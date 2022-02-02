Девушка-опер поплатилась за то, что обматерила дпсников

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В Санкт-Петербурге сотрудники дорожно-патрульной службы скрутили коллегу из уголовного розыска прямо в дежурной части. Её пришлось госпитализировать.
Александр Колесников и Дмитрий Перенюк сотрудники ДПС увидели у Алёны Юдиной, находящейся в дежурной части, пистолет и начали требовать, чтобы она показала служебное удостоверение или сдала оружие. Девушка отказалась, началась перепалка. Начальник смены подтвердил, что Юдина работает в полиции, Алёна начала звонить кому-то и объяснять ситуацию. Колесников продолжал настаивать на том, чтобы она показала удостоверение, обращаясь к ней на "вы". Девушка весьма грубо затыкала ему рот, в конце потеряв терпение с силой оттолкнула Колесникова и послала его в места не столь отдалённые, а затем смачно обматерила, за что тут же получила сдачу. Мужчины столкнули женщину на пол, применив физическую силу. Девушку пришлось госпитализировать, а у дпсников отобрали оружие и удостоверение. Теперь их ждёт проверка.
Вроде как девушка на работе и начальник смены подтвердил, с другой стороны толкать и крыть матом совсем не профессионально. Как вы считаете, кто прав в этой ситуации?
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Такие девочки необходимы нам, она решает важнейшие вопросы, ...
Вопрос - а какая у этой ТП машинка? Ну так, просто в голове возникло.
Так что всё правильно патрульные сделали.
Два "оскорбленных" дебила (замечание им вишь ли сделали) отметелили 160 см. девчонку.
Кретины.
https://lenta-ru.turbopages.org/lenta.ru/s/news/2022/02/01/slomali/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/story/Inspektory_GIBDD_vPeterburge_slomali_ruku_sotrudnice_ugrozyska_votdele_policii--2b2a74b2fa946d0a1c4ffcfb72ef9f0chttps://lenta-ru.turbopages.org/lenta.ru/s/news/2022/02/01/slomali/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/story/Inspektory_GIBDD_vPeterburge_slomali_ruku_sotrudnice_ugrozyska_votdele_policii--2b2a74b2fa946d0a1c4ffcfb72ef9f0c
не вижу тут никаких проблем.
Что в форме, что без.
Какого хрена в ЧУЖОЙ части ДПСники стали требовать местных сотрудников предъявлять им служебное удостоверение.
Почему свои при этом не показали?
2. Парни. Все. Правильно. Сделали.
.....
Надо было оборотня в погонах еще и отмудохать более жестоко, несмотря на слабый пол.
Девке всего 24 года она как два года юрфак закончила.
И почему не могут быть девушки опера?
Законы в нашей стране не действуют: ей отпуск и повышение, им в лучшем случае грубое служебное несоответствие вчерашним днём.
Кстати, не удивлюсь если окажется, что они буквально за полчаса до инцидента были уволены и в тот момент не являлись сотрудниками при исполнении.
Короче после такого народ, конечно, будет ещё больше любить и доверять власти.
Форма не является удостоверением.