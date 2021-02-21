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В Москве водитель авто с мигалками оскорбил автоинспектора и поплатился

В Москве водитель авто с мигалками оскорбил автоинспектора и поплатился (2 фото + 2 видео)

Автор:
21 февраля 2021 18:21
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   дпс   задержание   конфликт   оскорбление   проблесковые маячки   
2093
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Впрочем, бешеный автолюбитель не только обматерил ДПСника, но и дотронулся до его формы, что может и, скорее всего, будет расценено как нападение на представителя власти.

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Метки: Москва   видео   дпс   задержание   конфликт   оскорбление   проблесковые маячки   
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5k
Pashuta Час назад
... со странным акцентом???
Да называйте уже всё своими именами!! Кули вы ещё толерантничаете....
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475
Alex 3 минуты назад
а вдруг диаспора вступится и полицейские еще и извинятся будут ? ведь не надо раскачивать лодку...
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12k
ЦСКА 8 минут назад
Дотронулся до формы?? Еще минута и он в лицо сотруднику харкнул бы! А он чуть извиняться не начал! За МВДшников стыдно! Видимо надо как в 90-е...Вместе с ГАИшниками, пара спецназеров! Такой вот овцеёб рот открыл, сразу прикладом по рогам и иплом в снег! Представляю как себя эта гнида с простыми участниками движения ведет, если человека в форме, при исполнении он в йух не ставит! Мразь! Противно!
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14k
vikklu 12 минут назад
Я чёт не понял, почему менты не скрутили этого барана сразу после первого оскорбления? Или они только студентов вязать могут, а этого сначала по базе пробили, можно скручивать или нет?
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395
Evgeniy 12 минут назад
Ну дадут года 2, будет время подумать о поведении.
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3k
Свирепый Бамбр 13 минут назад
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27k
Teodor 17 минут назад
Завидую выдержке этих парней...
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24k
Скептик-материалист Teodor 2 минуты назад
Акуевший чурбан, видя отсутствие реакции от силовика, начинает верить в то, что он, чурка - великий и всемогущий чурка и теряет границы своих гражданских прав
И тогда его законно можно загнать в стойло
Там ему и место
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7k
Шурум-бурум 23 минуты назад
таких непонимающих нормальный язык нужно расстреливать... биомусор
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39k
Александр Полчаса назад
Я твой рот е..л, зал..а говорящая))) ААА зачем больно делаете? Типичное хачье. Анас то за шо?
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3k
cfhfwby Полчаса назад
Черножопые совсем страх потеряли, пора приводить в сознание, овцеебы.
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39k
Александр Полчаса назад
Это именно тот случай, когда я хочу, что бы у нас было как в США - обойму в грудь и ошибка природы ликвидирована. И да, снова кауказ. Эти джЫгиты снова во всей красе.
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3k
Кистень Александр 9 минут назад
В Америке-ниггеры, в России-ослоё.б.ы. Бедааа.
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39k
Александр Кистень 8 минут назад
ага и нас еще учат - нельзя быть расистами.....
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1k
ALEX Полчаса назад
Акцент Дагестанский!
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40k
Соломей Полчаса назад
Говноед,решил надрочить лайков на праведном гневе общественности,временно сменив либеральную пластинку.
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2k
Mellivora 36 минут назад
Номер вроде бы не ведомственный? Откуда мигалки?
Или какой-то представитель какой-то республики в г. Москва? Развелось.
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1k
MC 37 минут назад
Когда уже всех этих выродков черножопых либо перестреляют либо отправят назад на свой еб.учий кавказ, а потом весь этот кавказ закидают напалмом?
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27k
Ed 40 минут назад
"Ой, ножку больно, ой что, делать нечего.... " Ты же, несгибаемый воин, что то там с ртом делал. Сажать не надо его, у него ножка сломана. Надо посадить папу маму дедушку бабушку, весь род и показывать им это кино. Часов десять подряд. Пусть гордятся - такого мужчину вырастили. ОРЛА !!!!
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5k
кот базилий 40 минут назад
Ызвынатся скоро будет, чтоб не сесть - "Ми харошый люды, парастытэ"
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2k
Frank Borman 42 минуты назад
Очень характерный акцент и очень характерное поведение. Кто ставит на черное?
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6k
Валѣнтиныч 43 минуты назад
Фразу " Я твой рот е..л" следует расценивать как чистосердечное признание в изнасиловании представителя власти в извращенной форме и тут же требовать подписания протокола...
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9k
Михалыч 44 минуты назад
Обезьяна одежду и машину купила, а манеры и мозги не купила...
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9k
gnyS i 46 минут назад
Стандарт, понты, оскорбления, а как прижали мокрые штаны.
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