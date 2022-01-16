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Мучитель, а не учитель

Мучитель, а не учитель (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 января 2022 10:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Мгер Махсудян   Музыка   видео   дети   учитель   фото   
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В Москве камера видеонаблюдения засекла как учитель музыки издевался над 8-летней ученицей.

Иногда наше правосудие умеет работать удивительно быстро. Скандал с 23-летним репетитором Мгером Махсудяном произошел весной. Тогда все СМИ и соцсети облетела видеозапись. Студент Московской консерватории имени Чайковского учит восьмилетнюю девочку игре на фортепиано. Методы с педагогической точки зрения сомнительные.

В итоге Махсудяна привлекли по статье «истязание в отношении несовершеннолетнего». И дело это неоднозначное. На видео как минимум один раз студент использует рукоприкладство. Хотя все-таки это больше похоже на подзатыльник. Но видно, что происходит это в процессе обучения. Махсудян так объясняет девочке, как правильно извлекать звуки. Изначально ученица пожаловалась родителям. Они установили видеорегистратор и сняли процесс обучения. Молодой человек извинился, но отец девочки все равно пошел в полицию. Суд дал четыре года, но условно. И двухлетний запрет на педагогическую деятельность.

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Метки: Мгер Махсудян   Музыка   видео   дети   учитель   фото   
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135
Zmey Gorynych 42 минуты назад
Ну вот что в голове - доверить ребенка чурбану...
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SHAGREEN 2 минуты назад
Условно? За бугром заехал бы отдыхать капитально.
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2k
azuver 17 минут назад
Удивляюсь родителям,как можно нанять овцелюбитя учителем для ребёнка ? На месте отца,я бы его в больницу оформил.
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30k
ACU900 22 минуты назад
В прошлой советской жизни это называлось "воспитанием" и "двоечница" могла бы получить еще и от родителей... А я вот помню в школе такой случай был Была у нас в классе девочка с фамилией Натанзон. И она по субботам в школу не приходила. Я уже будучи живя в Израиле догадался почему она именно субботы прогуливала, но тогда учительница по биологии с фамилией Симакова которая была даже не классным руководителем посмотрев журнал ,подняла эту Натанзон и начала перед всем классом ее унижать. "Пргульщица! Тунеядка! Предательница!" - что она ей только (повторюсь перед всем классом) не кричала. Не нужно говорить что разрыдалась она прямо там в классе. И все ученики, и я в том числе верили что она "прогульщица и тунеядка". Говорят что эта учительница она и тогда уже была в возрасте, проработала в этой школе еще 10 лет пока не ушла на пенсию. Сегодня за такую выходку ту учительницу если бы не посадили то уволили бы точно, но тогда времена другие были...
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1k
Вадик Бондаренко 37 минут назад
На месте отца *йца ему ногой бы отдавить что еще и пел хорошо
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Viktor 55 минут назад
Эту чурку в печке спалить надо .
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