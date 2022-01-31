В Ташкенте мать бросила свою дочь в вольер к медведю

Человек - самое жестокое животное. В Ташкенте мать пришла с 3-летней дочерью в зоопарк и скинула ребёнка в вольер к медведю. Медведь оказался человечнее матери, понюхал малышку и отошёл от неё.
В Ташкентский зоопарк пришла 30-летняя женщина с трёхлетней дочкой. С первого взгляда всё выглядело мило: мама привела дочку посмотреть на животных. Однако, в голове женщины роились другие мысли. Она подошла к вольеру с кавказским медведем по кличке Зузу и бросила ребёнка с пятиметровой высоты прямо к хищнику. Когда девочка упала, мишка кинулся к ней, понюхал и отошёл. В это время мать ещё стояла и смотрела на то, как медведь подходит к её дочери, а потом взяла сумку и собралась уходить. Ролик публикует SHOT.
Сотрудники зоопарка бросились к вольеру и вытащили девочку. Медведь не проявил агрессии и вообще не понял, что произошло. Сотрудники завели его в другое помещение.
"Медведь Зузу медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел. Работники отдела «Хищные» быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел", - рассказали в зоопарке.
Девочка получила ушибы после падения с высоты и сейчас находится в больнице. Её жизни ничего не угрожает.
После выяснилось, что 30-летняя женщина впала в депрессию после того, как 31-летний сожитель её бросил и уехал на заработки в другую страну. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает Gazeta.
"Этот случай характеризует нашего медведя Зузу, как уравновешенного хищника, который не имеет озлобленности по отношению к человеку. Особенно хочется отметить результат правильного обращения сотрудников отдела с хищником в неволе, их доброе и бережное отношение к медведю", - сообщили представители зоопарка.
Ташкентский зоопарк берет на себя все расходы на оказание медицинской помощи девочке и желает ей скорейшего выздоровления.
Источник:
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Или у неё планы по подкормке медведей горели а котлеты кончились,или глас божий недвусмысленно указал что свечей в церкви от неё маловато будет.
Нет,ну конечно может просто человек сошёл с ума и превратился в полностью е+б+а
нутую......Но это уже фантастика конечно.........