Подравшихся в дежурной части сотрудников ДПС и женщину-опера вышвырнули из полиции

Казалось, после избиения сотрудника ОМОН бывшими бойцами СОБРа удивить уже ничего не может, но представители власти полны сюрпризов. Вчера вечером на служебной парковке рядом с дежурной частью на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурге спешившая на вызов сотрудница уголовного розыска сделала замечание автоинспекторам, которые "неправильно" припарковались и заблокировали её автомобиль.





По словам сотрудников ДПС, 24-летняя Алена Юдина сначала оскорбила их, а затем они увидели у неё пистолет и потребовали показать удостоверение. Младший лейтенант Юдина отказалась и забежала в дежурную часть, где принялась кому-то названивать.





Автоинспекторы Александр Колесников и Дмитрий Перенюк последовали за ней и, казалось, действуют по закону, а не по понятиям - ведь гонор и самоуверенность опера никак не доказывали её принадлежность к касте "неприкасаемых". Поэтому уже в дежурной части, даже после уверений коллег Юдиной, что женщина действительно работает в этом отделе, гаишники продолжали гнуть свою линию и конфликт зашёл на новый виток. Юдина удостоверение так и не показала и принялась оскорблять и толкать гаишников. В какой-то момент Александр Колесников не выдержал и произвел жесткое задержание - скрутил "подозреваемую" и швырнул на пол, сломав ей руку.