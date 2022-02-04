Шокирующая история с избиением малышки из мести мужу получила шанс на счастливый финал

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Арест матери продлен. Девочку выписали из больницы. Рад ли отец?
Женская месть порой приобретает изощренные формы. Но эта история, случившаяся в Казани еще в декабре, просто за гранью добра и зла. Алена Епанешникова недолго думала, как больнее отомстить супругу, что решил с ней разводиться. Она стала избивать дочку, которой всего полтора года. Записала видео издевательств над обнаженной малышкой и отослала мужу.
Тот, как сообщают местные издания, рассказал о случившемся своей матери, а Лола Федоренко, в свою очередь, обратилась в полицию. Горе-мамашу арестовали, сейчас эта мера продлена еще до 24 апреля.
Тот, как сообщают местные издания, рассказал о случившемся своей матери, а Лола Федоренко, в свою очередь, обратилась в полицию. Горе-мамашу арестовали, сейчас эта мера продлена еще до 24 апреля.
Сегодня малышку выписали из больницы. Персонал лечебного учреждения очень привязался к пациентке, ее задарили игрушками, прощание вышло очень трогательным.
Пока Алена под арестом, ждет решения суда, временно опекунство оформила бабушка по линии отца. Она рассказала журналистам, что в целом девочка чувствует себя неплохо. Но, по словам медработников, все еще плачет по ночам. А первое время боялась людей, отшатывалась, когда к ней протягивали руки.
Вопрос о лишении матери родительских прав будет решаться в конце этого месяца. А что же отец? Пока что он не особо интересуется судьбой дочери. По счастью, нашелся хотя бы один человек, готовый взять на себя ответственность за судьбу ребенка.
Пока Алена под арестом, ждет решения суда, временно опекунство оформила бабушка по линии отца. Она рассказала журналистам, что в целом девочка чувствует себя неплохо. Но, по словам медработников, все еще плачет по ночам. А первое время боялась людей, отшатывалась, когда к ней протягивали руки.
Вопрос о лишении матери родительских прав будет решаться в конце этого месяца. А что же отец? Пока что он не особо интересуется судьбой дочери. По счастью, нашелся хотя бы один человек, готовый взять на себя ответственность за судьбу ребенка.
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Надеюсь, что она с возрастом забудет пережитую травму и все у неё в жизни будет хорошо.
А, мамаша приползет к ней на коленях.
У кого-то ещё ест вопросы ?!