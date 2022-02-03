Россиянин спас девочку от стаи бродячих собак, а его приняли за педофила

Жителя Красноярского края едва не записали в извращенцы и маньяки за то, что он просто помог ребенку.
На странице школы города Канска появилось такое сообщение:
Родители сразу же встали на дыбы и потребовали «найти извращенца». И обязательно упечь его в тюрьму, желательно - навсегда. К делу подключилась полиция, стала смотреть видео с камер и опрашивать свидетелей.
Вот силовики и смогли разобраться в ситуации и остановить истерику.
Выяснилось: в тот день на территорию лицея забежала стая бродячих собак, они крутились у ворот. И девочка боялась пройти мимо них, тогда отец одного из учеников взял ее за ручку рюкзака, сказал «»Пойдем со мной» и провел к выходу, потом отпустил и вернулся за сыном.
Полицейские пообщались с этим мужчиной, убедились, что он адекватный и у него и в мыслях не было нанести вред ребенку. Поговорили с директором лицея и другими родителями и только тогда все успокоились. Так что «задержать и посадить» мужика уже никто не хочет.
Благодаря ему, девчонку не покусали. А могли бы серьезно погрызть - одичавшие собаки сейчас лютуют. Но за это поблагодарили только полицейские, остальные всё равно отнеслись настороженно.
Может и правильно говорят: ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным.
Источник:
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"Суд признал игрока ярославского «Локомотива» Рида Буше виновным в изнасиловании 12-летней девочки. Американская газета Detroit Free Press сообщает, что хоккеиста приговорили к году условного заключения и четырем годам испытательного срока."
Замечу, что Буше признался в преступлении.
Поясню. В Америке, где за малосущественное преступление могут дать лет 10, за изнасилование несовершеннолетней дают год условно. Почему? Потому что "стороны договорились".
Т.е. в Америке тема "педофилии" и "изнасилования" чисто экономическая. Один из видов заработка.
А у нас......
"Гон" у них сейчас
вы отбили ребенка от собак , ребенок в рваной одежде и крови рядом с вами ( или у вас на руках)
собаки разбежались , как и не было.
Родители спрашивают ребенка
- Мы же запретили тебе сюда ходить ! , Как ты здесь оказался ? Тебя этот дядя притащил сюда ?
Ребенок опасаясь нагоняя от родителей .......
Дальнейшее понятно
.
Если вы думаете что это фантастическая история,
Поищите в недавних новостях
Две школьницы прогуляли школу , и что бы их не ругали сказали , что дядя который по дому рекламу разносил им пипиську показал.
Сидит этот дядя , несмотря на то что школьницы уже признались что все это придумали.
И здесь будут звонит в полицию, если ты будешь помогать детям, сядешь в тюрьму за то что сидел в скамейке рядом с девочкой...
Или кто то будет пить водку "на донышке", займется сексом, потом иди и разберись.
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- Этот мужик , то ли педофил , то ли нет . Какая то мутная история была , его в милицию забирали из за маленькой девочки.
-да , помню писали на местной странице. Может не он , а может откупился...
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В общем фиг отмоешься (((
Как тут не вспомнить кадырова с публичными извинениями на камеру всех , кто называл его педофилом