Сырный факультатив в сельской школе Иркутской области дает вкусные плоды

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В этой деревне всего-то сотня жителей. А она уже стала центром сыроварения в округе. И планов у мини-предприятия — громадье.
Даже в маленькой сельской школе можно заниматься большим делом. Так решили школьники деревни Кулиш Иркутской области. И во всей-то деревне тут немногим более сотни жителей, так что и школа невелика. Но вот нашлись энтузиасты, «заварили кашу» нового проекта.
Здесь и раньше их предшественники занимались предпринимательством, но, скорее, поневоле. В 90-е приходилось выживать, вот и появилось при школе собственное фермерское хозяйство с кроликами, курочками и прочей живностью. Так что опыт наработан. Осваивают и производство удобрений.
А теперь школьники научились варить сыр. В школе появился такой факультатив, очень популярный у детворы. Но в наши дни для развития агробизнеса у них есть ресурсы, поскольку школа выиграла грант на осуществление данного проекта.
Здесь и раньше их предшественники занимались предпринимательством, но, скорее, поневоле. В 90-е приходилось выживать, вот и появилось при школе собственное фермерское хозяйство с кроликами, курочками и прочей живностью. Так что опыт наработан. Осваивают и производство удобрений.
А теперь школьники научились варить сыр. В школе появился такой факультатив, очень популярный у детворы. Но в наши дни для развития агробизнеса у них есть ресурсы, поскольку школа выиграла грант на осуществление данного проекта.
Факультативу всего месяц, но вкусной и полезной продукцией ребятня обеспечивает и школьную столовую, и селян. Старшеклассники уже некоторый опыт приобрели и теперь являются наставниками младших. Делают брынзу и с удовольствием плетут косички с разными вкусовыми оттенками. Тут огромное поле для фантазии и экспериментов, ведь и вкусы у их нынешних и потенциальных потребителей разные.
Сыры пришлись по вкусу и детям, и взрослым. И юные сыроделы готовы расширять свое производство, благо, местные власти помогают, поддерживают инициативу. Уже куплены солидные 30-литровые емкости, где можно будет варить еще больше деликатесов. Тем более, что в соседних деревнях прослышали про эту затею, и ждут, когда свежие сыры привезут и к ним.
Уже и выручка появилась, ее тратят на ремонт здания, а также на поездки на Байкал. Родители не против такого времяпрепровождения их чад. Понимают, что дети готовятся к будущей взрослой жизни, приобретают очень полезные навыки.
А дети, в свою очередь, строят новые планы. Вот и хлебушек свой печь вознамерились. И пропагандировать опыт через Сеть, благо, такие возможности с недавних пор появились.
Сыры пришлись по вкусу и детям, и взрослым. И юные сыроделы готовы расширять свое производство, благо, местные власти помогают, поддерживают инициативу. Уже куплены солидные 30-литровые емкости, где можно будет варить еще больше деликатесов. Тем более, что в соседних деревнях прослышали про эту затею, и ждут, когда свежие сыры привезут и к ним.
Уже и выручка появилась, ее тратят на ремонт здания, а также на поездки на Байкал. Родители не против такого времяпрепровождения их чад. Понимают, что дети готовятся к будущей взрослой жизни, приобретают очень полезные навыки.
А дети, в свою очередь, строят новые планы. Вот и хлебушек свой печь вознамерились. И пропагандировать опыт через Сеть, благо, такие возможности с недавних пор появились.
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