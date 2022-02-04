Учитель ОБЖ дал школьнику затрещину и попал под проверку прокуратуры

В одной из иркутских школ из-за конфликта двух учеников и преподавателя последнему может грозить не только увольнение, но и реальный тюремный срок. Сегодня в соцсетях появилось видео из кабинета ОБЖ, в котором доведённый до белого каления учитель нецензурно выражаясь, бьёт одного ученика ладонью по затылку, а второго пакостника хватает за шею и угрожает уе***ть.





Разумеется, такое поведение преподавателя не может радовать ни его коллег, ни тем более родителей школьников. Однако видео как всегда было снято не с начала, и из-за чего произошёл конфликт - непонятно. Зато понятно, что всех собак повесят на преподавателя ОБЖ. Мужчину уже отстранили от работы.