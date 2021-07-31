20+ трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь

Каждое бездомное животное заслуживает любви и крышу над головой, где его любят всей душой. К несчастью, многие хозяева отказываются от своих питомцев, или они просто оказываются на улице... Но мир не без добрых людей, и среди таких историй есть и вдохновляющие - например, как в этой подборке. Посмотрите на пушистиков, которые обрели новую жизнь в добрых руках!