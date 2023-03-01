30 фото спасённых животных, от которых тепло на душе

Когда уличные животные, которые не знали любви, обретают тёплый дом и любящих хозяев - это не может не радовать. К сожалению, многие животные сейчас оказываются на улицах - их безответственно выбрасывают или оставляют на произвол судьбы. Часть из них попадает в приюты, а особенно "везучим" находят хозяев. Взглянем на добрые фотографии животных, которых спасли с улицы или из приютов.