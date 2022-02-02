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Девушка-опер поплатилась за то, что обматерила дпсников

Девушка-опер поплатилась за то, что обматерила дпсников (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2022 00:21
Сообщество : Жить в России
Метки: ДПС   девушка-опер   драка полицейских   конфликт   полиция   санкт-петербург   
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В Санкт-Петербурге сотрудники дорожно-патрульной службы скрутили коллегу из уголовного розыска прямо в дежурной части. Её пришлось госпитализировать.
Александр Колесников и Дмитрий Перенюк сотрудники ДПС увидели у Алёны Юдиной, находящейся в дежурной части, пистолет и начали требовать, чтобы она показала  служебное удостоверение или сдала оружие. Девушка отказалась, началась перепалка. Начальник смены подтвердил, что Юдина работает в полиции, Алёна начала звонить кому-то и объяснять ситуацию. Колесников продолжал настаивать на том, чтобы она показала удостоверение, обращаясь к ней на "вы". Девушка весьма грубо затыкала ему рот, в конце потеряв терпение с силой оттолкнула Колесникова и послала его в места не столь отдалённые, а затем смачно обматерила, за что тут же получила сдачу. Мужчины столкнули женщину на пол, применив физическую силу. Девушку пришлось госпитализировать, а у дпсников отобрали оружие и удостоверение. Теперь их ждёт проверка. 
Вроде как девушка на работе и начальник смены подтвердил, с другой стороны толкать и крыть матом совсем не профессионально. Как вы считаете, кто прав в этой ситуации?

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Метки: ДПС   девушка-опер   драка полицейских   конфликт   полиция   санкт-петербург   
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632
Maximka 2 часа назад
ну зачем сначала "нахрен пошел", а потом визжать, как свинья не дорезанная...
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27k
Григорий Полминуты назад
Да чё она потерялась - это-ж насекомыши, застрели их нах, начальство отмажет!
Такие девочки необходимы нам, она решает важнейшие вопросы, ...
Вопрос - а какая у этой ТП машинка? Ну так, просто в голове возникло.
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120k
arek14 9 минут назад
По её поведению выходит, что оперА обычных ментов за людей не считают.
Так что всё правильно патрульные сделали.
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4k
Дмитрий 10 минут назад
Сотрудников ДРС уволить. Девушке-оперу влепить неполное служебное. Всё!
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3k
Директор свежего воздуха 20 минут назад
Все норм, ДПСники не уважают оперов, опера не уважают ДПСников.
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71
Артем Петухов Полчаса назад
Когда вижу такие новости всегда возникает вопрос: а как бы себя повели дпсники, если бы на месте девченки опера, был двухметровый собровец или фсбшник? :)) Что то мне подсказывает, что обоссались бы и прошли мимо, пряча глаза...
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16k
albedo Полчаса назад
Тут вся история.
Два "оскорбленных" дебила (замечание им вишь ли сделали) отметелили 160 см. девчонку.

Кретины.

https://lenta-ru.turbopages.org/lenta.ru/s/news/2022/02/01/slomali/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/story/Inspektory_GIBDD_vPeterburge_slomali_ruku_sotrudnice_ugrozyska_votdele_policii--2b2a74b2fa946d0a1c4ffcfb72ef9f0chttps://lenta-ru.turbopages.org/lenta.ru/s/news/2022/02/01/slomali/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/story/Inspektory_GIBDD_vPeterburge_slomali_ruku_sotrudnice_ugrozyska_votdele_policii--2b2a74b2fa946d0a1c4ffcfb72ef9f0c
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1k
Acid Snake Полчаса назад
Какие прекрасные новости с утра. Тут дегенераты друг другу руки ломают. В Челябинске троих за взятку приняли. ОПГ - организованная полицейская группа. Вот такие дауны у нас на страже закона стоят, службу несут. Если они так своих ломают, гражданских убивать скоро начнут.
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0
Евгений Полчаса назад
Посерьезнее надо было приложить за такую дерзость.
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862
Лебовски 40 минут назад
ТП, возомнившая из себя нечто. Соблюла бы процедуру и вопросов не было бы. Меньше минуты. А вдруг она террористка.....? Правильно с ней поступили.
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48k
Albert GER 53 минуты назад
у нас так свинья визжала когда забой проходил.)))

не вижу тут никаких проблем.
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16k
albedo 59 минут назад
Какие же дебилы работают в МВД.
Что в форме, что без.

Какого хрена в ЧУЖОЙ части ДПСники стали требовать местных сотрудников предъявлять им служебное удостоверение.
Почему свои при этом не показали?
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2k
Voldometr Noname Час назад
Может просто надо было показать документ?
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31
gada20 Час назад
Ух ты, "опер" она. Курица недожареная, а не опер. Плохо, что из-за нее люди ни за что пострадают.
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3k
Шура ОсЕчкин Час назад
1. "Мент, ГАИшнику не кент!" (с)
2. Парни. Все. Правильно. Сделали.
.....
Надо было оборотня в погонах еще и отмудохать более жестоко, несмотря на слабый пол.
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5k
Mixalych Час назад
Иногда человек просто обязан получить по лицу. Желательно по зубам, чтоб на губах появился вкус крови. Боль и вкус железа с кровью во рту. Это очень сильно помогает спуститься с небес на землю. Осознать свое место в этом мире и понять кто и что ты такое...
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196
Карл Такойто 2 часа назад
Я как бы не очень в курсе,но ей на вид года 22,какой она нахрен опер с оружием?
Ее примерно так же назначали,как Шойгу из своих любовниц генеральш делает?)) Или всё таки это нормальная практика когда такие ,,опера,, . Тогда преступность может спать спокойно
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196
Карл Такойто Николай 52 минуты назад
Да я не знаю,поэтому и спрашиваю.
я себе оперов как то так всегда представлял

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429
антискакуас 2 часа назад
А что так обломило марамойку сверкнуть ксивой??? Религия???
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1k
Dwarf61 2 часа назад
Гайцы правы 100%, но у неё блата больше 100%.
Законы в нашей стране не действуют: ей отпуск и повышение, им в лучшем случае грубое служебное несоответствие вчерашним днём.
Кстати, не удивлюсь если окажется, что они буквально за полчаса до инцидента были уволены и в тот момент не являлись сотрудниками при исполнении.
Короче после такого народ, конечно, будет ещё больше любить и доверять власти.
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42k
Войнов 2 часа назад
Буду краток - жабогадюкинг.
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22k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Я считаю что на дороге должны быть все равны, а ДПС там хозяева. И будь ты хоть мент, хоть росгвардеец, хоть генерал ФСБ, хоть депутат, судья или прокурор - обязан беспрекословно подчиняться любым законным требованиям и вести себя адекватно. Иначе мордой в пол, а потом пинком под зад с должности за недострйное гос. служащего поведение. У них должна быть не неприкосновенность, а повышенная ответственность. И жить они должны не с мыслью "у меня есть ксива и мне все можно, потому что хрен ли вы мне сделаете?", а с мыслью "я лучше трижды подумаю, прежде чем что-то сказать или сделать, если не хочу завтра стать дворником"
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Nika
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