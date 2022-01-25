Старшеклассница в гимназии решила снять пранк, но учитель шутки не оценила

Суровые хабаровские педагоги против всякой ереси и развлечений. Ишь чего удумали!
В хабаровской гимназии №3 школьница решила снять на видео пранк. Для этого она перегородила столом вход в кабинет и потребовала у учителя QR-код. Педагог шутки не оценила. С криком "быстро отсюда, дрянь такая!" учитель отодвинула ученицу вместе со столом и вошла в класс. Ибо нефиг.
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В соцсетях заметили, что учителя без чувства юмора - страшное явление. А другие пользователи уверены, что школа - для учебы, а пранкеры - типичный мусор нашего времени.
Как водится, истина где-то рядом.
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