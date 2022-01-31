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В Ташкенте мать бросила свою дочь в вольер к медведю

В Ташкенте мать бросила свою дочь в вольер к медведю (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 08:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   дети   животные   мать   медведь   ташкент   фото   
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Человек - самое жестокое животное. В Ташкенте мать пришла с 3-летней дочерью в зоопарк и скинула ребёнка в вольер к медведю. Медведь оказался человечнее матери, понюхал малышку и отошёл от неё.

В Ташкентский зоопарк пришла 30-летняя женщина с трёхлетней дочкой. С первого взгляда всё выглядело мило: мама привела дочку посмотреть на животных. Однако, в голове женщины роились другие мысли. Она подошла к вольеру с кавказским медведем по кличке Зузу и бросила ребёнка с пятиметровой высоты прямо к хищнику. Когда девочка упала, мишка кинулся к ней, понюхал и отошёл. В это время мать ещё стояла и смотрела на то, как медведь подходит к её дочери, а потом взяла сумку и собралась уходить. Ролик публикует SHOT.

Сотрудники зоопарка бросились к вольеру и вытащили девочку. Медведь не проявил агрессии и вообще не понял, что произошло. Сотрудники завели его в другое помещение.

"Медведь Зузу медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел. Работники отдела «Хищные» быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел", - рассказали в зоопарке.

Девочка получила ушибы после падения с высоты и сейчас находится в больнице. Её жизни ничего не угрожает.

После выяснилось, что 30-летняя женщина впала в депрессию после того, как 31-летний сожитель её бросил и уехал на заработки в другую страну. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает Gazeta.

"Этот случай характеризует нашего медведя Зузу, как уравновешенного хищника, который не имеет озлобленности по отношению к человеку. Особенно хочется отметить результат правильного обращения сотрудников отдела с хищником в неволе, их доброе и бережное отношение к медведю", - сообщили представители зоопарка.

Ташкентский зоопарк берет на себя все расходы на оказание медицинской помощи девочке и желает ей скорейшего выздоровления.


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Метки: видео   дети   животные   мать   медведь   ташкент   фото   
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12  комментариев
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409
Князь Игорь 38 минут назад
Какая же конченная тварь... А Зузу молодец!
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5k
tamin Полчаса назад
Лечить такую мамашу надо. Там явно с мозгом проблема
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128
дмитрий tamin 22 минуты назад
эфтоназией
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−40
малюта Полчаса назад
не все так однозначно. скорее всего была весомая причина
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1k
Лимонадный Джо Полчаса назад
Наверное стоит для таких "матерей" строить свои клетки в зоопарках. Пусть посмотрят на настоящего зверя.
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100
Дмитрий Семенов Полчаса назад
Мамашу в вольер со львами,Мишке бочонок с медом.
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382
Макс Дорошенко Полчаса назад
Нет ребята ... просто убить эту мамашу будет мало! Сколько же их ходит таких вокруг, сумасшедших. Верю, искренне верю в то, что когда-нибудь человеческие технологию дойдут до того что будут определять, кому можно иметь детей а кому нет. Это стало уже необходимостью.
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4k
мемфрид 47 минут назад
Полагаю, что если бы эту тварь к мишке сбросить, то он сытно пообедал бы)
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11k
Дядя Саша 47 минут назад
Вот таких мамаш надо сжигать
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17
sasha 48 минут назад
крыса
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WhiteRat

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