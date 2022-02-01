Замороженные на всю голову: как учёные морозят людей на будущее и сколько это стоит

Человечество уже давно популяризировало тему крионики в кино, книгах и компьютерных играх. Особенно часто криогенные камеры встречаются в фильмах 80-х и 90-х. Но как с этим всем обстоят дела в реальной жизни?
Технология заморозки людей в жидком азоте популярна уже пару десятков лет. Правда, пока что речь идет только о заморозке умерших. Сторонники крионики убеждены, что в будущем будет возможно размораживать организмы со сложной организацией, чтобы сначала их оживить, а потом излечить от сложного заболевания.
Именно те, кто испытывают серьезные проблемы со здоровьем, и подписываются на данный эксперимент.
Первая крио-компания Alcor Life Extension появилась в 1975 году в Аризоне. Теперь же их число в мире выросло, поэтому для успешной конкуренции приходится придумывать что-то оригинальное, чтобы успешно конкурировать. Всё оригинальное (нанороботы, восстанавливающие тело, печатать здоровых органов на принтере и пр.) будет в будущем, а пока просто заморозка.
У нас подобные организации тоже есть. Например, «КриоРус», существующая с 2006 года. В конце прошлого года фирма с и без того сомнительной репутацией оказалась в центре скандала. Супруги-владельцы при разводе никак не могли поделить замороженные тела. Делёж происходил по сценарию шпионских боевиков.
При заморозке клиентам (а это либо люби с неутешительным диагнозом, либо владельцы животных, желающие сохранить своих питомцем) сохраняют мозг. Клиенты идут на эту процедуру, видя в ней пусть и необычный, но всё-таки шанс. Гарантий того, что разморозка когда-нибудь станет возможна, никто не даёт.
На сегодняшний день цены на услуги в области крионики встречаются абсолютно разные. Например, одна из отечественных компаний, работающих на территории США, берет по $12 тыс. за заморозку мозга или сохранение животного, и $36 тыс. за хранение всего человеческого тела.
Понятно, что позволить себе это могут только обеспеченные люди, но они на это и идут. Благодаря этому в этой узкой сфере водятся крупные деньги, способствующие появлению новых компаний. В итоге некоторые пытаются занять свою нишу, как организация Nectome, планирующая сохранять мозг для последующей оцифровки (прямо как в «Робокопе 2»). Сейчас такой технологии нет, но у ученых далекие планы. Пока что оживить тело, используя современные технологии невозможно.
В старейшей на рынке крионики компании Alcor Life Extension тела хранят как целиком в контейнерах, так и отдельно головы людей (это считается бюджетным вариантом) при температуре минус 195°C. Выглядит это примерно как в фильме «Чужие».
На сегодняшний день в их холодильниках с азотом хранится около 150 тел и 50 голов. Поместить тело в криокамеру обойдется в $200 тыс., а голову - $80 тыс. Так что светлые умы планируют в будущем либо целиком помещать размороженного человека в новую для него реальность, либо отдельно голову, которую можно будет приделать к какому угодно телу, как в "Футураме".
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