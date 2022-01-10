Сырный факультатив в сельской школе Иркутской области дает вкусные плоды

Даже в маленькой сельской школе можно заниматься большим делом. Так решили школьники деревни Кулиш Иркутской области. И во всей-то деревне тут немногим более сотни жителей, так что и школа невелика. Но вот нашлись энтузиасты, «заварили кашу» нового проекта.



Здесь и раньше их предшественники занимались предпринимательством, но, скорее, поневоле. В 90-е приходилось выживать, вот и появилось при школе собственное фермерское хозяйство с кроликами, курочками и прочей живностью. Так что опыт наработан. Осваивают и производство удобрений.



А теперь школьники научились варить сыр. В школе появился такой факультатив, очень популярный у детворы. Но в наши дни для развития агробизнеса у них есть ресурсы, поскольку школа выиграла грант на осуществление данного проекта.