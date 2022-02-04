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Учитель ОБЖ дал школьнику затрещину и попал под проверку прокуратуры

Учитель ОБЖ дал школьнику затрещину и попал под проверку прокуратуры (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 15:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Иркутск   видео   конфликт   учитель   школьники   
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История классическая: "онижедети" довели преподавателя и слили видео с его реакцией в соцсети.

В одной из иркутских школ из-за конфликта двух учеников и преподавателя последнему может грозить не только увольнение, но и реальный тюремный срок. Сегодня в соцсетях появилось видео из кабинета ОБЖ, в котором доведённый до белого каления учитель нецензурно выражаясь, бьёт одного ученика ладонью по затылку, а второго пакостника хватает за шею и угрожает уе***ть.


Разумеется, такое поведение преподавателя не может радовать ни его коллег, ни тем более родителей школьников. Однако видео как всегда было снято не с начала, и из-за чего произошёл конфликт - непонятно. Зато понятно, что всех собак повесят на преподавателя ОБЖ. Мужчину уже отстранили от работы.

По факту опубликованного ролика доследственную проверку начали департамент образования, Следственный комитет и прокуратура Иркутска. Сотрудники СК уже углядели в действиях преподавателя признаки преступления, предусмотренного статьёй 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Максимальное наказание - 3 года колонии.


Остаётся надеяться, что следователи подойдут к этому делу непредвзято и выяснят все детали, касающиеся начала конфликта и спровоцировавшие учителя на такое поведение.

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Метки: Иркутск   видео   конфликт   учитель   школьники   
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1k
Довер Иванович 2 часа назад
С чего хоть началось то?
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4k
Дмитрий 2 минуты назад
"Однако видео как всегда было снято не с начала, и из-за чего произошёл конфликт - непонятно."

Да, собственно, это и не важно в данной ситуации. Вообще ни чего не важно с момента когда подзатыльник отвесил. Сколько угодно можно говорить о поведении "деток" ДО! Как педагог он этого делать не должен был. И здесь не чего обсуждать. Да, можно говорить про поведение "современных детей уродов", про "довели учителя=деда", выражать ему сочувствие, клеймить "деток и их родителей", но не должен был! Думаю он и сам это понимает.
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10k
nihilists 3 минуты назад
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1k
smokes 4 минуты назад
ОБЖ ? трудовика больше напоминает.. и верстаки с тисками как бы намекают... покажите мне человека, у кого трудовик был не "инопланетянин".. у меня например мог и болванку деревянную в смутьяна кинуть, или линейку.. ни че ни кто не умер и инвалидами не стали..
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4k
Дмитрий 14 минут назад
Трудовики они такие!
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6k
grimmsan 20 минут назад
и снова шакалье отродье доводят учителя...пздц... глушилки вешать в школах и телефоны отнимать перед занятиями. Эти мелкие отродья спецом все делают, зато потом свалят ВСЕ на школу и учителей: не воспитываете... а так все у нас в стране збс!
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566
Mr White Man Полчаса назад
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21k
Добрый Алабай Полчаса назад
А можно в каждом помещении школы поставить видеокамеры? Дабы малолетние ублюдки и их тупые родители знали, что отвечать придётся им.
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28k
EvilHomer 59 минут назад
Воспитание - это широкое понятие. Воспитывать хорошо вести себя на уроках, это прямая обязанность родителей. Воспитание в плане обучения, это задача педагогов. ОНИЖЕДЕТЕЙ можно и нужно пи@дить.
Ссылка www.youtube.com
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30k
Мойша Час назад
Я таки не понял - какое "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"?
Наоборот - идет воспитательный процесс.
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−104
веган если что Час назад
старого ватника-кремлебота посадить лет на 15. толку все равно уже не будет от него
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8k
Hunson Abadeer Час назад
ну да ну да школьники белые и пушистые...
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1k
Никита Сергеевич Час назад
Может по этой статье стоит родителей привлечь?
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227
Серега 2 часа назад
Нас и указкой били и затрещины давали,но не разу не слышал от учителя мат.Такого точно не было.Максимум,это негодяй и подлец и то в самом крайнем случае.
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5k
Delovaya Kolbasa 2 часа назад
Страшно читать комментарии, где взрослые люди пишут, что, мол, правильно, надо лупить их, гадов малолетних. Только потом не надо удивляться, что такие вот выросшие дети будут лупить вас потом, так как четко усвоили, что прав тот, кто сильнее, что ударить слабого - норма. У многих тут пишущих ребёнок по умолчанию гадёныш, которого надо 3,14здить. Ответьте, своих детей, жен, коллег, вы тоже лупите, если они делают что-то, с чем вы не согласны? Деда нафиг из школы по статье и дать ему такой же подзатыльник, а то смелый только с детьми!
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340
Илья Delovaya Kolbasa 37 минут назад
Уважаемая, ох, наговариваете! Мы тут все разные. Вина, в данном конкретном случае, лежит на всех. Суть в том, что если бы ученики вели себя адекватно, то и учитель не вёл себя таким образом. Всё же на самой поверхности.
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340
Илья Delovaya Kolbasa Полчаса назад
P.S. сама работала в школе
--------------------------------
Видите ли, милейшая, ВСЕ мы тут учились в школе и всё изволили видеть изнутри. Годами, многими годами. Мало того, у большинства из нас дети учатся в школе, у некоторых и внуки. Всю подноготную мы от и до в совершенстве знаем. Это львиная часть нашей собственной жизни. Это самая суть моего к Вам послания. Мы буквально жили, живём и дышим этой школой. Ваше же заявление, о той самой работе в школе, выглядит немного трагикомично-с... Не находите?
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340
Илья Delovaya Kolbasa 21 минуту назад
Исходя из собственного опыта тщательных наблюдений, а так же аналогичного опыта всех окружающих меня родных, близких и знакомых - значительная часть учеников сто очков форы даст любому учителю по виртуозности в сквернословии, как и по распусканию рук. Это вообще не аргумент. Суть, повторюсь, предельно простая - вина лежит на всех. Как на учителе, так и на учениках. В каждом конкретном случае необходимо разбираться. Точка!
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35k
Нанук Паналык 2 часа назад
Всегда так было, трудовики, физруки и ОБЖшники, люди тонкой душевной организации! Их всегда, всякий песдюк хочет обидеть!
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3k
Dmitrii Ivanov 2 часа назад
Шакаленок решил поднять хвост, учитель в ответ поднял статью.
Кто из них тупее - вопрос.
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15k
Михаил Гривин 2 часа назад
Я в универе проходил педпрактику. Это было ещё в начале нулевых и дети были куда лучше. С тех пор крайне уважительно отношусь к учителям, нервы у них - как стальные канаты.

ЗЫ: если песдюков увлечь - они, в принципе, ничего так, даже ведут себя более-менее, но тут уж надо выкладываться
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5k
au3 2 часа назад
Да давно надо в школах отделить стеклом учителя. Пришел, отчитал урок, ответил на вопросы, проверил знания и ушел. Никакого общения. Чуть неадекват - отстранение от школы до экспертизы психиатра. И ставить оценку поведения, которая имела бы значение и на ВУЗ, и на более нормальную работу.
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3k
Слава Андреев 2 часа назад
у меня подруга, уволилась из школы, только по этой причине. Что дети в край ...............И управы на них нет. Тк родители тоже такие.
Если бы в мои школьные года, такое было. Половина учителей сидели бы)))) У на очень жесткие учителя были)))
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1k
Павел Астахов 2 часа назад
Трудовика наградить и отпустить, малолетнего негодяя на комиссию
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