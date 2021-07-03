В Костроме за рукоприкладство санитарки уволили заведующего отделением

На днях в соцсети попали кадры, как одна из санитарок бьёт пожилую пациентку. Ролик был снят в ночь с 1 на 2 июля соседкой по палате. На видео сотрудница больницы попыталась перевернуть пожилую женщину, а когда у нее это не получилось, то несколько раз ударила пациентку.