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В Мордовии учитель ОБЖ выстрелил в директора школы

В Мордовии учитель ОБЖ выстрелил в директора школы (2 фото)

Автор:
10 января 2022 13:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Мордовия   выстрелил   директор   интресное   конфликт   учитель   фото   
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8 января в селе Лямбирь Республики Мордовия учитель местной сельской школы расстрелял директора и её мужа. Педагог пришёл к женщине домой и начал выяснять отношения.

41-летний учитель ОБЖ пришёл домой к 55-летней местной жительнице, работающей директором школы № 2. Между педагогами завязалась ссора, в ходе которой мужчина вытащил травматический пистолет и выстрелил в живот директору. Рядом с женщиной стоял её муж, он пытался выхватить оружие из рук нападавшего, но тоже получил пулю, сообщает Lenta со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Пострадавших госпитализировали с ранениями. Женщину отпустили домой, а её муж остался под присмотром врачей. Учитель был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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Метки: Мордовия   выстрелил   директор   интресное   конфликт   учитель   фото   
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9  комментариев
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1k
Вася Куралесофф 55 минут назад
Чему может научить детей такой неадекватный Педагог?
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23k
Очевидное-Невероятное 23 минуты назад
Он просто хотел развестись
Но что-то его держало
Может быть, трое детей
А может быть, директор школы...
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807
Максим Максимов Полчаса назад
Мордовские лагеря - неподалёку. Переселится на несколько лет туда
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1k
alex Полчаса назад
а, что такого? сдавал директору экзамен на профпригодность
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26k
Батончик с маком 42 минуты назад
Теперь наверное уволят
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15k
sssss3 49 минут назад
в Лямбире пить...
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