Гроза морей: большая дизельная подводная лодка Б-440 проекта 641

Для начала как обычно немного истории:

Большая подводная лодка Б-440 была заложена на Ново-Адмиралтейском заводе в Ленинграде 1 июня 1970 г., а спустя три с половиной месяца 16 сентября того же года спущена на воду и переведена по внутренним водным путям в Северодвинск для прохождения сдаточных испытаний.

Уже 11 декабря 1970 г. после прохождения испытаний Б-440 была зачислена в списки кораблей ВМФ и был сформирован её первый экипаж под командованием В. И. Бурунова, а 25 декабря лодка вступила в строй.

16 января 1971 г. лодка была включена в состав 69-й бригады подводных лодок, а не как пишут в большинстве источников 211-й, которая входила в 4-ю эскадру подводных лодок Северного флота с постоянным местом базирования в Екатерининской гавани, совершая учебно-боевые выходы в Баренцево море и дальний поход с 1971 по 1972 гг. в Средиземное море.

В составе этой 69-й бригады лодка с октября 1973 по октябрь 1974 гг. выполняла боевые задачи в Средиземном море.

Также в Средиземное море лодка выходила в 1977 г., но уже под командованием А. В. Тураева.

Впоследствии под командованием В. А. Бакальчука в 1982 г. лодка ходила в Норвежское море.

В 1983 г. под командованием И. И. Юрченко лодка выходила в Средиземное море, а в 1984 г. в моря Северной Атлантики.

С 1 января по 5 июля 1988 г. под командованием В. И. Блинкова лодка принимала участие в групповом поиске подводных лодок НАТО в Баренцевом море вместе с другими подлодками.

А 12 августа 1989 г. Б-440 под командованием В. И. Блинкова, проходя у острова Медвежий на глубине 80 метров, задела трал норвежского рыболовецкого траулера "Орион" и зацепилась за него левым бортом, в следствии чего ей пришлось всплыть на поверхность. Пока члены экипажа освобождали подлодку от сети, её сфотографировали с траулера и пытались выйти на связь, но подводники не ответили. В итоге лодка была освобождена от сети и ушла обратно на глубину, а траулер лишился дорогостоящего трала.

В интернете пишут, что донесение о этом происшествии на командный пункт командир лодки тогда не сделал и скрыл инцидент, а когда он вскрылся, причиной произошедшего признали неоправданное сближение с целями и безграмотное маневрирование.

А уже в 1990 г. лодка встала на капитальный ремонт на Кронштадтском морском заводе, где 25 октября 1994 г. была передана в состав Балтийского флота и в июле 1995 г. заступила в строй под командованием К. Ю. Сырочева.

7 июня 1996 г. лодка была зачислена в состав 25-й бригады подводных лодок 4-й дивизии учебных кораблей Ленинградской Военно-Морской Базы с постоянным базированием в Кронштадте.

А в 1998 г. подводная лодка Б-440 под командованием А. В. Билалова была исключена из состава ВМФ, её экипаж расформирован, а сама лодка была передана в отдел фондового имущества для дальнейшей утилизации и поставлена на прикол в Купеческой гавани.

Но вместо утилизации эту подводную лодку ждала другая судьба и в 2003 г. было принято решение о переносе лодки в Вытегру в качестве музея и в том же году на Кронштадтском морском заводе начались работы по её переоборудованию для музейных нужд, в ходе которых была демонтирована часть некоторых отсеков.

В сентябре 2005 г. все работы были закончены и лодку на понтонах доставили через Ладожское озеро в Вытегорский залив Онежского озера, где перед этим были проведены дноуглубительные работы и установлена на берегу Вытегорского водохранилища.

Ну а 10 декабря 2005 г. музейный комплекс боевой славы подводной лодки Б-440 был торжественно открыт под руководством последнего назначенного капитана 3-го ранга Валерия Назарченкова, который служил до этого на Тихоокеанском флоте.