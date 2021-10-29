Спасибо, люди: 20+ бездомных животных, которым подарили новую жизнь

101
30
По печальной статистике, миллионы животных каждый год оказываются на улицах. Только единицам везет - и они оказываются в руках добрых людей, сразу попадая к заботливым хозяевам или в приют, где для них позже находят семью. Такие истории по-настоящему согревают сердце - хочется искренне поблагодарить людей, которые взяли животное из приюта или с улицы, и подарили новую жизнь. Взглянем на несколько таких примеров!
×
"Забрала из приюта пожилую кошку, которую несколько раз туда возвращали. Кажется, мы подружились"
"Я всегда была кошатницей, но недавно решила приютить этого щенка, и ни разу не пожалела. Знакомьтесь, Диско!"
"Я работаю в приюте, и иногда мы тоже не выдерживаем. Вот, взяла этого рыжика, и решила оставить навсегда"
"А мы намеренно искали пожилого кота, чтобы вдоволь его побаловать. Взяли Геральда. Кажется, нам удалось его разбаловать"
"Взяли котенка из центра спасения только вчера. Он уже обожает наблюдать за тем, как я играю"
"Это первый котенок в моей жизни, и я взял его из приюта. Кажется, он полюбил мой ноутбук"
"Взяли эту кошку без одного уха и без хвоста, которую нашли на улице. Осваивается в доме, и уже выбрала любимое место"
Источник:
Еще крутые истории!
- От винта!Байки и рассказы про авиацию-2
- Умели же делать: 20+ старых вещиц, которые прекрасно работают до сих пор
12
Понравилось12
Новости партнёров