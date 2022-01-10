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Сырный факультатив в сельской школе Иркутской области дает вкусные плоды

Сырный факультатив в сельской школе Иркутской области дает вкусные плоды (2 фото)

Автор:
10 января 2022 16:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Иркутск   Сеть   байкал   деревня   опыт   сыр   сыроварение   школьники   
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В этой деревне всего-то сотня жителей. А она уже стала центром сыроварения в округе. И планов у мини-предприятия — громадье.
Даже в маленькой сельской школе можно заниматься большим делом. Так решили школьники деревни Кулиш Иркутской области. И во всей-то деревне тут немногим более сотни жителей, так что и школа невелика. Но вот нашлись энтузиасты, «заварили кашу» нового проекта.

Здесь и раньше их предшественники занимались предпринимательством, но, скорее, поневоле. В 90-е приходилось выживать, вот и появилось при школе собственное фермерское хозяйство с кроликами, курочками и прочей живностью. Так что опыт наработан. Осваивают и производство удобрений.

А теперь школьники научились варить сыр. В школе появился такой факультатив, очень популярный у детворы. Но в наши дни для развития агробизнеса у них есть ресурсы, поскольку школа выиграла грант на осуществление данного проекта.
Факультативу всего месяц, но вкусной и полезной продукцией ребятня обеспечивает и школьную столовую, и селян. Старшеклассники уже некоторый опыт приобрели и теперь являются наставниками младших. Делают брынзу и с удовольствием плетут косички с разными вкусовыми оттенками. Тут огромное поле для фантазии и экспериментов, ведь и вкусы у их нынешних и потенциальных потребителей разные.

Сыры пришлись по вкусу и детям, и взрослым. И юные сыроделы готовы расширять свое производство, благо, местные власти помогают, поддерживают инициативу. Уже куплены солидные 30-литровые емкости, где можно будет варить еще больше деликатесов. Тем более, что в соседних деревнях прослышали про эту затею, и ждут, когда свежие сыры привезут и к ним.

Уже и выручка появилась, ее тратят на ремонт здания, а также на поездки на Байкал. Родители не против такого времяпрепровождения их чад. Понимают, что дети готовятся к будущей взрослой жизни, приобретают очень полезные навыки.

А дети, в свою очередь, строят новые планы. Вот и хлебушек свой печь вознамерились. И пропагандировать опыт через Сеть, благо, такие возможности с недавних пор появились.

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Метки: Иркутск   Сеть   байкал   деревня   опыт   сыр   сыроварение   школьники   
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10k
Леонович 2 часа назад
Молодцы! Так держать!
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2k
Сергей Сергеев 23 минуты назад
Пусть учатся. Сыроварение это искусство. Бывший одноклассник фермерствует, сыр варить так и не научился: сыр получается пресный, безвкусный, хоть и 100% натур продукт.
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Бритва 36 минут назад
сыр теперь подешевеет?
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Pavel Час назад
Молодцы! Главное чтоб не набежали умники с криками "вы детский труд ипользуете!"
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