Чем занимался сборщик мочи, и почему эта профессия снова актуальна

Древние римляне не видели ничего странного в том, чтобы хорошенько потолковать о делах в общественной уборной! Поэтому внутренние перегородки в общественных уборных были исключены. Как класс.
В руках у мужчин на рисунках-реконструкциях видны палочки с тампонами на концах, назначение их понятно. А каменный жёлоб в полу предназначен для проточной воды, чтобы тампоны смачивать. Мужчины в приспущенных брэках (штанах) – значит, времена уже "варварские"...
А вот что за корыта посередине? Для чего они? Как вы думаете? И для чего кувшин на рисунке ниже?
А это всё для сбора мочи. Этот ценный "продукт" не следовало отправлять туда же, куда и всё остальное, его надо было копить! Зачем?
Дело в том, что в "стоялой" моче под воздействием уробактерий образуется аммиак. Когда он реагирует с жирами на загрязнённой одежде, получается что-то вроде жидкого мыла. Человек на рисунке недаром руками в корыте возится – он мнёт загруженную туда одежду! Да-да, общественные туалеты служили заодно общественными прачечными! Загрузил, подержал, помял хорошенько, прополоскал в воде – и порядок!
Разумеется, запах в этих древнеримских прачечных и "переговорных" стоял очень своеобразный. Недаром фраза римского императора Веспасиана, сопровождавшая обложение налогом общественных прачечных, вошла в поговорку... Догадались, какая? "Деньги не пахнут"!
А кувшин?
Кувшин напоминает нам о такой благородной древней профессии, как сборщик мочи. Ведь ценнейший аммиак использовался не только в прачечном деле. Его постоянными потребителями были кожевенные мастерские. Аммиачный раствор растворял жир, облегчал удаление с кож остатков мяса и волос. Перед покраской тканей их тоже обрабатывали аммиачным раствором, это делало окрашиваемые ткани ярче. Вот почему каждое утро выходили на "охоту" сборщики мочи – по домам и тавернам собирали ценное сырьё и разносили его по разным мастерским.
Детскую мочу собирали отдельно – она считалась самой качественной и использовалась для... чистки зубов!
Древнеримский поэт Катулл в одной из сатир высмеивал некоего Игнация – щёголя, хвастающего белизной улыбки: «До блеска ты чистишь и зубы и красные дёсны, как варвар-испанец, и полон твой рот весь мочи».
Кстати, мы с вами не так уж далеко ушли от этого Игнация. Из чего состоит современная жевательная резинка, не задумывались? А помните рекламное выражение "с ксилитом и карбамидом"? Ксилит, или ксилитол, – это заменитель сахара, а карбамид – ни что иное, как мочевина.
Правда, в жвачке мочевина синтетическая (а значит, произведённая промышленным способном) а значит, оставляющая "карбоновый след". То же касается и производства аммиака из природного газа, фу... Так что, если уж мы решили всерьёз бороться за зелёную энергетику, нам придётся возродить и эту замечательную профессию – сборщика мочи!
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Для приготовления блюда желательно использовать мочу мальчиков, которым не больше десяти лет. Местные жители верят, что у этих яиц есть особенная лекарственная ценность, поскольку в моче содержатся вещества, которые помогают снизить температуру тела и останавливают кровотечение. Также считается, что яйца позволяют улучшить кровообращение и укрепить иммунитет.