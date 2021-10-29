Спасибо, люди: 20+ бездомных животных, которым подарили новую жизнь

По печальной статистике, миллионы животных каждый год оказываются на улицах. Только единицам везет - и они оказываются в руках добрых людей, сразу попадая к заботливым хозяевам или в приют, где для них позже находят семью. Такие истории по-настоящему согревают сердце - хочется искренне поблагодарить людей, которые взяли животное из приюта или с улицы, и подарили новую жизнь. Взглянем на несколько таких примеров!

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"Взяли этого 9-летнего джентльмена из приюта. Он просто чудесный" 0 Источник:

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"Добро пожаловать в новый дом, малыш!" 0 Источник:

"Забрала из приюта пожилую кошку, которую несколько раз туда возвращали. Кажется, мы подружились" 0 Источник:

Приютский котик с необычными ушами, которому тоже подарили новый дом 0 Источник:

"Я всегда была кошатницей, но недавно решила приютить этого щенка, и ни разу не пожалела. Знакомьтесь, Диско!" 0 Источник:

"Я работаю в приюте, и иногда мы тоже не выдерживаем. Вот, взяла этого рыжика, и решила оставить навсегда" 0 Источник:

Котенок с больным глазом, спасенный с улицы 0 Источник:

"А мы намеренно искали пожилого кота, чтобы вдоволь его побаловать. Взяли Геральда. Кажется, нам удалось его разбаловать" 0 Источник:

"Мы с парнем приютили этого красавца. Ему два года" 0 Источник:

Кроха отправился к новым хозяевам 0 Источник:

"Он появился у нас дома три дня назад, а уже кажется, что он был здесь всю жизнь!" 0 Источник:

Какое это счастье - обрести дом 0 Источник:

Этого грязного, исхудавшего котика нашли под машиной. Теперь у него есть дом! 0 Источник:

"Мой друг спас пару котят, которых нашел у дороги. Я решил взять одного" 0 Источник:

"Забрала эту британскую короткошерстную леди из центра спасения" 0 Источник:

"Меня тоже приютили!" 0 Источник:

Вот как мы любим нового хозяина 0 Источник:

Приютского пса забрали в дом. Сколько счастья в глазах! 0 Источник:

"Моя кошка с первого взгляда влюбилась в нового котенка" 0 Источник:

"Взяли котенка из центра спасения только вчера. Он уже обожает наблюдать за тем, как я играю" 0 Источник:

"Мы взяли котенка, который выглядит как маленькая копия нашей кошки" 0 Источник:

"Приютил этого красавца, и он получил кличку Гэндальф" 0 Источник:

"Это первый котенок в моей жизни, и я взял его из приюта. Кажется, он полюбил мой ноутбук" 0 Источник:

"Подобрали на улице это чудо, и решили оставить у себя" 0 Источник:

"А я стала хозяйкой очаровательной 6-месячной кошечки из приюта" 0 Источник:

"Взяли эту кошку без одного уха и без хвоста, которую нашли на улице. Осваивается в доме, и уже выбрала любимое место" 0 Источник:

"Ура, теперь у меня есть хозяйка!" 0 Источник:

"А это - наш новый четвероногий ребеночек" 0 Источник: