В Костроме за рукоприкладство санитарки уволили заведующего отделением

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В крупный скандал оказалась вовлечено травматологическое отделение 1-ой городской больницы Костромы.
На днях в соцсети попали кадры, как одна из санитарок бьёт пожилую пациентку. Ролик был снят в ночь с 1 на 2 июля соседкой по палате. На видео сотрудница больницы попыталась перевернуть пожилую женщину, а когда у нее это не получилось, то несколько раз ударила пациентку.
После того как этими кадрами заинтересовались соответствующие органы, санитарку оперативно отстранили от работы.
Главный врач больницы Евгений Нечаев сообщил, что женщину уволят, а в месте с ней будет уволен заведующий отделением за отсутствие контроля за подчинёнными.
Сейчас женщина разыскивается сотрудниками МВД.
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Пошли гостиницы убирать за 50-60 тыс руб
В больничке платят 18 т.р.
В гостиницах за сезон за работают, как в больнице за целый год.
Кто остаётся....
Ну а сами как думаете, кто остаётся....
Кого частный бизнес не взял номера драить - тот и остался.
А больницы - все переполнены.
Инфекционка - как банка шпрот.
А в отделе кадров её данных нет?
"«Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей, всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно, и без всякого договора; наставления, устные уроки и всё остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и своё искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далёк от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.
Что бы при лечении а также и без лечения я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому»"