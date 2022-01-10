В Мордовии учитель ОБЖ выстрелил в директора школы

8 января в селе Лямбирь Республики Мордовия учитель местной сельской школы расстрелял директора и её мужа. Педагог пришёл к женщине домой и начал выяснять отношения.
41-летний учитель ОБЖ пришёл домой к 55-летней местной жительнице, работающей директором школы № 2. Между педагогами завязалась ссора, в ходе которой мужчина вытащил травматический пистолет и выстрелил в живот директору. Рядом с женщиной стоял её муж, он пытался выхватить оружие из рук нападавшего, но тоже получил пулю, сообщает Lenta со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Пострадавших госпитализировали с ранениями. Женщину отпустили домой, а её муж остался под присмотром врачей. Учитель был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Но что-то его держало
Может быть, трое детей
А может быть, директор школы...