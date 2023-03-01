30 фото спасённых животных, от которых тепло на душе

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Когда уличные животные, которые не знали любви, обретают тёплый дом и любящих хозяев - это не может не радовать. К сожалению, многие животные сейчас оказываются на улицах - их безответственно выбрасывают или оставляют на произвол судьбы. Часть из них попадает в приюты, а особенно "везучим" находят хозяев. Взглянем на добрые фотографии животных, которых спасли с улицы или из приютов.
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"Это моё чудо. Взяла его из приюта. Он не дразнится - у него нет зубов, поэтому язык всегда высунут"
"Решил взять кота из приюта, чтобы в жизни появилась стабильность и спокойствие. Кажется, теперь в ней только хаос"
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Метки: Питомцы Фотографии до и после домашние животные животные истории истории спасения спасение животных трогательно фото
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Мало кто не лайкнет тему. Разве тот, у кого нет срердца.
Некоторые из тех, кто был и есть мне дорог на фото. Первый полосатик, к сожалению, трагически погиб по молодой глупости А второй здравствует поныне. Уже года три с хвостиком :).