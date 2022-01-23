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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 74 поста • 8 подписчиков подписаться
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В забайкальском селе мужики взялись за ружья после того, как собаки загрызли ребёнка

В забайкальском селе мужики взялись за ружья после того, как собаки загрызли ребёнка (3 фото + 3 видео)

Автор:
23 января 2022 11:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Забайкальский край   бродячие животные   видео   девочка   собаки   
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В селе Домны в субботу, 22 января, семилетняя девочка не вернулась домой из музыкальной школы. Родители забеспокоились и отправились на поиски.

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Метки: Забайкальский край   бродячие животные   видео   девочка   собаки   
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54  комментария
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Отстрел бродячих собак - перед зимой, была обычная практика в СССР.
Охотоведы, егеря, которых в той стране было вдоволь и они прекрасно выполняли свою работу по охране природы, просто собирали охотников и просто отстреливали по району стаи псов.
Бродячие собаки - страшнее волков, так как не боятся человека и способны к коллективной охоте на добычу.
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14k
куджо 5 минут назад
забрали, чип повесили и стерилизовали и обратно привезли у нас, беги дружок организуй стаи убивай...
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7k
Денис 15 минут назад
а откуда бездомные собаки берутся? бывших хозяев псин тоже расстрелять. Приезжают на лето с собакой на дачу и бросают когда домой на зиму в город сваливают. А тут потом стаи псин голодных носятся. Бесполезным чинушкам большой ПРИВЕТ. Дождутся, будут как псин отстреливать.
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4k
Alex75r 19 минут назад
Подросли у брата дети. Купил себе пневматический пистолет. Баллончик, металлические шарики. Несколько раз передавал его соседям по гаражу, что бы собаки не ориентировались только на брата. Собак не стало меньше, но они не пытаются укусить, они лают из-за заборов и издалека.
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7k
Vadim 21 минуту назад
Бездомных собак быть не должно. В цивилизованных странах их отлавливают и некоторое время держат в приютах, если собаку никто не забрал её уничтожают.
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6k
dikijjim 24 минуты назад
да б.л.я как можно через такую жуть, девочку одну отпускать,там и взрослому мужику стремно идти...да еще стаи волков ...отстрел необходим.
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11k
котегRUS Полчаса назад
Города и села - для людей, а не для зверей!
Мужики, делайте вещи, очищайте село от всех собак на свободном выгуле, чтобы хозяевам не повадно было.
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Местные мужики рассверипели и отстреливают собак.
Опрометчиво. Во первых оскорблять чиновников нельзя, обзывать нехорошо. Во-торых отстреливать виновных руководителей без суда нам закон запрещает.
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295
Витюшка 40 минут назад
Только отстрел бродячих собак, только отстрел. Никаких питомников. Зоошизу так же, как бродячих собак.
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954
Максим Максимов 45 минут назад
вместе с собаками надо было и всю Администрацию сельского поселения грохнуть
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17k
fanatik115 49 минут назад
собаки ни в чем не виноваты.
я категорически против отстрела.
проблему нужно решать цивилизованным способом.
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5k
Zhora 52 минуты назад
А что они могли сделать ? По закону администрация имеет право только поймать пса, кастрировать, прилепить бирку на ухо, после чего обязаны выпустить обратно. Всё. Это зоошиза протолкнула такой людоедский закон. Типа так "гуманно". Ну и чтобы типа приюты строили. А какой приют в селе ? Кому и на что его строить ? Там и дороги-то не факт, что есть. Зато охотничьи ружья есть у каждого первого.
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2k
azuver 54 минуты назад
Давно пора отстреливать эти своры,желательно по всей России.Жизнь людей и тем более детей бесценна. Зелёные пусть заткнутся.
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2k
Sandmännchen (DDR) 54 минуты назад
“мужики взялись за ружья» и «к местным властям». Как такой поворот после случившегося?
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9k
Клёст 56 минут назад
Домна село не глухое - там в дополнение к ,,забайкальским мужикам,, воинские части, серьезный военный аэродром, военный городок на полтора десятка пятиэтажек, соответствующая инфраструктура, контроль всего и вся, и самые разные военнослужащие со всех концов страны.
Расположено прямо на федеральной трассе, километров двадцать до Читы.
Там просто попросить ,,Митрича,, собак и ворон на досуге пострелять за магарыч не получится.
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910
Ermak 59 минут назад
Где ссылки на официальные достоверные источники?
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176
Александр мишковий Час назад
У нас в городе также куча бродячих собак их как то там стерилизуют и отпускают и все. Только они все равно также стабильно нападают и кусают людей(взрослых) каждую неделю, если нападут на ребенка то наверно также загрызут. В новостях постоянно репортажи что людям страшно ходить по городу. Надо что то менять. Стрелять или травить, может их собирать и китайцам корейцам продавать они знают что с ними делать. Как говориться прибыль и безопасность.
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3k
Константин Час назад
Вместо тысячи слов
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82k
Taras Kozalupko Час назад
Удивлён.
Что это за мужики, да ещё в Забайкалье в селе?
Жил на севере, в городке, у на в порядке вещей был отстрел бродячих и диких собак.
Безо всяких сантиментов и оглядок на зоошизу, и администрацию.
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Иван Час назад
Это не наши собаки, из-за границы подкинули, в лагерях террористов натренировали.
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320
Knives22 Иван 45 минут назад
Ага и в село завезли, в центр России матушки так сказать решили ударить.
Как всегда все кругом виноваты, но только не местные жители. Не выкидывай собак на улицу, сук стерилизуй или отстреляй популяцию, и подобной трагедии бы не было.
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320
Knives22 Иван Полчаса назад
Одни местные псарню развели, другие местные на это болт положили, а обвиним во всем неразумное животное.
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853
SHAGREEN Час назад
Полюбому набежит куча контуженных, чувства которых отстрел задевает больше, чем ребенок.
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