Мучитель, а не учитель

В итоге Махсудяна привлекли по статье «истязание в отношении несовершеннолетнего». И дело это неоднозначное. На видео как минимум один раз студент использует рукоприкладство. Хотя все-таки это больше похоже на подзатыльник. Но видно, что происходит это в процессе обучения. Махсудян так объясняет девочке, как правильно извлекать звуки. Изначально ученица пожаловалась родителям. Они установили видеорегистратор и сняли процесс обучения. Молодой человек извинился, но отец девочки все равно пошел в полицию. Суд дал четыре года, но условно. И двухлетний запрет на педагогическую деятельность.