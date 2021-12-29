Спасибо, люди: фото животных, которых забрали из приютских стен

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Истории бродячих животных, которые обрели дом и узнали, что такое настоящая любовь человека, всегда согревают душу. Глядя на их счастливые мордочки, невозможно сдержать улыбку - ведь мы радуемся вместе с ними! Взгляните на эту добрую подборку животных, которые обрели дом.
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"Наш новый пес, которого мы взяли из приюта, кажется, не знает правил личного пространства!"
"Приютили беззубую 14-летнюю кошку. Она четыре года ждала в приюте, пока ее кто-нибудь заберет"
"Это первый кот, которого я взял из приюта. Знакомьтесь - Ник Фьюри! Он прожил большую часть жизни на улице, а сейчас у него есть теплый дом"
"Я не представляю, как такое чудо могло 7 месяцев пробыть в приюте, и почему никто не хотел ее забирать. Мы влюбились с первого взгляда, и теперь это наше чудо!"
"А вот мой любимчик. Он даже боялся подойти ко мне, когда я забирал его из приюта. А теперь он постоянно спит рядом со мной"
"А это наш 13-летний кот. Предыдущие хозяева сдали его в приют из-за пожилого возраста.. Он просто очаровашка"
"Эта красотка из приюта сама выбрала нас своими хозяевами. Мы очень ей за это благодарны!"
"Неделю назад мой муж отказывался заводить кошек. Недавно я уговорила его сходить на кошачью выставку с детьми.. Через 15 минут после входа на выставку, мы взяли этого малыша"
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Всех благ героям снимков, как людям, так и мохнатым )