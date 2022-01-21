После просьбы надеть маску покупатель из Петербурга бросил в кассира банкой сметаны

Масочные войны и не думают заканчиваться. На этот раз пострадал кассир из супермаркета "Верный".
Покупатель в супермаркете вспылил, услышав просьбу кассира надеть маску. Достав из тележки банку сметаны, он швырнул ее в работника магазина.
«Работаю кассиром в супермаркете, 19 января у меня на кассе был покупатель без маски, которого я попросил ее надеть. В ответ получил нецензурную брань и прилетевшую мне в голову 400-граммовую банку сметаны», — прокомментировал инцидент пострадавший кассир.
Как сообщает питерское издание "Фонтанка", на место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. После броска банки на лице пострадавшего остались ссадины, и, видимо, это не столь существенные травмы, из-за которых стоит раздувать дело. Похоже, этими принципами руководствовалась администрация магазина, отговорившая пострадавшего писать заявление в полицию.
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Да мне похер на администрацию, что они против! Только за это АДминистрация должна огрести также. Сначала бы этот мужик огреб точно также! Я бы написала на этого дол*бое*ба заявление! Совсем охерели?! Почему все долбоящеры несогласные вымещают свою ущербность на тех кто не причастен к этому?! Пиз*дуйте к тем кто это придумал и ввел и хоть нахер и насрите им на голову бл*ять, дебилы неадекватные!
Выкладывай товар и иди на х. Если прихватишь товар,то кража.
А этого бычка надо разъяснить, не исключено что за ним еще что-то числится.
Их ещё и штрафуют, отнимая из и без того копеечной зарплаты деньги, если покупатель отоварится без намордника! Поэтому натягиваешь намордник на кассе молча, снимая его через минуту там же, после того, как ритуал оплаты покупки окончен!
Вообще конечно это правила пора бы пересматривать, прививки уже больше половины сделали, или переболели, омикрон уже не такой опасный, да и толку от масок мало.
Источник: я бы сказал,хорошо,я не буду писать заявление,но сядьте за кассу,я в вас кину такую же банку сметаны.
Пытаться требовать исполнения законов без присутствия наряда полиции становится уже просто опасным для жизни.
А почему так происходит? Не потому ли, что орды "шибко умных" день и ночь проповедуют культ неповиновения во всём? "Маски? Маски не нужны - это нарушение свободы!", "Прививки не нужны - они вредные и тоже нарушают свободу!", "Запрет на курение в общественных местах - нарушение свободы", "Мочиться где попало нельзя запрещать!"
Итог пропаганды псевдосвободолюбия налицо.
Какого лешего нельзя без QR-кода куда-то зайти? Давно объявили ЧП по всей стране и потом карантин? Хрен кто что объявлял. Объявили только самосидение за свои собственные деньги и несамохождение без аусвайса.
Прежде чем бахвалиться законопослушностью, и своей "шибко умностью", укажите, в каких ст. такой смешной книжки Конституция могут ограничиваться права и свободы человека, в т.ч. право на свободу перемещения? Ну-ка!
Кассир то при чем? Он на работе, на работе определенные правила, не им придуманные. А свое имбецильное отношение может засунуть себе в причинное место.
Странно, что дело замяли.