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20+ фото животных после спасения, которые греют душу

20+ фото животных после спасения, которые греют душу (30 фото)

Автор:
01 февраля 2022 16:59
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   питомцы   подборка   спасение животных   трогательно   фото   
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К сожалению, миллионы домашних животных во всем мире оказываются на улице волей судьбы. Поэтому взять животное из приюта или с улицы - благородный поступок, который обязательно вознаградится. Взглянем на небольшую подборку фото спасенных животных, после которых хочется еще больше помочь братьям нашим меньшим.
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Метки: домашние животные   животные   истории спасения   питомцы   подборка   спасение животных   трогательно   фото   
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Елена Новожилова 6 минут назад
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mercure

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