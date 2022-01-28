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В Москве сотрудник ОМОН пнул бабушку и был избит её внуком из СОБРа

В Москве сотрудник ОМОН пнул бабушку и был избит её внуком из СОБРа (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2022 12:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   видео   конфликт   омон   росгвардия   собр   
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В итоге руководство Росгвардии наказало всех участников конфликта. Кроме пенсионерки, конечно.

На северо-западе Москвы, в Строгино, один неприятный инцидент едва не стал причиной громкого скандала между гвардейцами кардинала "росгвардейскими" подразделениями.


История случилась после новогодних праздников. Престарелая женщина сделала замечание молодому мужчине, который швырнул пакет с мусором мимо контейнера. В ходе словесного конфликта мужчина пнул пенсионерку, которая придя домой, пожаловалась на хулигана любимому внучку. А внучок оказался бывшим сотрудником СОБРа. И завертелось.

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Бывший полицейский поднял все прежние связи в "Росгвардии" и за несколько дней вместе с боевыми товарищами выследил обидчика бабушки. Мужчину повалили на землю, немного помяли и выяснили, что тот служит в 1-ом оперативном батальоне ОМОН.

Но на этом история не закончилась. ОМОНовца привели к начальству, где объяснили, что бабушек бить нехорошо, тот согласился, а затем с подачи её родственника решил извиниться перед пенсионеркой лично. Однако через некоторое время каяться он передумал и заявил, что престарелая женщина сама виновата. Для жаждущего мести внука это стало последней каплей. ОМОНовца притащили в спортивный зал на территории базы Росгвардии, что расположена в том же Строгино.



Там любителю пинать бабушек устроили жёсткий спарринг с ветеранами СОБР, в котором тот, естественно, проиграл. Об инциденте в итоге узнали высшие чины и, чтобы история не стала достоянием общественности, наказали всех участвовавших в разборке сотрудников. Но, как видите, получилось не очень.

Источник:

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Метки: Москва   видео   конфликт   омон   росгвардия   собр   
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36  комментариев
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2k
Фрэнд 39 минут назад
Всё идёт по плану. Обычные бабушки уже почти закончились, теперь вы суки, будете бить своих. Выясняйте теперь, чья банда в погонах круче. Если мозгов нет в голове, машине кулаками.
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3k
leto2016 Минуту назад
.ли [мат].ся фраер... ппц блатной что ли? тварь вонючая. базарить еще будет. уволить и посадить.
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61k
Опиум для народа 3 минуты назад
-«У нас че, сука, в ОМОНе бабушек бьют?»-
-в ОМОНе бьют всех.
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29k
LEPA 9 минут назад
Опричники выясняют отношения уже промеж себя. И это прекрасно!
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22k
Ватаку Накомоде 11 минут назад
И эти люди должны нас защищать если что...
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6k
Shade116 13 минут назад
ОПГ-МВД, больше нечего добавить
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2k
Алексей 15 минут назад
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1k
lafonten 17 минут назад
ACAB!
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2k
rider2 19 минут назад
А зачем внучок группу поддержки с собой взял, не было уверенности в собственных силах?
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7k
Alexandr Barhudarov Полчаса назад
"Источник: fishki.net"
Кот! Коот!
Беги сюда и лампу захвати!
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1k
Руслан Полчаса назад
Нескучно живут гвардейцы кардинала
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9k
Alexander Полчаса назад
В последнее время Фишки уподобляются жёлтой прессе, постят всякое лайкодроческое говно ( прямо сейчас):
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10k
Бендер Родригес Полчаса назад
Не жалко. Был бы нормальным человеком - такой ситуации не возникло бы.
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1k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Ментовские войны 12 сезон
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5
Мрачный Жнец Полчаса назад
А говорят: ворон ворону глаз не выклюет...
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12k
Марсианин Полчаса назад
А всего-то было нужно оставаться человеком, а не свинтусом, и не швырять пакеты с мусором мимо контейнеров...
Хотя если человек - скот, его скотская натура все равно вышла бы наружу и показала себя. Ну не в этом эпизоде, так в другом...
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10k
Иван Васильевич Полчаса назад
В этой истории прекрасно всё!


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3k
Ivan 36 минут назад
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861
SilentBob 36 минут назад
прекрасный пример жабогадюкинга
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2k
Чучело Мяучело 38 минут назад
Страшно подумать, еслиб ФСБшник буцкнул бабусю внучатого племянника из РВСН
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13k
Великий Кормчий 38 минут назад
В этой новости прекрасно всё.
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