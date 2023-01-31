30 кадров со спасёнными животными, которые вдохновляют верить в добро

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Взять животное с улицы или приюта - всегда добрый поступок, который привнесёт в вашу жизнь множество любви и положительных эмоций. К сожалению, многие пушистики оказываются на улицах из-за безответственных хозяев - но на их пути всё равно встречаются добрые люди, которые показывают им, что такое настоящая любовь. Взглянем на такие истории, которые вдохновляют беречь животных ещё больше!
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У котейки один глаз, обмерзшие уши, половина хвоста, но недавно его забрали в любящую семью
Спасают не только кошек и собак. Эта женщина спасла колибри, попавшего в беду - и теперь они лучшие друзья
"Я взяла его на передержку, пока он восстанавливался после операции. Но потом решила оставить у себя навсегда"
Этот пёс сбежал из приюта, а когда его нашли на следующий день, для него сразу подыскали семью
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Метки: Питомцы Фотографии до и после домашние животные животные истории спасения приюты спасение животных трогательно фото
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