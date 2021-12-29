Спасибо, люди: фото животных, которых забрали из приютских стен

Истории бродячих животных, которые обрели дом и узнали, что такое настоящая любовь человека, всегда согревают душу. Глядя на их счастливые мордочки, невозможно сдержать улыбку - ведь мы радуемся вместе с ними! Взгляните на эту добрую подборку животных, которые обрели дом.

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Дедушка забрал маленького котенка из приюта 0 Источник:

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На пути домой из приюта 0 Источник:

"Наш новый пес, которого мы взяли из приюта, кажется, не знает правил личного пространства!" 0 Источник:

"Приютили беззубую 14-летнюю кошку. Она четыре года ждала в приюте, пока ее кто-нибудь заберет" 0 Источник:

"Мои родители решили обзавестись новым членом семьи, и взяли это чудо из приюта" 0 Источник:

"Мы только привезли его из приюта, как он уже пытается сбежать" 0 Источник:

"Мы приютили Чарли вчера. Вот как он заснул сегодня после долгой прогулки в лесу" 0 Источник:

"Это первый кот, которого я взял из приюта. Знакомьтесь - Ник Фьюри! Он прожил большую часть жизни на улице, а сейчас у него есть теплый дом" 0 Источник:

Сколько счастья! 0 Источник:

"Я не представляю, как такое чудо могло 7 месяцев пробыть в приюте, и почему никто не хотел ее забирать. Мы влюбились с первого взгляда, и теперь это наше чудо!" 0 Источник:

Счастливый мальчик обрел долгожданный дом 0 Источник:

"А вот мой любимчик. Он даже боялся подойти ко мне, когда я забирал его из приюта. А теперь он постоянно спит рядом со мной" 0 Источник:

"А это наш 13-летний кот. Предыдущие хозяева сдали его в приют из-за пожилого возраста.. Он просто очаровашка" 0 Источник:

Малышка на пути в новый дом 0 Источник:

"Однажды мы просто пошли в приют за котенком, а вернулись с двумя братьями" 0 Источник:

"А это новая питомица моих родителей" 0 Источник:

"Я два года уговаривал жену взять кота из приюта. Теперь они неразлучны" 0 Источник:

"Это было то, чего я ожидал от себя меньше всего, но.. я решил взять котенка из приюта" 0 Источник:

"Эта красотка из приюта сама выбрала нас своими хозяевами. Мы очень ей за это благодарны!" 0 Источник:

"У Пиппи тоже теперь есть дом, и есть с кем встречать Новый год" 0 Источник:

"Нашли этого малыша в нашем гараже. Его приютила наша собака" 0 Источник:

"Моя команда любимцев, спасенных из приютов. Ждут, пока я кину мячик" 0 Источник:

"Эта очаровательная дама - наш новый член семьи" 0 Источник:

"Неделю назад мой муж отказывался заводить кошек. Недавно я уговорила его сходить на кошачью выставку с детьми.. Через 15 минут после входа на выставку, мы взяли этого малыша" 0 Источник:

Ну как можно устоять перед этими глазками? 0 Источник:

"Я стала хозяйкой этой прекрасной леди" 0 Источник:

"Я не смогла пройти мимо этого пушистого клубочка, и забрала его с собой" 0 Источник:

Чудесный приютский песик обрел теплый дом! 0 Источник: