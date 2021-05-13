Мы для них - вся жизнь: 20+ фото с собаками, которые греют душу

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Они для нас - страница в жизни, а мы для них - вся жизнь. Они преданы нам, они помогают пережить трудные времена, поднимают настроение, учат безусловно любить и искренне радоваться простым мелочам. Мы любим их за то, что они просто есть. Взгляните на эти трогательные фото с собаками, и обязательно обнимите свою после этого!
Собака, которую когда-то спасли с улицы, принесла одеяло бродячей собаке, и они поспали на нем вместе прохладной ночью
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Зевса украли из его дома несколько месяцев назад, а неделю назад нашли в 3000 км от дома. Так как многие авиакомпании запрещают питбулей, около 30 волонтеров со всего штата довезли его домой на своих машинах. Спасибо, добрые люди!
"Мой сын ждал школьный автобус с нашей собакой. Проходила мимо них, и решила сделать фото"
"Я сидел в гараже и курил. Внезапно ворвались четверо парней, побили, требовали ключи от машины. Я сказал, что ключи в доме - они пошли туда, не зная, что у меня два питбуля. Они чудесные и добрые собаки, но дом и хозяина защищают яростно"
"Мой сын всегда пишет, когда он на пути домой, и я открываю для него одну дверь. Наш кот и пес всегда садятся и вот так ждут его прихода"
"Наша собака спасла нас от пожара, учуяв, что от розетки чем-то пахнет. Мы сразу вызвали пожарных, которые сказали, что ели бы не она, в доме мог бы возникнуть пожар"
Отец, который когда-то был категорически против собаки, укладывает "своего мальчика" спать
Его зовут Квазимодо, и он особенный мальчик. Но рядом с ним есть люди, которые любят его всем сердцем, и Квазимодо наслаждается жизнью
Пожилой пес уже не может плавать самостоятельно, хотя всегда любил. Хозяин каждый день устраивает ему заплывы, держа на руках
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