы подводной лодки Б-440 был торжественно открыт под руководством последнего назначенного капитана 3-го ранга Валерия Назарченкова, который служил до этого на Тихоокеанском флоте.

Ну а теперь перенесёмся на берег Водохранилища.

И посмотрим на эту красавицу.

Которая крайне необычно смотрится мало того что в озере, так ещё и в окружении камыша и рогоза.

Максимально рассмотрим её со всех возможных сторон.

И пройдём внутрь.

Большинство отсеков этой лодки сохранились.

А начнём мы осмотр с первого носового отсека.

Где сохранилось шесть торпедных аппаратов 533-мм торпед.

Традиционно на каждом из них нарисована красная звезда.

А этот люк служил для загрузки торпед в отсек.

Для удобства посетителей в перегородках между отсеками сделаны полноценные проходы.

А в оригинале проход осуществлялся через такие гермолюки.

Которые тоже оставили на своих местах.

Далее следует жилой отсек.

Хотя в нём есть и пост гидроакустика.

Конечно здесь были и каюты.

Небольшая кают-компания.

Ещё один переход между отсеками.

Проход в отсек центрального поста.

В самом центральном посте было очень много туристов, поэтому с фотографиями из него только так.

А ещё здесь был гальюн.

Множество разноцветных вентилей это типичная картина для любой подводной лодки.

И снова переход между отсеками.

В ещё один жилой отсек.

С боевыми постами.

Рубка связи.

Рубка радиометриста.

Камбуз.

Каюты.

А вот в следующий отсек переход осуществлялся через полноценную корабельную гермодверь.

Это пятый отсек дизель-генераторной, являвшейся сердцем подводной лодки.

Причём следом была установлена ещё одна гермодверь.

Сам основной зал трёх главных дизель-генераторных агрегатов 2Д-42М.

Правда сохранили здесь только два и то не полностью.

Но тем не менее они есть.

Снова проходим через гермодверь.

Ведущей в электромоторный отсек.

Отсюда осуществлялось управление электрогенераторами и двигателями.

Ещё один гальюн.

Раньше под жилыми отсеками располагалось ещё две аккумуляторных, но они были демонтированы.

А на таких откидных кроватях спали матросы.

Ну и четыре кормовых торпедных аппарата седьмого отсека.

А из выпиленных помещений сделали залы с экспозициями.

С огромным количеством фотографий.

Образцами формы.

Макетами различных подводных лодок.

И сигнальных фонарей.

Вот такой классный музей получился из этой подводной лодки.

Ну а на этом всё.

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Метки: Б-440 проекта 641   Подводная лодка   интересно   музе   у берега Вытегорского водохранилища   факты   фото   
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И Ш 12 минут назад
Эх, молодость моя... Северофлотская...
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Dimon 5 минут назад
Пройтись посмотреть - да, а находиться, да ещё под водой полгода - ну нах..
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