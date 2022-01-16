Мучитель, а не учитель

В Москве камера видеонаблюдения засекла как учитель музыки издевался над 8-летней ученицей.
Иногда наше правосудие умеет работать удивительно быстро. Скандал с 23-летним репетитором Мгером Махсудяном произошел весной. Тогда все СМИ и соцсети облетела видеозапись. Студент Московской консерватории имени Чайковского учит восьмилетнюю девочку игре на фортепиано. Методы с педагогической точки зрения сомнительные.
В итоге Махсудяна привлекли по статье «истязание в отношении несовершеннолетнего». И дело это неоднозначное. На видео как минимум один раз студент использует рукоприкладство. Хотя все-таки это больше похоже на подзатыльник. Но видно, что происходит это в процессе обучения. Махсудян так объясняет девочке, как правильно извлекать звуки. Изначально ученица пожаловалась родителям. Они установили видеорегистратор и сняли процесс обучения. Молодой человек извинился, но отец девочки все равно пошел в полицию. Суд дал четыре года, но условно. И двухлетний запрет на педагогическую деятельность.
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ты же по субботам в школу ходил