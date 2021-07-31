20+ трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь

567
30
Каждое бездомное животное заслуживает любви и крышу над головой, где его любят всей душой. К несчастью, многие хозяева отказываются от своих питомцев, или они просто оказываются на улице... Но мир не без добрых людей, и среди таких историй есть и вдохновляющие - например, как в этой подборке. Посмотрите на пушистиков, которые обрели новую жизнь в добрых руках!
"Волонтеры приюта говорили, что она очень скромная и не любит людей, когда мы ее забирали... Вот как мы спим в любимом доме"
×
"В приюте мне сказали, что никто не хотел забирать его из-за болезни, но я решила подарить ему лучшую жизнь"
"Я переехала в новую страну, и первое время было одиноко. Подобрала этого красавца совершенно случайно... Жизнь заиграла новыми красками"
"А мы взяли нашего первого щенка из приюта. Вот как они заснули с моей дочкой в первый день"
"Сначала мы взяли его на передержку... а потом настолько привыкли, что оставили навсегда!"
У Фру-Фру нет зубов, она глухая, но очаровательная кошка. Ее приютила ветеринарная медсестра клиники, куда ее принесли
"Пошла в приют за маленьким котенком, а приютила этого красавчика. Это было лучшее решение!"
"Мы спасли Робби из трудной ситуации на прошлой неделе. Сейчас он продолжает восстанавливаться"
"Найдите в жизни того, кто будет смотреть на вас, как этот спасенный котенок на свою хозяйку"
Источник:
Ссылки по теме:
- 20 животных-чудиков, которые обязательно вас рассмешат
- 30 нелепых и милых фото с животными, которые зарядят позитивом
- 20+ бездомных животных, которые узнали, что такое любовь человека
- Хозяин отвез больного пса в его любимые горы
- Спасибо, люди: фото собак до и после спасения, которые трогают душу
60
Понравилось60
Новости партнёров