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Спасибо, люди: 20+ бездомных животных, которым подарили новую жизнь

Спасибо, люди: 20+ бездомных животных, которым подарили новую жизнь (30 фото)

Автор:
29 октября 2021 12:40
Сообщество : Животные
Метки: до и после   домашние животные   животные   истории   истории спасения   питомцы   подборка   фото   
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По печальной статистике, миллионы животных каждый год оказываются на улицах. Только единицам везет - и они оказываются в руках добрых людей, сразу попадая к заботливым хозяевам или в приют, где для них позже находят семью. Такие истории по-настоящему согревают сердце - хочется искренне поблагодарить людей, которые взяли животное из приюта или с улицы, и подарили новую жизнь. Взглянем на несколько таких примеров!
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Метки: до и после   домашние животные   животные   истории   истории спасения   питомцы   подборка   фото   
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