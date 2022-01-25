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Старшеклассница в гимназии решила снять пранк, но учитель шутки не оценила

Старшеклассница в гимназии решила снять пранк, но учитель шутки не оценила (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 10:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: prank   Что то пошло не так   видео   конфликт   ученица   учителя   хабаровск   школа   
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Суровые хабаровские педагоги против всякой ереси и развлечений. Ишь чего удумали!

В хабаровской гимназии №3 школьница решила снять на видео пранк. Для этого она перегородила столом вход в кабинет и потребовала у учителя QR-код. Педагог шутки не оценила. С криком "быстро отсюда, дрянь такая!" учитель отодвинула ученицу вместе со столом и вошла в класс. Ибо нефиг.



В соцсетях заметили, что учителя без чувства юмора - страшное явление. А другие пользователи уверены, что школа - для учебы, а пранкеры - типичный мусор нашего времени.

Как водится, истина где-то рядом.



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Метки: prank   Что то пошло не так   видео   конфликт   ученица   учителя   хабаровск   школа   
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17  комментариев
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2k
Алксандр Шевченко 56 минут назад
Дома маме с папой пусть правки устраивает. Перегородит дверь входную требует Qr код, я думаю пранк будет защитан с первым лещём .
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13k
Kost 6 минут назад
У тупицы и пранки тупые, но одноклеточным хватит погыгыкать.
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49
Игорь Ш 11 минут назад
Именно - мусор.
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51
Павел 14 минут назад
Эти "дети" забывают, что в школе они не "дети", а "учащиеся", со своими должностными правами и обязанностями. И администрация школы вполне может лишить их этого статуса.
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2k
Андрей 21 минуту назад
В школах, по совковым правилам основная масса имбицилов отсеивается в 9-м классе. Часто думается, что это поздновато. Многим достаточно научиться складывать 2+2 и подписывать кредитный договор, чтобы покинуть учебное заведение и не мешать остальным. Обычно уже после 6-го класа становится ясно кто есть кто.
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992
Максим Максимов 23 минуты назад
этой малолетней безмозглой су4ке КуКу-код надо на лбу вытатуировать
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15k
Роберт Шекли Полчаса назад
Почему нет таких пранков: "Старшеклассница в гимназии решила снять пранк - и полностью подготовилась к уроку"
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21k
Matrosskin Полчаса назад
Школотроны (и люди, которые по возрасту уже вроде не школотроны, но остались в своём развитии на уровне 6 класса) путают юмор и долбойобство. А главное - не понимают, в какой обстановке и в каком кругу это шутка, а когда - дибилизм (пардон - пранк).
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5k
Димыч 36 минут назад
Для реформы образования, как говорил господин Бастрыкин, для начала нужно вернуть СТАТУС УЧИТЕЛЯ. А не обслуживающего персонала. Телефоны на входе в школу - сдавать. После занятий - возвращать. Сейчас разорутся ЯЖРОДИТЕЛИ: "Мой ребёнок - Бог, у него - права!" Только про обязанности им не сказали. Не люблю себя приводить в пример. Но в моей школе учитель выполнял ещё и воспитательную функцию. Урвать леща или поджопник(за дело) от физрука, трудовика, завхоза, было - нормально. Никто родителям не жаловался, поскольку дома добавят, если за дело. А тут - говорящая вагина с малой оперативной памятью решила поиздеваться над учителем и на видео снять...
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14k
seller-k 39 минут назад
У девочки в голове мечты, а вокруг реальность
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242
lowB 41 минуту назад
Надо быть снисходительней. Дети играют в то, что видят. А нам это изо всех щелей льют.
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2k
Дмитрий 47 минут назад
По факту: препятствовала входу учителя в класс. Поставить вопрос об исключении из школы и переводе в спец.интернат.
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2k
Алекс 49 минут назад
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3k
Egoro 57 минут назад
Согласен - пранкеры типичный мусор нашего времени.
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