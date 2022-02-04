Учитель ОБЖ дал школьнику затрещину и попал под проверку прокуратуры

История классическая: "онижедети" довели преподавателя и слили видео с его реакцией в соцсети.
В одной из иркутских школ из-за конфликта двух учеников и преподавателя последнему может грозить не только увольнение, но и реальный тюремный срок. Сегодня в соцсетях появилось видео из кабинета ОБЖ, в котором доведённый до белого каления учитель нецензурно выражаясь, бьёт одного ученика ладонью по затылку, а второго пакостника хватает за шею и угрожает уе***ть.
Разумеется, такое поведение преподавателя не может радовать ни его коллег, ни тем более родителей школьников. Однако видео как всегда было снято не с начала, и из-за чего произошёл конфликт - непонятно. Зато понятно, что всех собак повесят на преподавателя ОБЖ. Мужчину уже отстранили от работы.
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По факту опубликованного ролика доследственную проверку начали департамент образования, Следственный комитет и прокуратура Иркутска. Сотрудники СК уже углядели в действиях преподавателя признаки преступления, предусмотренного статьёй 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Максимальное наказание - 3 года колонии.
Остаётся надеяться, что следователи подойдут к этому делу непредвзято и выяснят все детали, касающиеся начала конфликта и спровоцировавшие учителя на такое поведение.
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Да, собственно, это и не важно в данной ситуации. Вообще ни чего не важно с момента когда подзатыльник отвесил. Сколько угодно можно говорить о поведении "деток" ДО! Как педагог он этого делать не должен был. И здесь не чего обсуждать. Да, можно говорить про поведение "современных детей уродов", про "довели учителя=деда", выражать ему сочувствие, клеймить "деток и их родителей", но не должен был! Думаю он и сам это понимает.
Наоборот - идет воспитательный процесс.
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Видите ли, милейшая, ВСЕ мы тут учились в школе и всё изволили видеть изнутри. Годами, многими годами. Мало того, у большинства из нас дети учатся в школе, у некоторых и внуки. Всю подноготную мы от и до в совершенстве знаем. Это львиная часть нашей собственной жизни. Это самая суть моего к Вам послания. Мы буквально жили, живём и дышим этой школой. Ваше же заявление, о той самой работе в школе, выглядит немного трагикомично-с... Не находите?
Кто из них тупее - вопрос.
ЗЫ: если песдюков увлечь - они, в принципе, ничего так, даже ведут себя более-менее, но тут уж надо выкладываться
Если бы в мои школьные года, такое было. Половина учителей сидели бы)))) У на очень жесткие учителя были)))