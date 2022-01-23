В забайкальском селе мужики взялись за ружья после того, как собаки загрызли ребёнка

Пообещал, что собаки будут убраны с территории села, и велел организовать транспорт для перевозки детей до школы и обратно. Руководитель Государственной ветеринарной службы Забайкалья и вовсе заявил, что у собак были хозяева. На что жители резонно ответили, что бродячие собаки легко находят себе еду из-за плохой работы мусорного оператора и халатности властей. Их численность никем не контролируется и они уже не первый раз нападают на людей.

2022-01-23T11:22:41+03:00