FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13579 постов • 1551 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
30 фото спасённых животных, от которых тепло на душе

30 фото спасённых животных, от которых тепло на душе

Автор:
01 марта 2023 21:15
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Фотографии   до и после   домашние животные   животные   истории   истории спасения   спасение животных   трогательно   фото   
857
31

Когда уличные животные, которые не знали любви, обретают тёплый дом и любящих хозяев - это не может не радовать. К сожалению, многие животные сейчас оказываются на улицах - их безответственно выбрасывают или оставляют на произвол судьбы. Часть из них попадает в приюты, а особенно "везучим" находят хозяев. Взглянем на добрые фотографии животных, которых спасли с улицы или из приютов.

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Питомцы   Фотографии   до и после   домашние животные   животные   истории   истории спасения   спасение животных   трогательно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Андрей Крылов 11 минут назад
автор темы запрещенные приёмы использует.
Мало кто не лайкнет тему. Разве тот, у кого нет срердца.
Некоторые из тех, кто был и есть мне дорог на фото. Первый полосатик, к сожалению, трагически погиб по молодой глупости
А второй здравствует поныне. Уже года три с хвостиком :).

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

79140



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лесник услышал под окнами жалобный плач. Это оказалась волчица. Лесник спас истощенную волчицу, а весной она удивила мужчину
Лесник услышал под окнами жалобный плач. Это оказалась волчица. Лесник спас истощенную...
В Турции снова начали образовываться огромные воронки на полях
В Турции снова начали образовываться огромные воронки на полях
Набирающие популярность в сообществах
Самые лучшие мелодрамы, снятые в&nbsp;СССР
Самые лучшие мелодрамы, снятые в СССР
Нейросеть Midjourney
Нейросеть Midjourney
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#забавно#факты#дтп#аварии#дом#США#картинки#Приколы
#Юмор#животные#в мире#подборка#Жизнь#авто аварии#истории#автомобили#наука#Прошлое
#интересно#люди#интересное#история#Россия#Ynews#кино#знаменитости#новости#СССР
Стильный профессиональный фен, за который она точно скажет вам спасибо Стильный профессиональный фен, за который она точно скажет вам спасибо Минутка добра: 30 фото спасённых животных, которые греют душу Минутка добра: 30 фото спасённых животных, которые греют душу 30 кадров со спасёнными животными, которые дают веру в добро 30 кадров со спасёнными животными, которые дают веру в добро Счастье: фото животных, которых спасли с улицы или из приютов Счастье: фото животных, которых спасли с улицы или из приютов 30 фото спасённых животных, которые греют душу 30 фото спасённых животных, которые греют душу Порция добра: 20+ трогательных фото животных после спасения Порция добра: 20+ трогательных фото животных после спасения

На что жалуетесь?

Вернуться