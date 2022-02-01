К сожалению, миллионы домашних животных во всем мире оказываются на улице волей судьбы. Поэтому взять животное из приюта или с улицы - благородный поступок, который обязательно вознаградится. Взглянем на небольшую подборку фото спасенных животных, после которых хочется еще больше помочь братьям нашим меньшим.

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"Этот кот последовал за мной, когда у меня было ужасное настроение. Он зашел прямо в мой дом, как будто был тут всегда. Позже я проверила у врача, что у него нет чипа, и теперь у меня есть кот" 0 Источник:

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Мужчина был вынужден отдать свою собаку в службу помощи из-за долгой госпитализации. Узнав об этом, один из волонтеров тут же согласился взять пса на передержку, пока мужчину не выпишут. Какое трогательное фото! 0 Источник:

Тощую и пугливую собачку спасли с улицы, и подарили новую жизнь 0 Источник:

Три недели разницы после спасения 0 Источник:

"Однажды на парковке мне предложили котят, и я согласилась взять одного. Вот в кого вырос этот красивый котик" 0 Источник:

"Моя красавица-кошка, которую я взяла из приюта неделю назад" 0 Источник:

Этого щенка привязали к камню и оставили на замерзшей реке. Его спасли, и нашли для него любящий дом! 0 Источник:

"Кажется, я приютила не кошку, а ворону. Она несет к себе в "гнездо" все блестящее, а потом охраняет все это" 0 Источник:

До и после спасения с улицы 0 Источник:

"Нашел эту прелесть под навесом во время работы. Кажется, теперь у меня есть питомец" 0 Источник:

Фото приютского песика из его нового дома. Сколько счастья в глазах! 0 Источник:

Семья взяла из приюта 18-летнего кота. Красавец! 0 Источник:

Этого пса бросили на произвол судьбы, и он не знал человеческой ласки. Только сейчас его взяли в семью. Посмотрите на этого мальчика! 0 Источник:

Этого мальчика спасли из приюта, где его собирались отправить на эвтаназию. Сейчас он живет в окружении заботы, и скоро обретет хозяев 0 Источник:

Этих трех сестренок подобрали на улице, и скоро для них найдут хозяев 0 Источник:

"А мы недавно приютили вот это одноглазое чудо" 0 Источник:

"Спасенный котенок подружился с моим котом. Теперь они неразлучны" 0 Источник:

"Когда мы взяли ее из приюта, то я поставил себе цель - как можно чаще видеть ее такой счастливой" 0 Источник:

Худощавую кошку спасли из канавы. Ветеринарам пришлось побрить ее, чтобы избавиться от жутких колтунов, но сейчас она превратилась в красавицу 0 Источник:

Кота по кличке Мистер сдали в приют из-за веса в 14 кг. Сейчас для него ищут семью, которая примет его таким, какой он есть 0 Источник:

"Знакомьтесь, Реми - наш новый удивительный песик из приюта" 0 Источник:

"А мы приютили этого великолепного джентльмена. Он очень любит греться в одеялках" 0 Источник:

"Мы забрали кошку из приюта, но даже не знали о том, что она беременна. Вот новый член семьи" 0 Источник:

Удивительная трансформация! 0 Источник:

"Его зовут Зорба. Он очень пугливый из-за обращения в прошлом, и плохого опыта в приюте. Но я решила подарить ему дом, и окружить любовью" 0 Источник:

"Моя девушка принесла это чудо из центра спасения животных" 0 Источник:

"У моего мужа температура, и вот как его успокаивает наша собака, которую мы взяли из приюта" 0 Источник:

"Я где-то год подкармливал эту кошку, и она всегда меня встречала. Теперь я решил, что пора забрать ее к себе. Добро пожаловать домой, красотка!" 0 Источник: