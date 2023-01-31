30 кадров со спасёнными животными, которые вдохновляют верить в добро

Взять животное с улицы или приюта - всегда добрый поступок, который привнесёт в вашу жизнь множество любви и положительных эмоций. К сожалению, многие пушистики оказываются на улицах из-за безответственных хозяев - но на их пути всё равно встречаются добрые люди, которые показывают им, что такое настоящая любовь. Взглянем на такие истории, которые вдохновляют беречь животных ещё больше!

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Кошачья семья пришла на порог людей, и их приютили 0 Источник:

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У котейки один глаз, обмерзшие уши, половина хвоста, но недавно его забрали в любящую семью 0 Источник:

Бродячего кота нашли в мусорном баке возле магазина.. Теперь у него есть дом! 0 Источник:

Пожилую собаку взяли из приюта, когда она уже и не надеялась на чудо 0 Источник:

Спасённый котёнок без ушек, хвоста и лапки тоже обрёл свой любящий дом 0 Источник:

"Взять этих двух собачек из приюта - лучшее решение, которое я приняла" 0 Источник:

Спасают не только кошек и собак. Эта женщина спасла колибри, попавшего в беду - и теперь они лучшие друзья 0 Источник:

До и после спасения с улицы 0 Источник:

Чудесное создание 0 Источник:

"Наше маленькое спасённое чудо. Приютский малыш" 0 Источник:

Бесконечная благодарность 0 Источник:

Счастье - когда у тебя есть тёплый дом и любящие хозяева 0 Источник:

Этого трёхлапого очаровашку тоже спасли с улицы 0 Источник:

"Взяла эту девочку из приюта неделю назад. Мы уже полюбили друг друга" 0 Источник:

"Не могла определиться, какого котёнка взять, и забрала всех троих" 0 Источник:

"Я взяла его на передержку, пока он восстанавливался после операции. Но потом решила оставить у себя навсегда" 0 Источник:

Этот пёс сбежал из приюта, а когда его нашли на следующий день, для него сразу подыскали семью 0 Источник:

Чудо! 0 Источник:

Особенный котик, подобранный с улицы 0 Источник:

"Наша пожилая собака полюбила пса, которого мы принесли из приюта. Теперь они неразлучны" 0 Источник:

"А это мой красавчик из приюта" 0 Источник:

До и после спасения 0 Источник:

"Нашла этих братьев в приюте, теперь они живут у меня!" 0 Источник:

"Купил свою первую квартиру, и решил приютить этого приятеля" 0 Источник:

По пути домой из приюта 0 Источник:

"А вот наш, как только привезли домой" 0 Источник:

Разноглазое чудо из приюта 0 Источник:

Меня приютили! Столько счастья в глазах 0 Источник:

Домашний пёс и пёс из приюта стали друзьями 0 Источник: