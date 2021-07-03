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В Костроме за рукоприкладство санитарки уволили заведующего отделением

В Костроме за рукоприкладство санитарки уволили заведующего отделением (2 фото + 2 видео)

Автор:
03 июля 2021 17:30
Сообщество : Жить в России
Метки: больница   видео   кострома   медсестра   пациенты   побои   
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В крупный скандал оказалась вовлечено  травматологическое отделение 1-ой городской больницы Костромы.

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Метки: больница   видео   кострома   медсестра   пациенты   побои   
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18  комментариев
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78k
Броненосец Потелкам 46 минут назад
А у нас на побережье Чёрного моря из больниц массово поувольнялись санитарки.
Пошли гостиницы убирать за 50-60 тыс руб
В больничке платят 18 т.р.
В гостиницах за сезон за работают, как в больнице за целый год.
Кто остаётся....
Ну а сами как думаете, кто остаётся....
Кого частный бизнес не взял номера драить - тот и остался.
А больницы - все переполнены.
Инфекционка - как банка шпрот.
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1k
a_komolow 20 минут назад
Сейчас женщина разыскивается сотрудниками МВД.

А в отделе кадров её данных нет?
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3k
Алексей 45 минут назад
За такое Голикову нужно гнать с поста ссаными тряпками.
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1k
Incognito Час назад
Интересные санитары, бл*, пошли.... Уволить, то уволили, а те, как заправские бандюки с ходками, скрываются уже от органов и те вынуждены их разыскивать... Ппц... Вот что бывает, когда на работу быдло всякое принимается.... Бабушку жаль. Мало того что в Травматологии УЖЕ лежит, так там эти нелюди ей ещё травм добавляют... Адище какой то... Надеюсь эта мразь ей ничего не повредила (у стариков как у детей малых - всё хрупкое)... Мразину найти и на дереве подвесить как пиньяту для народа....!
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641
Alex Час назад
то есть и главврача нужно так же уволить, за отсутствие контроля за заведующим отделением
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10k
Taximaxi Час назад
Заголовок даёт понять ,что рукоприкладством ,по отношению к санитаркам ,занимался как раз таки начальник отделения. За что и был уволен.
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1k
Broscan 2 часа назад
Клятва Гиппократа уже не та
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
А посадки???
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243
Александр Александр Иванов Час назад
А посадки ,вдоль железных дорог .
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