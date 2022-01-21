После просьбы надеть маску покупатель из Петербурга бросил в кассира банкой сметаны

Вынесли ель и слава богу

В Петербурге пьяный водитель на скорости снес пешеходов и попытался сбежать

"А как мне в ней дышать?": пассажир на авиарейсе из Ларнаки устроил скандал из-за маски

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Боец ММА, подозреваемый в торговле QR-кодами, дерзко сбежал из отделения МВД в Санкт-Петербурге