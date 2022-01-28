Как моряки моются на подводной лодке?

Современные подводные лодки способны находиться в автономном плавании до полугода. Страшно представить какой бы в субмарине стоял запах, если бы моряки все это время не мылись.
Да и на здоровье отсутствие соблюдения элементарной гигиены может сказаться. Поэтому, конечно, конструкторы предусмотрели место, где можно искупаться. Так как же моются моряки на подводной лодке?
Жизнь на подводной лодке
Служить на подводной лодке — дело не из легких. Моряки постоянно находятся в замкнутом пространстве, люди вокруг не меняются, все помещения узкие, отсутствует солнечный свет и свежий воздух. Но скучать им не приходится, каждый день расписан по минутам. Многие моряки во время плавания мечтают о простом, в том числе о ванной. Но это, конечно, несбыточные мечты.
Как моряки купаются?
Для поддержания гигиены на всех подводных лодках, даже самых маленьких предусмотрены душевые. Обычно их три. На больших современных субмаринах сейчас устанавливают даже сауны и небольшие бассейны, в которых моряк может окунуться после парилки.
Банный день на лодке устраивается 1-2 раза в неделю. Время купания ограниченно, как и мыла. На то, чтобы искупаться, выделяется около 3 минут. В душевых также можно постирать личные мелкие вещи, но особой необходимости в стирке нет. После водных процедур ношеная одежда сдается и выдается новая. По прибытию в пункт назначения все использованные комплекты белья отправляются на переработку.
Какая вода используется?
Для купания используется забортная вода. Она проходит минимальную очистку, но остается соленой. Температура ее колеблется от 30 до 40 градусов. После принятия душа морякам приходится также удалять соль с тела. А так как банные дни случаются не слишком часто, морякам выдаются пропитанные специальной жидкостью ватные тампоны. Они нужны для ежедневных гигиенических процедур.
Кстати для питания и утоления жажды также используется забортная вода, но она уже проходит основательную чистку и опресняется. Вода, которую пьют всегда холодная. Кроме того из морской воды вырабатывают и кислород, которыми дышат моряки на подводной лодке.
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это в миллиметрах ?
а если больше ????