В Москве водитель авто с мигалками оскорбил автоинспектора и поплатился

Впрочем, бешеный автолюбитель не только обматерил ДПСника, но и дотронулся до его формы, что может и, скорее всего, будет расценено как нападение на представителя власти.
В Москве сотрудники ДПС задержали буйного водителя, который изначально был остановлен за нарушение при использования проблесковых маячков, но в итоге заработал себе не только штраф, но и уголовную статью.
В ролике, записанном одним из сотрудников ДПС, видно, как молодой мужчина приличного вида со странным акцентом крайне грубо выражается в адрес автоинспектора, пытаясь выяснить, на каком основании его остановили. Объяснения гаишника о нарушении правил использования световых приборов его не удовлетворяют и, похоже, он даже не слышит автоинспектора.
Много нецензурной лексики (18+):
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Сотрудники ДПС решились скрутить нарушителя после того, как он дотронулся до формы одного из офицеров. Когда правоохранители бросили его на землю и стали надевать наручники, у дебошира тут же поубавилось гонора. Он внезапно вспомнил о некогда сломанной ноге и своих правах...
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Сообщается, что буйный "москвич" заработал не только два штрафа - за проблесковые маячки и оскорбление автоинспекторов, но и уголовное дело по статье 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти"), которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Пришел к успеху.
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Да называйте уже всё своими именами!! Кули вы ещё толерантничаете....
И тогда его законно можно загнать в стойло
Там ему и место
Или какой-то представитель какой-то республики в г. Москва? Развелось.