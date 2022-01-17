Непревзойденный рекорд СССР: самая быстрая подводная лодка, обгонявшая торпеду

В СССР была мощная конструкторская школа, которая систематически удивляла стратегов вероятного противника в лице НАТО удивительными разработками. Одним из таких неприятных сюрпризов стала подводная лодка К-222, рекорд скорости которой не побит до сих пор.
В 1971 году, в Атлантическом океане, авианосец США «Саратога» (USS Saratoga) в сопровождении кораблей охранения, совершала плановый переход. Вдруг акустики обнаружили шумы неизвестной подводной лодки. Хотя и эскадра двигалась практически на максимальной скорости в 30 узлов (56км/ч), подводная лодка уверенно догоняла авианосную группу.
Натовские адмиралы не верили своим глазам: подводная лодка обогнала авианосец и ушла вперед. Когда сообщили скорость неизвестной подводной лодки, челюсти попадали от удивления: она двигалась почти в полтора раза быстрее авианосца! Такой "нежданчик" устроила подводная лодка СССР К-222проекта «Анчар»
После второй мировой войны США была единственной страной, чья экономика процветала. Огромная военная промышленность требовала новых заказов, что и продиктовало новую военную стратегию: создать тотальное господство в Мировом Океане для отстаивания политических и экономических интересов США.
Эта задача возлагалась на авианосные ударные группы, которые состоят из огромного авианосца и более десятка кораблей охраны и обеспечения. Советский Союз таких огромных затрат себе позволить не мог-полстраны еще лежало в руинах. Было решено нейтрализовать угрозу "малой кровью", созданием специальных подводных лодок, которые бы внезапной атакой вывели из строя авианосец.
Задание на разработку поистине революционной подводной лодки поручили Ленинградскому КБ "Малахит". В этом проекте даже запретили использовать существующие технические решения, приборы, автоматику и механизмы. Жесткий корпус подводной лодки было решено делать из титана, хотя опыта ни у кого в мире не было. СССР первым в мире пришлось освоить технологию изготовления крупных титановых конструкций.
Максимальная скорость лодки закладывалась 38 узлов, хотя в те времена даже скорости торпед начинались от 30 узлов. Торпедами авианосец потопить нереально, хотя их у лодки 12 штук, поэтому впервые на подводной лодке основным оружием стали ракеты. Причем ракеты с подводным стартом. Разработку ракеты поручили ОКБ -152 В. Н. Челомея, которого мы все прекрасно знаем по космической ракете "Протон".
Ракета для подводной лодки получила название П-70 «Аметист». При длине 7 метров, она весила почти три тонны. Управление осуществлялось аналоговой ЭВМ, которая безошибочно выявляла авианосец среди множества целей и наносила удар. Штатный заряд ракеты- фугас весом в одну тонну, но была возможность замены фугаса на ядерную боеголовку мощностью 200 килотонн.
Создание лодки нового поколения практически "с нуля" потребовало огромных расходов. Поэтому моряки новую лодку в шутку прозвали "Золотая Рыбка", а специалисты НАТО уважительно назвали "РАРА" (папа).
"Золотая Рыбка" всех удивила на государственных испытаниях: вместо требуемых 38 узлов, лодка разогналась аж до 44,7 узлов (83км/ч)! Причем лодка двигалась на глубине 100 метров при давлении почти 10 атмосфер!
Технология, приборы, автоматика разработанные при строительстве подводной лодки К-222 применялись на остальных подводных лодках нового поколения. Продолжательнице "скоростных" традиций стала подводная лодка проекта «Лира» 705 К. Реактор позволял выйти сразу на полную мощность и лодка с места, до полной скорости разгонялась за 90 секунд!!! На полный разворот в 180 градусов уходило всего 42 секунды!!! Практически гоночная машина....только длиной 82 метра и диаметром 10 метров. Носится эта "спортивная машинка" на глубинах до 300 метров.
Источник:
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"Турма народов" ничего больше производить не могла кроме калош.
Да, очень высокая скорость для ПЛ. Но:
Торпеда (США) Mk-48 - 55 узлов, Mk48 Mod 5 - 60 узлов
Murène (Франция) - 53 узла
Type 72 (Япония) - 60 узлов, Type 89 - до 70 узлов.
Нет уж давно ни Анчара, ни Лиры.