Шокирующая история с избиением малышки из мести мужу получила шанс на счастливый финал

Сегодня малышку выписали из больницы. Персонал лечебного учреждения очень привязался к пациентке, ее задарили игрушками, прощание вышло очень трогательным.



Пока Алена под арестом, ждет решения суда, временно опекунство оформила бабушка по линии отца. Она рассказала журналистам, что в целом девочка чувствует себя неплохо. Но, по словам медработников, все еще плачет по ночам. А первое время боялась людей, отшатывалась, когда к ней протягивали руки.



Вопрос о лишении матери родительских прав будет решаться в конце этого месяца. А что же отец? Пока что он не особо интересуется судьбой дочери. По счастью, нашелся хотя бы один человек, готовый взять на себя ответственность за судьбу ребенка.