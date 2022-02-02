Подравшихся в дежурной части сотрудников ДПС и женщину-опера вышвырнули из полиции

Обе стороны конфликта уже написали друг на друга заявления. В конфликте будет разбираться Следственный комитет.
Казалось, после избиения сотрудника ОМОН бывшими бойцами СОБРа удивить уже ничего не может, но представители власти полны сюрпризов. Вчера вечером на служебной парковке рядом с дежурной частью на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурге спешившая на вызов сотрудница уголовного розыска сделала замечание автоинспекторам, которые "неправильно" припарковались и заблокировали её автомобиль.
По словам сотрудников ДПС, 24-летняя Алена Юдина сначала оскорбила их, а затем они увидели у неё пистолет и потребовали показать удостоверение. Младший лейтенант Юдина отказалась и забежала в дежурную часть, где принялась кому-то названивать.
Автоинспекторы Александр Колесников и Дмитрий Перенюк последовали за ней и, казалось, действуют по закону, а не по понятиям - ведь гонор и самоуверенность опера никак не доказывали её принадлежность к касте "неприкасаемых". Поэтому уже в дежурной части, даже после уверений коллег Юдиной, что женщина действительно работает в этом отделе, гаишники продолжали гнуть свою линию и конфликт зашёл на новый виток. Юдина удостоверение так и не показала и принялась оскорблять и толкать гаишников. В какой-то момент Александр Колесников не выдержал и произвел жесткое задержание - скрутил "подозреваемую" и швырнул на пол, сломав ей руку.
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Буквально через несколько часов на Колесникова завели уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК ("Превышение полномочий с причинением тяжких последствий"). Максимальная санкция по статье - 10 лет колонии. Но гаишники тоже не лыком шиты и написали на Юдину по заявлению: Колесников обвинил Юдину в оскорблении представителя власти, а Дмитрий Перенюк в более тяжком преступлении - "применение насилия в отношении представителя власти". Он съездил в больницу, где у него внезапно диагностировали черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение мозга.
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Очевидно, эта история не так проста, как кажется на первый взгляд. В деле уже появился какой-то узбек, задержанный гаишниками, но жестоко оскорблённый оперативницей, за что Колесников хотел составить на Юдину административный протокол, но вслед за узбеком был послан подальше. Якобы из-за этого и вспыхнул конфликт - Колесников потребовал показать удостоверение, либо сдать пистолет, поскольку оперативница вела себя неадекватно и нарушала общественный порядок.
Но так или иначе, всех троих уже вышвырнули из полиции, и теперь свои распри они будут решать как гражданские лица.
«Руководством ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», - сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу.
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Стопудово: кто вы такие, ща позвоню и завтра работать здесь не будете, да знаете кто меня (у меня)..
Но походу папик впрягаться не стал
Когда такие люди
В стране советской есть" ©
Теперь со сломанной рукой...
Скоро ждем всех у Малахова
"спешившая на вызов сотрудница уголовного розыска сделала замечание автоинспекторам, которые "неправильно" припарковались и заблокировали её автомобиль."
то само собой гайцы 3,14дарасы
если начало конфликта иное, то хз...
но девка в любом случае истеричка( вот это визг в конце ролика - после всех её слов до... - реально её опустил ниже плинтуса, лучше бы продолжала матом крыть)
А, малолетняя тварь просто привыкла, что ей всё можно, ведь папа шишка в полиции.