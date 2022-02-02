Девушка-опер поплатилась за то, что обматерила дпсников

Александр Колесников и Дмитрий Перенюк сотрудники ДПС увидели у Алёны Юдиной, находящейся в дежурной части, пистолет и начали требовать, чтобы она показала служебное удостоверение или сдала оружие. Девушка отказалась, началась перепалка. Начальник смены подтвердил, что Юдина работает в полиции, Алёна начала звонить кому-то и объяснять ситуацию. Колесников продолжал настаивать на том, чтобы она показала удостоверение, обращаясь к ней на "вы". Девушка весьма грубо затыкала ему рот, в конце потеряв терпение с силой оттолкнула Колесникова и послала его в места не столь отдалённые, а затем смачно обматерила, за что тут же получила сдачу. Мужчины столкнули женщину на пол, применив физическую силу. Девушку пришлось госпитализировать, а у дпсников отобрали оружие и удостоверение. Теперь их ждёт проверка.