В Ташкенте мать бросила свою дочь в вольер к медведю

Сотрудники зоопарка бросились к вольеру и вытащили девочку. Медведь не проявил агрессии и вообще не понял, что произошло. Сотрудники завели его в другое помещение.

"Медведь Зузу медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел. Работники отдела «Хищные» быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел", - рассказали в зоопарке.

Девочка получила ушибы после падения с высоты и сейчас находится в больнице. Её жизни ничего не угрожает.

После выяснилось, что 30-летняя женщина впала в депрессию после того, как 31-летний сожитель её бросил и уехал на заработки в другую страну. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает Gazeta.