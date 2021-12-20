Легендарная подводная лодка С-56

Она первая в СССР осуществила кругосветку.
Дизель-электрическая подводная лодка С-56 серии IX-бис является одной из самых результативных ПЛ Второй Мировой войны. Более того, именно эта лодка осуществила первое в СССР кругосветное плавание. С-56 по праву имеет статус "легендарной", что помогло ей избежать участи быть отправленной на металлолом. 9 мая 1975 года лодку установили на Корабельной набережной во Владивостоке, сейчас внутри музей.
Начну с небольшого экскурса в историю, но больше внимания уделю сохранившемуся оборудованию. К счастью, при музеефикации удалось сохранить много интересного.
ПЛ С-56, 1944г. Источник: сайт navy.su
Лодка была заложена заложена 24 ноября 1936 года на заводе им. Андре Марти в Ленинграде, заводской номер 405. Окончательная сборка была произведена уже во Владивостоке на заводе № 202, после чего 25 декабря 1939г. лодку спустили на воду. С-56 вступила в строй 20 октября 1941г.
Судя по заснеженным скалам, этот снимок С-56 был сделан на Северном флоте.
Что любопытно, ПЛ С-56 была спроектирована ещё в 1934 году под руководством немецкой судостроительной компании Дешимаг (Deschimag) по заказу СССР. Впоследствии проект лег в основу немецких подводных лодок VII серии, которые были самыми массовыми подводными лодками Второй мировой войны. Грубо говоря, две очень схожие по конструкции лодки несли службу одновременно в СССР и в Германии.
Носовая часть лодки. В 1942 г. лодка С-56 была передислоцирована на Северный флот для содействия в борьбе с Кригсмарине (военно-морской флот Германии).
Путь на север занял 153 дня, причем маршрут ПЛ проходил через Панамский канал, Атлантический и Северный Ледовитый океан. Переход был далеко не самым простым, и дело тут не только в огромном расстоянии. Лодку дважды атаковали торпедами, сначала на выходе из базы военно-морского флота США Датч-Харбор, затем неподалеку от Южной Калифорнии. Обе атаки не нанесли лодке существенных повреждений (только слегка было задето днище). Помимо торпедных атак, экипажу лодки пришлось испытать на себе два сильных шторма, которые уже заставили ПЛ встать на ремонт.
Кадр из документального фильма "НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!" Василия Чигинского. Фильм посвящен кругосветному переходу ПЛ С-56.
В целом, конструкция ПЛ С-56 была настоящим прорывом, так как по ряду характеристик она сильно превосходила многие другие советские подводные лодки. Пришло время осмотреть лодку внутри.
Осмотр начнём с торпедного отсека, который расположен в носовой части лодки. Видно койки и закрепленные под ними торпеды. Суровый быт подводников, которым приходилось спать по соседству с "убийцами" кораблей.
Торпедные аппараты производства мехзавода №103 (Ленинград). Видно год изготовления - 1935.
Для наглядности корпус одной из торпед был вскрыт для демонстрации механизмов. К слову, по количеству потопленных кораблей С-56 считается самой результативной подводной лодкой СССР времён Великой Отечественной войны.
Торпедный телеграф, по которому передавались команды на выбор торпедного аппарата, залпа и пуска торпеды.
Посетителей С-56 может удивить наличие люка сверху торпедного отсека. Вероятнее всего, предназначался он для загрузки торпед.
На мой взгляд, торпедный отсек сохранился лучше всех, в нем действительно удалось сохранить антураж героической советской лодки. Уцелели многие механизмы, разбираться в назначении каждого из которых можно часами.
Осмотрим кают-кампанию. За перегородкой находится каюта командира лодки.
Наверное, при долгом и утомительно походе это было самое уютное место на всей лодке.
Интерьер кают-кампании делает её похожей на обычную офицерскую столовую. С тем лишь отличием, что вместо дверей здесь люки.
Натренированные подводники преодолевают эти люки за долю секунды. "Обычным" гражданским посетителям музея приходится порой изгибаться в причудливые позы.
Центральный пост. Скорее всего, часть механизмов была демонтирована во время работ по превращению лодки в музей. Но обилие различных вентилей и труб все равно впечатляет.
Здесь даже сохранился перископ, причем рабочий.
После победоносного участия в Великой Отечественной войне лодка вернулась на родной Тихоокеанский Флот. В 1950-1960х годах лодка уже не числилась в боевом составе, а использовалась в качестве зарядной станции и учебной ПЛ (вооружение было снято).
Переход в музейную часть лодки.
Немногие знают, но перед установкой на постамент лодку сначала разрезали на несколько отсеков. Доставили их отдельно друг от друга и уже на месте соединили сваркой.
В музейной части от лодки осталось одно название. Всё было демонтировано чтобы освободить место для экспозиции. Справедливости ради, экспозиция вполне интересная.
Архивный снимок подписан:
Первоначальный вид 5-го дизельного отсека. Вид на правый борт между двигателем и носовой переборкой.
Первоначальный вид 7-го торпедного отсека. Видно торпедные аппараты.
Отдельный отсек посвящен истории службы лодки.
В центре установлен большой макет С-56.
Среди экспонатов неожиданно нашелся макет атомной подводной лодки. Видимо, использовался он для обучающих целей в то время, когда С-56 уже была переоборудована в учебную лодку.
Крайний отсек у входа. Лодка давно является музеем, но на ней все равно каждый день проходит церемония подъёма и спуска флага ВМФ СССР.
На этом всё, спасибо за внимание.
Источник:
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