В Москве водитель авто с мигалками оскорбил автоинспектора и поплатился

В Москве сотрудники ДПС задержали буйного водителя, который изначально был остановлен за нарушение при использования проблесковых маячков, но в итоге заработал себе не только штраф, но и уголовную статью.



В ролике, записанном одним из сотрудников ДПС, видно, как молодой мужчина приличного вида со странным акцентом крайне грубо выражается в адрес автоинспектора, пытаясь выяснить, на каком основании его остановили. Объяснения гаишника о нарушении правил использования световых приборов его не удовлетворяют и, похоже, он даже не слышит автоинспектора.





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