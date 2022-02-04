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Шокирующая история с избиением малышки из мести мужу получила шанс на счастливый финал

Шокирующая история с избиением малышки из мести мужу получила шанс на счастливый финал (2 фото)

Автор:
04 февраля 2022 18:31
Сообщество : Криминал
Метки: арест   бабушка   больница   видео   девочка   мать   отец   побои   
1764
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Арест матери продлен. Девочку выписали из больницы. Рад ли отец?
Женская месть порой приобретает изощренные формы. Но эта история, случившаяся в Казани еще в декабре, просто за гранью добра и зла. Алена Епанешникова недолго думала, как больнее отомстить супругу, что решил с ней разводиться. Она стала избивать дочку, которой всего полтора года. Записала видео издевательств над обнаженной малышкой и отослала мужу.

Тот, как сообщают местные издания, рассказал о случившемся своей матери, а Лола Федоренко, в свою очередь, обратилась в полицию. Горе-мамашу арестовали, сейчас эта мера продлена еще до 24 апреля.
Сегодня малышку выписали из больницы. Персонал лечебного учреждения очень привязался к пациентке, ее задарили игрушками, прощание вышло очень трогательным.

Пока Алена под арестом, ждет решения суда, временно опекунство оформила бабушка по линии отца. Она рассказала журналистам, что в целом девочка чувствует себя неплохо. Но, по словам медработников, все еще плачет по ночам. А первое время боялась людей, отшатывалась, когда к ней протягивали руки.

Вопрос о лишении матери родительских прав будет решаться в конце этого месяца. А что же отец? Пока что он не особо интересуется судьбой дочери. По счастью, нашелся хотя бы один человек, готовый взять на себя ответственность за судьбу ребенка.

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Метки: арест   бабушка   больница   видео   девочка   мать   отец   побои   
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5k
aleksei 2 часа назад
Давайте уже стерилизацию вводить, сколько можно судьбы детей колечить
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71
Царь 5 минут назад
Смотрел видео, как бабушка забирала малышку из больницы. Ребятенку полтора годика, но то что у неё во взгляде.... аж ком к горлу подступил. Взгляд затравленного и испуганного зайчишки. Очень жаль, что у таких ангелочков родители нелюди.
Надеюсь, что она с возрастом забудет пережитую травму и все у неё в жизни будет хорошо.
А, мамаша приползет к ней на коленях.
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62
Finn B 21 минуту назад
Ну что у человека в голове, ребёнок от матери зависим, ответить он не может не защититься, ну как так можно я не понимаю, ребёнок же не в чем не виноват, не мать а ехидна
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6k
Pravednik84 21 минуту назад
А отец то тут причём? Нафиг-нафиг! С такой весёлой мамой ему от ребёнка надо держаться подальше. Я не знаю что произойдёт дальше, но ставлю 10-20% на последующие попытки похищения ребёнка, членовредительства оному и/или судебные тяжбы... Ну а теперь прикиньте - на его руках, или на руках его мамы не окажется ребёнка, или окажется изувеченный ребёнок, ты поди докажи что ты тут не причём... Сейчас самым безопасным ДЛЯ ВСЕХ решением буде передача ребёнка в детдом.
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44
фердя Полчаса назад
Бить детей это за гранью, не понимаю!
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3k
Умница-красавица 54 минуты назад
Вот почему мужики ведутся на этих тупых [мат]? Ну чпокнул раз, детей-то нахрена плодить? И не надо рассказывать, что до свадьбы она хорошо маскировалась
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20
Ванечка Олигофренов Час назад
У этой, мать её, Алёны, ошибка вкралась в фамилию. В ней, не в Алёне - в фамилии - второй буквой "б" идёт. Очевидно же
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4k
Дмитрий Час назад
Прочитал:"Алёна Е..б...наш..на". Думал ошибся! А не! Всё правильно! Е..б...наш..на , при чём на всё тело!
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5k
КремлеКот Час назад
"Вопрос о лишении матери родительских прав будет решаться в конце этого месяца."
У кого-то ещё ест вопросы ?!
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3
Мурзик Час назад
Ужасаешься Бабы какие вы мрази !
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491
Олег 2 часа назад
Что за родители, нелюди, мрази, сволочи. Страдают именно дети в таких ситуациях...
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