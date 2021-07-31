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20+ трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь

20+ трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь (30 фото)

Автор:
31 июля 2021 09:00
Сообщество : Животные
Метки: до и после   домашние животные   животные   питомцы   подборка   приюты   трогательно   фото   
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Каждое бездомное животное заслуживает любви и крышу над головой, где его любят всей душой. К несчастью, многие хозяева отказываются от своих питомцев, или они просто оказываются на улице... Но мир не без добрых людей, и среди таких историй есть и вдохновляющие - например, как в этой подборке. Посмотрите на пушистиков, которые обрели новую жизнь в добрых руках!

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Метки: до и после   домашние животные   животные   питомцы   подборка   приюты   трогательно   фото   
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Example 6.2.6 Час назад
Весь мир не измениться, если вы приютите животное. Но для животного - измениться весь мир.
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