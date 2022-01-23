В забайкальском селе мужики взялись за ружья после того, как собаки загрызли ребёнка

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В селе Домны в субботу, 22 января, семилетняя девочка не вернулась домой из музыкальной школы. Родители забеспокоились и отправились на поиски.
Истерзанное тело ребенка было найдено на пустыре. Приехавшие на место трагедии полицейские и врачи в ходе осмотра тела девочки выявили многочисленные укусы. Предположительно, она стала жертвой нападения бездомных собак.
Жители села неоднократно обращались к местным властям с просьбами разобраться с многочленными стаями бродячих животных, но чиновники обычно отписывались или вовсе игнорировали их жалобы.
В этот раз в село на стихийный митинг, который прошел в тот же вечер, приехал сам губернатор Забайкальского края.
Пообещал, что собаки будут убраны с территории села, и велел организовать транспорт для перевозки детей до школы и обратно. Руководитель Государственной ветеринарной службы Забайкалья и вовсе заявил, что у собак были хозяева. На что жители резонно ответили, что бродячие собаки легко находят себе еду из-за плохой работы мусорного оператора и халатности властей. Их численность никем не контролируется и они уже не первый раз нападают на людей.
Местные жители решили не дожидаться, пока в правительство согласиться изменить закон о беспризорных животных и взяли инициативу в свои руки. Сейчас в разных частях села Домны слышны звуки выстрелов.
Трагедией заинтересовались в СК России и пообещали принять меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, а также дать объективную правовую оценку действиям соответствующих контролирующих органов.
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Охотоведы, егеря, которых в той стране было вдоволь и они прекрасно выполняли свою работу по охране природы, просто собирали охотников и просто отстреливали по району стаи псов.
Бродячие собаки - страшнее волков, так как не боятся человека и способны к коллективной охоте на добычу.
Мужики, делайте вещи, очищайте село от всех собак на свободном выгуле, чтобы хозяевам не повадно было.
Опрометчиво. Во первых оскорблять чиновников нельзя, обзывать нехорошо. Во-торых отстреливать виновных руководителей без суда нам закон запрещает.
я категорически против отстрела.
проблему нужно решать цивилизованным способом.
Расположено прямо на федеральной трассе, километров двадцать до Читы.
Там просто попросить ,,Митрича,, собак и ворон на досуге пострелять за магарыч не получится.
Что это за мужики, да ещё в Забайкалье в селе?
Жил на севере, в городке, у на в порядке вещей был отстрел бродячих и диких собак.
Безо всяких сантиментов и оглядок на зоошизу, и администрацию.
245 УК («Жестокое обращение с животными») - лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Как всегда все кругом виноваты, но только не местные жители. Не выкидывай собак на улицу, сук стерилизуй или отстреляй популяцию, и подобной трагедии бы не было.