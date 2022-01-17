Непревзойденный рекорд СССР: самая быстрая подводная лодка, обгонявшая торпеду

После второй мировой войны США была единственной страной, чья экономика процветала. Огромная военная промышленность требовала новых заказов, что и продиктовало новую военную стратегию: создать тотальное господство в Мировом Океане для отстаивания политических и экономических интересов США.

Эта задача возлагалась на авианосные ударные группы, которые состоят из огромного авианосца и более десятка кораблей охраны и обеспечения. Советский Союз таких огромных затрат себе позволить не мог-полстраны еще лежало в руинах. Было решено нейтрализовать угрозу "малой кровью", созданием специальных подводных лодок, которые бы внезапной атакой вывели из строя авианосец.