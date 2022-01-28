В Москве сотрудник ОМОН пнул бабушку и был избит её внуком из СОБРа

На северо-западе Москвы, в Строгино, один неприятный инцидент едва не стал причиной громкого скандала между гвардейцами кардинала "росгвардейскими" подразделениями.





История случилась после новогодних праздников. Престарелая женщина сделала замечание молодому мужчине, который швырнул пакет с мусором мимо контейнера. В ходе словесного конфликта мужчина пнул пенсионерку, которая придя домой, пожаловалась на хулигана любимому внучку. А внучок оказался бывшим сотрудником СОБРа. И завертелось.

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Бывший полицейский поднял все прежние связи в "Росгвардии" и за несколько дней вместе с боевыми товарищами выследил обидчика бабушки. Мужчину повалили на землю, немного помяли и выяснили, что тот служит в 1-ом оперативном батальоне ОМОН.