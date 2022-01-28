В Москве сотрудник ОМОН пнул бабушку и был избит её внуком из СОБРа

В итоге руководство Росгвардии наказало всех участников конфликта. Кроме пенсионерки, конечно.
На северо-западе Москвы, в Строгино, один неприятный инцидент едва не стал причиной громкого скандала между
гвардейцами кардинала "росгвардейскими" подразделениями.
История случилась после новогодних праздников. Престарелая женщина сделала замечание молодому мужчине, который швырнул пакет с мусором мимо контейнера. В ходе словесного конфликта мужчина пнул пенсионерку, которая придя домой, пожаловалась на хулигана любимому внучку. А внучок оказался бывшим сотрудником СОБРа. И завертелось.
Бывший полицейский поднял все прежние связи в "Росгвардии" и за несколько дней вместе с боевыми товарищами выследил обидчика бабушки. Мужчину повалили на землю, немного помяли и выяснили, что тот служит в 1-ом оперативном батальоне ОМОН.
«У нас че, сука, в ОМОНе бабушек бьют?» - задаёт резонный вопрос автор видео
Источник:
Но на этом история не закончилась. ОМОНовца привели к начальству, где объяснили, что бабушек бить нехорошо, тот согласился, а затем с подачи её родственника решил извиниться перед пенсионеркой лично. Однако через некоторое время каяться он передумал и заявил, что престарелая женщина сама виновата. Для жаждущего мести внука это стало последней каплей. ОМОНовца притащили в спортивный зал на территории базы Росгвардии, что расположена в том же Строгино.
Там любителю пинать бабушек устроили жёсткий спарринг с ветеранами СОБР, в котором тот, естественно, проиграл. Об инциденте в итоге узнали высшие чины и, чтобы история не стала достоянием общественности, наказали всех участвовавших в разборке сотрудников. Но, как видите, получилось не очень.
Источник:
Понравилось62
-в ОМОНе бьют всех.
Для нас МВД, где свои, не менее эпичные разборки, а для серьезных пацанов-они.
Кот! Коот!
Беги сюда и лампу захвати!
Хотя если человек - скот, его скотская натура все равно вышла бы наружу и показала себя. Ну не в этом эпизоде, так в другом...