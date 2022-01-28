Как моряки моются на подводной лодке?

Для поддержания гигиены на всех подводных лодках, даже самых маленьких предусмотрены душевые. Обычно их три. На больших современных субмаринах сейчас устанавливают даже сауны и небольшие бассейны, в которых моряк может окунуться после парилки.

Банный день на лодке устраивается 1-2 раза в неделю. Время купания ограниченно, как и мыла. На то, чтобы искупаться, выделяется около 3 минут. В душевых также можно постирать личные мелкие вещи, но особой необходимости в стирке нет. После водных процедур ношеная одежда сдается и выдается новая. По прибытию в пункт назначения все использованные комплекты белья отправляются на переработку.

Какая вода используется?

Для купания используется забортная вода. Она проходит минимальную очистку, но остается соленой. Температура ее колеблется от 30 до 40 градусов. После принятия душа морякам приходится также удалять соль с тела. А так как банные дни случаются не слишком часто, морякам выдаются пропитанные специальной жидкостью ватные тампоны. Они нужны для ежедневных гигиенических процедур.

Кстати для питания и утоления жажды также используется забортная вода, но она уже проходит основательную чистку и опресняется. Вода, которую пьют всегда холодная. Кроме того из морской воды вырабатывают и кислород, которыми дышат моряки на подводной лодке.

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