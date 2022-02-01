Замороженные на всю голову: как учёные морозят людей на будущее и сколько это стоит

При заморозке клиентам (а это либо люби с неутешительным диагнозом, либо владельцы животных, желающие сохранить своих питомцем) сохраняют мозг. Клиенты идут на эту процедуру, видя в ней пусть и необычный, но всё-таки шанс. Гарантий того, что разморозка когда-нибудь станет возможна, никто не даёт.

На сегодняшний день цены на услуги в области крионики встречаются абсолютно разные. Например, одна из отечественных компаний, работающих на территории США, берет по $12 тыс. за заморозку мозга или сохранение животного, и $36 тыс. за хранение всего человеческого тела.