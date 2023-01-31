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30 кадров со спасёнными животными, которые вдохновляют верить в добро

30 кадров со спасёнными животными, которые вдохновляют верить в добро

Автор:
31 января 2023 19:14
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Фотографии   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   приюты   спасение животных   трогательно   фото   
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Взять животное с улицы или приюта - всегда добрый поступок, который привнесёт в вашу жизнь множество любви и положительных эмоций. К сожалению, многие пушистики оказываются на улицах из-за безответственных хозяев - но на их пути всё равно встречаются добрые люди, которые показывают им, что такое настоящая любовь. Взглянем на такие истории, которые вдохновляют беречь животных ещё больше!
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Метки: Питомцы   Фотографии   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   приюты   спасение животных   трогательно   фото   
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