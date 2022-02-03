Россиянин спас девочку от стаи бродячих собак, а его приняли за педофила

Родители сразу же встали на дыбы и потребовали «найти извращенца». И обязательно упечь его в тюрьму, желательно - навсегда. К делу подключилась полиция, стала смотреть видео с камер и опрашивать свидетелей.

Вот силовики и смогли разобраться в ситуации и остановить истерику.

Выяснилось: в тот день на территорию лицея забежала стая бродячих собак, они крутились у ворот. И девочка боялась пройти мимо них, тогда отец одного из учеников взял ее за ручку рюкзака, сказал «»Пойдем со мной» и провел к выходу, потом отпустил и вернулся за сыном.

Полицейские пообщались с этим мужчиной, убедились, что он адекватный и у него и в мыслях не было нанести вред ребенку. Поговорили с директором лицея и другими родителями и только тогда все успокоились. Так что «задержать и посадить» мужика уже никто не хочет.

Благодаря ему, девчонку не покусали. А могли бы серьезно погрызть - одичавшие собаки сейчас лютуют. Но за это поблагодарили только полицейские, остальные всё равно отнеслись настороженно.

Может и правильно говорят: ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным.