Легендарная подводная лодка С-56

Лодка была заложена заложена 24 ноября 1936 года на заводе им. Андре Марти в Ленинграде, заводской номер 405. Окончательная сборка была произведена уже во Владивостоке на заводе № 202, после чего 25 декабря 1939г. лодку спустили на воду. С-56 вступила в строй 20 октября 1941г.

Судя по заснеженным скалам, этот снимок С-56 был сделан на Северном флоте.