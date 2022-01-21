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После просьбы надеть маску покупатель из Петербурга бросил в кассира банкой сметаны

После просьбы надеть маску покупатель из Петербурга бросил в кассира банкой сметаны (2 фото)

Автор:
21 января 2022 10:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   верный   видео   кассир   маска   масочные войны   неадекват   санкт-петербург   
1631
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Масочные войны и не думают заканчиваться. На этот раз пострадал кассир из супермаркета "Верный".

Покупатель в супермаркете вспылил, услышав просьбу кассира надеть маску. Достав из тележки банку сметаны, он швырнул ее в работника магазина.


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«Работаю кассиром в супермаркете, 19 января у меня на кассе был покупатель без маски, которого я попросил ее надеть. В ответ получил нецензурную брань и прилетевшую мне в голову 400-граммовую банку сметаны», — прокомментировал инцидент пострадавший кассир.


Как сообщает питерское издание "Фонтанка", на место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. После броска банки на лице пострадавшего остались ссадины, и, видимо, это не столь существенные травмы, из-за которых стоит раздувать дело. Похоже, этими принципами руководствовалась администрация магазина, отговорившая пострадавшего писать заявление в полицию.

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Метки: Ynews   верный   видео   кассир   маска   масочные войны   неадекват   санкт-петербург   
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39  комментариев
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6k
Шурави 2 часа назад
Надо было писать заявление, неадекваты должны отвечать за свои дела
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294
KS Минуту назад
В следующий раз это чмо нассыт на кассира и руководство тоже будет уговаривать не писать заяву? Крысы мля.
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266
Ххх Полчаса назад
Отговаривали, что б не было больничного, это ж травмы на работе, а это гемор для работодателя
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3k
Секрет фирмы Полчаса назад
У меня лучшая подруга анти-прививочница (именно от ковида). Хорошо переболела в декабре
В январе смогли погулять по городу и зайти отужинать
. Но зашли когда в Евразию, с нас спросили код и паспорт, и тут начались стоны, а зачем, а почему, все обнаглели и т.д. Я говорю, к чему демагогия, молча покажи и пошли за стол. Этот выхлоп в пустоту. Администратор и заведение подневольные. Дак и за столом все продолжилось.
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69k
Пётровыч Полчаса назад
В Англии по 100000 больных в день, Англия отменяет масочный режим и снимает ограничения.
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38k
Лесли 🥰 41 минуту назад
После броска банки на лице пострадавшего остались ссадины, и, видимо, это не столь существенные травмы, из-за которых стоит раздувать дело.

Да мне похер на администрацию, что они против! Только за это АДминистрация должна огрести также. Сначала бы этот мужик огреб точно также! Я бы написала на этого дол*бое*ба заявление! Совсем охерели?! Почему все долбоящеры несогласные вымещают свою ущербность на тех кто не причастен к этому?! Пиз*дуйте к тем кто это придумал и ввел и хоть нахер и насрите им на голову бл*ять, дебилы неадекватные!
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5k
tamin 45 минут назад
Зря не написал.
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5k
Димыч 48 минут назад
"Администрация магазина, которая отговорила писать заявление"... и которая, с@#ка , штрафует работников за то, если они обслуживают покупателя без маски. То есть, нашли лазейку, как не платить людям.
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6k
Николай 50 минут назад
А как быть если тебе этот кассир говорит одеть маску в тот момент когда на тебе точно такая же маска как на нем, и сует вырезную из полотенец маску, а на вопрос чем моя маска отличается от вашей, отвечает это не его требования их обязывают не обслуживать без маски... чуете логику?...
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4k
Дмитрий 50 минут назад
Покупатель -истеричка! Он что, первый раз за два года пришёл в магазин и вдруг(!) узнал, что по 2 года народ ходит в магазин в масках? Жлобяра е...ная! Человек то при чём? Сиди дома если у тебя нервы ни к чему!
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1k
Anton Chigurh 51 минуту назад
истеричка какая то
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2k
Sergius SPb 53 минуты назад
Все просто, без маски не обслуживать.
Выкладывай товар и иди на х. Если прихватишь товар,то кража.
А этого бычка надо разъяснить, не исключено что за ним еще что-то числится.
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Комментарий удален
−118
10k
Иван Васильевич Час назад
Честно сказать, иногда возникает точно такое же желание, когда в очередной раз за@бывают с намордником. Однако отбросив эмоции понимаешь, что это не воля кассира и этот человек не виноват, что его заставляют заниматься этой клоунадой, давно возведенной в бессмысленный ритуал!

Их ещё и штрафуют, отнимая из и без того копеечной зарплаты деньги, если покупатель отоварится без намордника! Поэтому натягиваешь намордник на кассе молча, снимая его через минуту там же, после того, как ритуал оплаты покупки окончен!
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10
александр полин Час назад
В ответ покупатель оставил бы свою заяву,и магазин налетел бы на нехилый штраф,14.8 до 300 тысяч.Так что всё правильно. Хотя покупателя я не оправдываю.
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4k
Владимир Час назад
Похоже, этими принципами руководствовалась администрация магазина, отговорившая пострадавшего писать заявление в полицию.

Источник: я бы сказал,хорошо,я не буду писать заявление,но сядьте за кассу,я в вас кину такую же банку сметаны.
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823
SHAGREEN Час назад
С кассира еще наверное за банку удержали
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977
User1982 Час назад
тут не маска нужна, а намордник и клетка
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120
Akabushkin Petr Час назад
Мент и пластиковый стаканчик уже упоминались?
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120
Akabushkin Petr Smarter Полчаса назад
А, ну тогда я спокоен.
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5k
Борис Карабанов Час назад
Кто ножом, кто сметаной, кто битой доказывают своё "право на свободу"...
Пытаться требовать исполнения законов без присутствия наряда полиции становится уже просто опасным для жизни.
А почему так происходит? Не потому ли, что орды "шибко умных" день и ночь проповедуют культ неповиновения во всём? "Маски? Маски не нужны - это нарушение свободы!", "Прививки не нужны - они вредные и тоже нарушают свободу!", "Запрет на курение в общественных местах - нарушение свободы", "Мочиться где попало нельзя запрещать!"
Итог пропаганды псевдосвободолюбия налицо.
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101
Nаnе First NameLаst Борис Карабанов 56 минут назад
Честнопослушные исполнители законов про QR-коды своей исполнительностью добьются лишь того, что в собственной квартире нельзя будет из комнаты в комнату зайти без маски и QR-кода.

Какого лешего нельзя без QR-кода куда-то зайти? Давно объявили ЧП по всей стране и потом карантин? Хрен кто что объявлял. Объявили только самосидение за свои собственные деньги и несамохождение без аусвайса.

Прежде чем бахвалиться законопослушностью, и своей "шибко умностью", укажите, в каких ст. такой смешной книжки Конституция могут ограничиваться права и свободы человека, в т.ч. право на свободу перемещения? Ну-ка!
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12k
Majul 2 часа назад
Идиот.
Кассир то при чем? Он на работе, на работе определенные правила, не им придуманные. А свое имбецильное отношение может засунуть себе в причинное место.
Странно, что дело замяли.
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460
Василий Majul 44 минуты назад
такие люди не понимают, что такое правила. это психически больные люди. от таких просто нужно держаться подальше ради своей безопасности
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