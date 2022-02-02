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Подравшихся в дежурной части сотрудников ДПС и женщину-опера вышвырнули из полиции

Подравшихся в дежурной части сотрудников ДПС и женщину-опера вышвырнули из полиции (1 фото + 3 видео)

Автор:
02 февраля 2022 12:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 360подмосковье   ДПС   видео   конфликт   санкт-петербург   уголовный розыск   
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Обе стороны конфликта уже написали друг на друга заявления. В конфликте будет разбираться Следственный комитет.

Казалось, после избиения сотрудника ОМОН бывшими бойцами СОБРа удивить уже ничего не может, но представители власти полны сюрпризов. Вчера вечером на служебной парковке рядом с дежурной частью на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурге спешившая на вызов сотрудница уголовного розыска сделала замечание автоинспекторам, которые "неправильно" припарковались и заблокировали её автомобиль.


По словам сотрудников ДПС, 24-летняя Алена Юдина сначала оскорбила их, а затем они увидели у неё пистолет и потребовали показать удостоверение. Младший лейтенант Юдина отказалась и забежала в дежурную часть, где принялась кому-то названивать.


Автоинспекторы Александр Колесников и Дмитрий Перенюк последовали за ней и, казалось, действуют по закону, а не по понятиям - ведь гонор и самоуверенность опера никак не доказывали её принадлежность к касте "неприкасаемых". Поэтому уже в дежурной части, даже после уверений коллег Юдиной, что женщина действительно работает в этом отделе, гаишники продолжали гнуть свою линию и конфликт зашёл на новый виток. Юдина удостоверение так и не показала и принялась оскорблять и толкать гаишников. В какой-то момент Александр Колесников не выдержал и произвел жесткое задержание - скрутил "подозреваемую" и швырнул на пол, сломав ей руку.

Буквально через несколько часов на Колесникова завели уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК ("Превышение полномочий с причинением тяжких последствий"). Максимальная санкция по статье - 10 лет колонии. Но гаишники тоже не лыком шиты и написали на Юдину по заявлению: Колесников обвинил Юдину в оскорблении представителя власти, а Дмитрий Перенюк в более тяжком преступлении - "применение насилия в отношении представителя власти". Он съездил в больницу, где у него внезапно диагностировали черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение мозга.

Очевидно, эта история не так проста, как кажется на первый взгляд. В деле уже появился какой-то узбек, задержанный гаишниками, но жестоко оскорблённый оперативницей, за что Колесников хотел составить на Юдину административный протокол, но вслед за узбеком был послан подальше. Якобы из-за этого и вспыхнул конфликт - Колесников потребовал показать удостоверение, либо сдать пистолет, поскольку оперативница вела себя неадекватно и нарушала общественный порядок.


Но так или иначе, всех троих уже вышвырнули из полиции, и теперь свои распри они будут решать как гражданские лица.


«Руководством ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», - сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   ДПС   видео   конфликт   санкт-петербург   уголовный розыск   
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9k
Андрей А 2 часа назад
Маромойке 24 года, уже понтов как генерала.
Стопудово: кто вы такие, ща позвоню и завтра работать здесь не будете, да знаете кто меня (у меня)..
Но походу папик впрягаться не стал
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39k
Alex 4 минуты назад
Хера се баба дерзкая. Я бы тоже не сдержался.
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712
Трям 9 минут назад
Соска в край .охуевшая ! Довыеживалась и теперь визжит как свинья.
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11k
Oleg 14 минут назад
"Ты можешь пить и есть,
Когда такие люди
В стране советской есть" ©
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768
Hallo FreeSpace 15 минут назад
Все молодцы , все свободны
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3k
Dmitrii Ivanov 15 минут назад
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1k
dartv.chatlane 16 минут назад
Младший лейтенант... Опер молодой...
Теперь со сломанной рукой...
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1k
Владимир Порохин 16 минут назад
А гайцы тут причем, я так и не понял Оо .
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4k
Chev Chelios 17 минут назад
Если уж берете бабу на должность опера, так хоть здоровую какую-нибудь. Х.ули толку с этой ссыкухи, завалили как ребенка. Получается любой неадекват мог бы завладеть ее стволом на улице, который она так борзо демонстрировала.
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6k
Sergey Полчаса назад
довые....лись
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436
blade3 Полчаса назад
Читаю новости на ленте.ру: неадекватные гаишники прицепились к ангелу оперу и сломали ей плечо. Кто кого переклевещет началось.
Скоро ждем всех у Малахова
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8k
Hunson Abadeer Полчаса назад
А я считаю праильно они её скрутили б-л-я-д-ю-ш-ку эту... опер она... [мат].... обычная дырка с гонором!!!!
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1k
Инквизитор РФ 37 минут назад
Сука [мат]вшая.. Жаль ДПСников
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6k
Конрад Карлович 37 минут назад
Если здраво смыслить, то почему удостоверение не показать? В чем проблема? Потом и понтовалась бы. А то повела себя как обычная ТП. Странная девица. Как она в опера попала? Ещё и пушку таким дают. Страшно по улице ходить теперь. ГАЙцев зря нахлобучили. Не по делу, как мне кажется. Кстати, мл. л-т эта девица... Образования нет значит.
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703
Олег 40 минут назад
пока корректно с ней общаются - матом орать горазда, а как прищемили на пол - видимо вспомнила что деффачка и завизжала. реально непонятно с чего гайцов турнули
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193
Lakov Lucesar 41 минуту назад
я говорил несколько раз восстоновит телесние наказания
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8k
Алексей 42 минуты назад
если на самом деле было так ......
"спешившая на вызов сотрудница уголовного розыска сделала замечание автоинспекторам, которые "неправильно" припарковались и заблокировали её автомобиль."
то само собой гайцы 3,14дарасы
если начало конфликта иное, то хз...
но девка в любом случае истеричка( вот это визг в конце ролика - после всех её слов до... - реально её опустил ниже плинтуса, лучше бы продолжала матом крыть)
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4k
Hemul_D 44 минуты назад
Баба, шизанутая на голову, НТВ про ментов пересмотрела. В чем проблема показать ксиву и топать дальше? Тут конспирологических версий не нужно, она тупо забыла документы в отделе и неудачно "наехала" на гайцов. Гайцы, обнаружив ствол, вполне законно потребовали доки - тут то бабу и заклинило. Если у сотрудника полиции при исполнении не окажется при себе документов - там вплоть до уголовки да и у начальников "залетной" головы полетят. Бабища вместо того, что бы попытаться урегулировать конфликт, пошла вабанк, напрасно. Теперь замять эту историю не удастся.
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13k
Роман 44 минуты назад
На улице 22 год, а у людей никак из головы 90е не выветрятся. Даже у тех, кто по возрасту их не помнит или не застал (тут чувствуется родительское воспитание).
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19k
Delex 59 минут назад
вот не люблю я гаишников, но тут реально чуваков низачто нагнули, знали бы они, что так обернется, они бы этой сучке не только руку, но все ребра бы посчитали!
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771
Олег Час назад
А гайцов за что уволили?
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