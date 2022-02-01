FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8469 постов • 1271 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Замороженные на всю голову: как учёные морозят людей на будущее и сколько это стоит

Замороженные на всю голову: как учёные морозят людей на будущее и сколько это стоит (10 фото)

Автор:
01 февраля 2022 02:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: будущее   заморозка людей   криогенные камеры   крионика   фильмы 80-х   
890
10

Человечество уже давно популяризировало тему крионики в кино, книгах и компьютерных играх. Особенно часто криогенные камеры встречаются в фильмах 80-х и 90-х. Но как с этим всем обстоят дела в реальной жизни?

Технология заморозки людей в жидком азоте популярна уже пару десятков лет. Правда, пока что речь идет только о заморозке умерших. Сторонники крионики убеждены, что в будущем будет возможно размораживать организмы со сложной организацией, чтобы сначала их оживить, а потом излечить от сложного заболевания.

×
×

Именно те, кто испытывают серьезные проблемы со здоровьем, и подписываются на данный эксперимент.

Первая крио-компания Alcor Life Extension появилась в 1975 году в Аризоне. Теперь же их число в мире выросло, поэтому для успешной конкуренции приходится придумывать что-то оригинальное, чтобы успешно конкурировать. Всё оригинальное (нанороботы, восстанавливающие тело, печатать здоровых органов на принтере и пр.) будет в будущем, а пока просто заморозка.

У нас подобные организации тоже есть. Например, «КриоРус», существующая с 2006 года. В конце прошлого года фирма с и без того сомнительной репутацией оказалась в центре скандала. Супруги-владельцы при разводе никак не могли поделить замороженные тела. Делёж происходил по сценарию шпионских боевиков.

При заморозке клиентам (а это либо люби с неутешительным диагнозом, либо владельцы животных, желающие сохранить своих питомцем) сохраняют мозг. Клиенты идут на эту процедуру, видя в ней пусть и необычный, но всё-таки шанс. Гарантий того, что разморозка когда-нибудь станет возможна, никто не даёт.


На сегодняшний день цены на услуги в области крионики встречаются абсолютно разные. Например, одна из отечественных компаний, работающих на территории США, берет по $12 тыс. за заморозку мозга или сохранение животного, и $36 тыс. за хранение всего человеческого тела.

Понятно, что позволить себе это могут только обеспеченные люди, но они на это и идут. Благодаря этому в этой узкой сфере водятся крупные деньги, способствующие появлению новых компаний. В итоге некоторые пытаются занять свою нишу, как организация Nectome, планирующая сохранять мозг для последующей оцифровки (прямо как в «Робокопе 2»). Сейчас такой технологии нет, но у ученых далекие планы. Пока что оживить тело, используя современные технологии невозможно.

В старейшей на рынке крионики компании Alcor Life Extension тела хранят как целиком в контейнерах, так и отдельно головы людей (это считается бюджетным вариантом) при температуре минус 195°C. Выглядит это примерно как в фильме «Чужие».

На сегодняшний день в их холодильниках с азотом хранится около 150 тел и 50 голов. Поместить тело в криокамеру обойдется в $200 тыс., а голову - $80 тыс. Так что светлые умы планируют в будущем либо целиком помещать размороженного человека в новую для него реальность, либо отдельно голову, которую можно будет приделать к какому угодно телу, как в "Футураме".



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: будущее   заморозка людей   криогенные камеры   крионика   фильмы 80-х   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Андрей Иванов Час назад
Такой оригинальный гроб. Не хуже соснового или урны с прахом. Дороговато, но если деньги есть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
121k
DeOrio 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
vikklu Час назад
Дебилы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
СПЧ: кто они такие и чем занимаются СПЧ: кто они такие и чем занимаются Какие технологии "Черного зеркала" уже доступны людям Какие технологии "Черного зеркала" уже доступны людям Лучшие фантастические фильмы и сериалы 2017-2021 Лучшие фантастические фильмы и сериалы 2017-2021 Новый робот-гуманоид с человеческой мимикой от Engineered Arts Новый робот-гуманоид с человеческой мимикой от Engineered Arts За этими технологиями будущее: создание фильмов на игровых движках За этими технологиями будущее: создание фильмов на игровых движках Первую в мире смску продадут за 225 тысяч долларов и другие новости из прошлого века Первую в мире смску продадут за 225 тысяч долларов и другие новости из прошлого века
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27950



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
41
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Парни из Чертанова&nbsp;— новые герои
3
139
Парни из Чертанова — новые герои
Набирающие популярность в сообществах
Как быстро выучить стих наизусть: 7 легких способов от&nbsp;учителя литературы
2
9
Как быстро выучить стих наизусть: 7 легких способов от учителя литературы
Строительные подмости - ТРАНСФОРМЕР | Строительные леса из профильной трубы
0
29
Строительные подмости - ТРАНСФОРМЕР | Строительные леса из профильной трубы
СПЧ: кто они такие и чем занимаются
СПЧ: кто они такие и чем занимаются
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот хитрец!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#дтп#аварии#Россия#Приколы#подборка#картинки#фотографии
#интересно#Юмор#прикол#кино#дети#еда#авто аварии#полиция#ретро#Москва
#факты#история#ватермарк#интересное#Ynews#новости#познавательно#искусство#СССР#смех

На что жалуетесь?

Вернуться