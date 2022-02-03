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Россиянин спас девочку от стаи бродячих собак, а его приняли за педофила

Россиянин спас девочку от стаи бродячих собак, а его приняли за педофила (3 фото)

Автор:
03 февраля 2022 15:24
Сообщество : Жить в России
Метки: девочка   лицей   отец   педофил   полиция   родители   собаки   школа   
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Жителя Красноярского края едва не записали в извращенцы и маньяки за то, что он просто помог ребенку.

На странице школы города Канска появилось такое сообщение:

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Родители сразу же встали на дыбы и потребовали «найти извращенца». И обязательно упечь его в тюрьму, желательно - навсегда. К делу подключилась полиция, стала смотреть видео с камер и опрашивать свидетелей.

Вот силовики и смогли разобраться в ситуации и остановить истерику.

Выяснилось: в тот день на территорию лицея забежала стая бродячих собак, они крутились у ворот. И девочка боялась пройти мимо них, тогда отец одного из учеников взял ее за ручку рюкзака, сказал «»Пойдем со мной» и провел к выходу, потом отпустил и вернулся за сыном.

Полицейские пообщались с этим мужчиной, убедились, что он адекватный и у него и в мыслях не было нанести вред ребенку. Поговорили с директором лицея и другими родителями и только тогда все успокоились. Так что «задержать и посадить» мужика уже никто не хочет.

Благодаря ему, девчонку не покусали. А могли бы серьезно погрызть - одичавшие собаки сейчас лютуют. Но за это поблагодарили только полицейские, остальные всё равно отнеслись настороженно.

Может и правильно говорят: ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным.

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Метки: девочка   лицей   отец   педофил   полиция   родители   собаки   школа   
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66  комментариев
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27k
Григорий 6 часов назад
Если ребенок споткнулся. а ты помог - педофил. Ребенок спросил что-то - педофил. Разнял дерущихся - педофил. Как в принципе работают учителя физкультуры не представляю - там ведь и поддержать надо, бывает за туловище, бывает за попу.
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515
Aurelian 4 минуты назад
Могу поделиться своим примером. Увидел во дворе плачущую девочку лет 7, одну. Прежде чем подойти включил видеозапись на телефону. Подошел, спросил где родители. Оказалось мама была уже за углом дома в 100 метрах, а девочка не хотела идти плакала. Советую не проходить мимо, но обязательно документируйте свои действия.
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579
Andrii Pohudin Полчаса назад
Помогаешь малому подтягиваться на турнике скажут педофил, ребенок на турник убегал а он срывал и тащил... Грустно
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5k
Алекс Крайчек 36 минут назад
А в это время в Америке....
"Суд признал игрока ярославского «Локомотива» Рида Буше виновным в изнасиловании 12-летней девочки. Американская газета Detroit Free Press сообщает, что хоккеиста приговорили к году условного заключения и четырем годам испытательного срока."
Замечу, что Буше признался в преступлении.
Поясню. В Америке, где за малосущественное преступление могут дать лет 10, за изнасилование несовершеннолетней дают год условно. Почему? Потому что "стороны договорились".
Т.е. в Америке тема "педофилии" и "изнасилования" чисто экономическая. Один из видов заработка.
А у нас......
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15k
kotovski 37 минут назад
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357
Александр Богомолов 49 минут назад
если это действительно правда, то такие слухи могли распустить зоозащитнички. они на все пойдут лишь бы отмазать собачек.
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9k
Сергей Час назад
В общем звоните в МЧС и пускай яжематери на них орут.
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45
ЯуЦуЧу 2 часа назад
чертовы яжематери
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5k
a_komolow 4 часа назад
### А могли бы серьезно погрызть - одичавшие собаки сейчас лютуют. ###

"Гон" у них сейчас
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28
sky writer 4 часа назад
Комбо, ёптыть
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424
kuka 4 часа назад
Как же достала эта педоистерия. Скоро мужчины реально будут проходить мимо ребёнка в подозрительной ситуации. И их можно будет понять. Своя свобода дороже.
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51
jeka иванов дмитрий 38 минут назад
Очень страшно! Но я , не пройду , если ребёнок в беде. Вастам на дыбы. Но докажу свою правоту ( понимаю, что это бывает сложно…….к сожалению)
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−166
Инженер 4 часа назад
Если дела так пойдут скоро Россия "догонет" Америку.
И здесь будут звонит в полицию, если ты будешь помогать детям, сядешь в тюрьму за то что сидел в скамейке рядом с девочкой...
Или кто то будет пить водку "на донышке", займется сексом, потом иди и разберись.
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4k
portroy 4 часа назад
Осталось непонятным, кто помогает остальным детям миновать свору диких собак? И что по этому поводу предприняла полиция и администрация школы?
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324
Alexander Sar 4 часа назад
Благодаря этим одуревшим от безделья блогершам да комментаторам скоро не будут детям помогать. А вообще надо за подобные комментарии очень хорошо наказывать денежно в пользу потерпевшего. Ляпнул что-то а оно оказалось не правдой - плати. Да так что все заложить придется. Проверяй что пишут. Как - да как хочешь. Или не трещи языком.
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7k
Летучий Мыш 4 часа назад
А ребенок не смог объяснить, что там собачки были? И что это папа одноклассника ей помог?
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19
sasha 5 часов назад
это нормально, судя по комментам...
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19k
иванов дмитрий 5 часов назад
Как это будет потом ? как будут обсуждать ?
.
- Этот мужик , то ли педофил , то ли нет . Какая то мутная история была , его в милицию забирали из за маленькой девочки.
-да , помню писали на местной странице. Может не он , а может откупился...
.
В общем фиг отмоешься (((
Как тут не вспомнить кадырова с публичными извинениями на камеру всех , кто называл его педофилом
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74
Капитан ФСБ 5 часов назад
В следующий раз не поможет.всю охоту отбили и не только у него
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671
Трям 5 часов назад
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19k
Serg2001 5 часов назад
По нынешним временам это однозначно срок!
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11k
Inlex 5 часов назад
Вобщем помогать детям нужно только так: минимум двое снимающих: крупным планом руки, общим планом всю картину, перед этим взять нотариальное разрешение у родителей ребенка что они не против такой помощи.
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