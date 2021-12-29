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Спасибо, люди: фото животных, которых забрали из приютских стен

Спасибо, люди: фото животных, которых забрали из приютских стен (30 фото)

Автор:
29 декабря 2021 19:50
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   питомцы   подборка   приют   приюты   спасение животных   фото   
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Истории бродячих животных, которые обрели дом и узнали, что такое настоящая любовь человека, всегда согревают душу. Глядя на их счастливые мордочки, невозможно сдержать улыбку - ведь мы радуемся вместе с ними! Взгляните на эту добрую подборку животных, которые обрели дом.
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Метки: домашние животные   животные   питомцы   подборка   приют   приюты   спасение животных   фото   
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2  комментария
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11k
Majul Час назад
Милый, добрый пост среди кучи желтухи, политоты и подобного бреда на фишках. Спасибо за хорошее настроение.
Всех благ героям снимков, как людям, так и мохнатым )
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196
Andrei D Полчаса назад
До слёз...
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