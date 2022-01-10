Чем занимался сборщик мочи, и почему эта профессия снова актуальна

А это всё для сбора мочи. Этот ценный "продукт" не следовало отправлять туда же, куда и всё остальное, его надо было копить! Зачем?

Дело в том, что в "стоялой" моче под воздействием уробактерий образуется аммиак. Когда он реагирует с жирами на загрязнённой одежде, получается что-то вроде жидкого мыла. Человек на рисунке недаром руками в корыте возится – он мнёт загруженную туда одежду! Да-да, общественные туалеты служили заодно общественными прачечными! Загрузил, подержал, помял хорошенько, прополоскал в воде – и порядок!

Разумеется, запах в этих древнеримских прачечных и "переговорных" стоял очень своеобразный. Недаром фраза римского императора Веспасиана, сопровождавшая обложение налогом общественных прачечных, вошла в поговорку... Догадались, какая? "Деньги не пахнут"!