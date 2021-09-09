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В Подмосковье бывшие супруги не могут поделить замороженных людей

В Подмосковье бывшие супруги не могут поделить замороженных людей (4 фото + 2 видео)

Автор:
09 сентября 2021 12:55
Сообщество : Истории
Метки: ynews   КриоРус   будущее   заморозка людей   интересное   крионика   фото   
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Компания "КриоРус" была создана в Москве в 2006 году. Супруги занимались тем, что замораживали людей в азоте, чтобы те смогли увидеть светлое технологичное будущее. Однако, недавний скандал бывших супругов поставил под угрозу жизни пациентов "КриоРус": Валерия Удалова (бывший гендиректор) попыталась украсть пациентов и перевезти в другое место.

Разлад между супругами случился ещё в 2019 году. Тогда Валерию Удалову сняли с поста генерального директора, но она отказалась передавать контроль.

По словам её бывшего супруга, Данилы Медведева, причины на то были:

Первая проблема: смысл крионики в том, чтобы развивать технологии для более качественного сохранения людей и для оживления в будущем. Поэтому криофирма должна примерно половину своих ресурсов тратить на научные исследования, а Валерия тратила деньги просто на текучку. У нас возникали очевидные претензии, почему за 10-15 лет работы фирмы качество хранения не улучшилось.

Вторая проблема заключалась в том, что Валерия мешала сообществу делать совместные проекты. Например, когда белорусский предприниматель и инженер Сергей Мацкевич предложил сделать нам программный замораживатель в обмен на два контракта на родственников. Валерия периодически его шпыняла и говорила, что он не отчитывается, как надо. В итоге заявила, что мы не будем с ним работать. Хотя программный замораживатель — это как Святой Грааль. Таких примеров было много.

Удалова создала новую компанию, которую назвала также - "КриоРус". Женщина перевела часть договоров на своё новое юрлицо, а за день до собрания перевезла половину пациентов из хранилища в Семхозе на хранение компании, которая поставляет «КриоРусу» жидкий азот.

«Мы хотели с этим покончить быстро, но в 2020 году случился коронавирус, и это всех сбило. Только в начале 2021 года мы предприняли определённые юридические шаги, забрали контроль над криохранилищем в "Семхозе" с половиной пациентов и начали постепенно налаживать работу», — рассказал Медведев.


В 2021 году Медведев с вместе с активистом крионики Дмитрием Квасниковым, одним из клиентов «КриоРуса», и Алексеем Самыкиным, мать которого крионировали в компании, зарегистрировали ООО «Открытая крионика».

Пока длятся судебные тяжбы, Удалова не сидела сложа руки. Она попыталась вывезти пациентов своей старой компании и перевезти их в хранилище своей новой фирмы. Об этом рассказал Дмитрий Квасников, соучредитель фирмы «Открытая Крионика» в Facebook.

Как оказалось, Удалова вместе с подельниками вырезала часть стены ангара и проникла в хранилище пациентов. Они слили часть азота из дьюаров (сосуды с замороженными людьми) и погрузили их на машины, чтобы увезти в новое хранилище в Твери.

Водитель снял на видео кражу дьюаров:

Партнёры Красникова тут же вызвали охрану и полицию, которые помогли вернуть дьюары на место. Однако, пока не ясно, пострадали ли пациенты внутри капсул.

Удалова в беседе с «Газетой.Ru» подтвердила, что пыталась забрать оборудование из ангара, но отказалась уточнить, были ли в дьюарах тела людей и не пострадали ли они при перевозке. Компания Удаловой, по ее словам, «просто решила перевести оборудование с одного места на другое».

На своём YouTube-канале она записала видео, в котором заявила, что договор аренды составлен на неё.

Кроме того, в ролике Удалова отметила, что дьюары принадлежали ей и она продала их своей же новой компании. Но в разговоре с VC.RU Медведев заметил, что дьюары никогда не принадлежали "КриоРусу" - их покупал лично Медведев.

С юридической точки зрения, люди, находящиеся в дьюарах считаются живыми, если не будет доказано обратное. Сейчас пока ничего неизвестно об их состоянии, но Удалова уже обратилась к своим подписчикам и читателям «360»:

«Я призываю всех сторонников крионики оказать давление на этих мошенников, которые подвергают будущую жизнь наших криопациентов огромному риску, чтобы они показывали каждую заливку, каждое измерение уровня азота. Иначе те, чьи родственники находятся на этой территории, могут подать в суд на этих людей — хотя бы за надругательство над телами своих близких», — сказала Удалова в обращении.

Источник:

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Метки: ynews   КриоРус   будущее   заморозка людей   интересное   крионика   фото   
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37k
Вепс Час назад
Цирк шапито. Крионика блин. В задрипанном сарае бочки с азотом. Больше похоже на мошенничество.
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1k
Hallo FreeSpace 19 минут назад
Что это за дичь ?
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9k
harlamov 23 минуты назад
МММ вышло на новый уровень. Криозаморозка. Леня Голубков одобряет))
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41k
Raush Полчаса назад
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17k
Феникс Полчаса назад
Ох господа что вы все такие неграмотные то а...

@люди в дьюарах считаются мёртвыми, на основании того что они признаны мёртвыми врачом@ - а люди которых нет 5 лет тоже признаются мертвыми судом - это означает что они умирают в этот день? А у утопленника тоже прекращается мозговая активность, были люди которых доставали из ледяной воды через 40 минут, они гарантированно были мертвы именно в церебральном смысле минут 20 и?

@А вообще крионика это ещё один сравнительно честный способ отъёма денег у граждан. Вода внутри клетки расширяясь просто разрывает клетки.@ - вот пишет гражданин дурь причем уверенно и безапелляционно. Нет господин соврамши - если тело замораживать быстро, то вода проходит температурный диапазон без расширения. По этому и используется жидкий азот. То есть заморозить уже можно - разморозить обратно пока нельзя.

@Это как пытаться восстановить корову из котлеты... тела разрушаются на клеточном уровне, плюс есть проблема растрескивания при заморозке.@ - растрескивания чего б.лядь???

Ну перед тем как писать, можно же дать труд своей головнке ну предположить, что люди то не все дебилы и ты не самый умный?
Что есть наверное причина почему люди на это идут? Какое то объяснение нет?
Как макака ей богу... Дотянулся до клавиатуры и пошел шарашить.
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12k
net Полчаса назад
Выписка из википедии:
При современном состоянии технологии криоконсервация людей и крупных животных необратима: заморозив человека, оживить его невозможно. Тем более невозможно оживить ампутированную голову или головной мозг. Поэтому людей подвергают криоконсервации только после юридически зафиксированной смерти мозга, в противном случае «крионирование» было бы убийством.
Крионика основывается на том, что смерть мозга, теоретически, может и не быть окончательной смертью. Предполагается, что когда-нибудь в будущем достижения высокоразвитой технологии позволят каким-либо образом оживить таких людей, хранящихся при низких температурах.

Что значит только одно, в банках трупы, в ожидании гения, который изобретет воскрешение.
Если даже эта технология будет изобретена (допустим это случится), окажется что заморозку надо было делать иначе. Вот полюбому так будет. В медецине же как. Можно ста разными способами отрезать руку например, но вот чтобы была возможность пришить ее без последствий обратно нужно, чтобы отрезана она была определенным способом иначе может и не получится.
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28
Al 37 минут назад
Не удивлюсь, если в технологичном будущем в мясных рядах на продуктовых рынках появятся прилавки для каннибалов. Со свежемороженной продукцией от отечественного производителя "КриоРус"
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2k
CHYCMYMPUK 37 минут назад
Мда... еще раз убедился, что дураков у нас лет на сто вперед припасено
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10k
Underwood 43 минуты назад
Ппц лохотрон!
Достаточно просто посмотреть в лицо этой шмаре.
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3k
Outcast 53 минуты назад
Люди в дьюарах считаются мёртвыми, на основании того что они признаны мёртвыми врачом, патологоанатом и на них выдано свидетельство о смерти с соответствующей записью в ЗАГС. По аналогии эти сосуды являются местом захоронения. А вообще крионика это ещё один сравнительно честный способ отъёма денег у граждан. Вода внутри клетки расширяясь просто разрывает клетки.
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31k
Mamin Sibiriak 54 минуты назад
<<< поставил под угрозу жизни пациентов "КриоРус" >>>

При современном состоянии технологии криоконсервация людей и крупных животных необратима: заморозив человека, оживить его невозможно. Тем более невозможно оживить ампутированную голову или головной мозг. Поэтому людей подвергают криоконсервации только после юридически зафиксированной смерти мозга, в противном случае "крионирование" было бы убийством.

Так что ни о какой "жизни пациентов" речи быть не может.
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−83
Александр Час назад
Они что - живых людей замораживали, что их развод грозит жизням?
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1k
DVPET Час назад
Кучка беспринципных мошенников разругалась и делит "бизнес", призывая облапошенных клиентов волонтерить каждый за свою сторону. При этом весь "бизнес" на трупиках, которым "потом в будущем" грозит сладкая жизнь. Сюр какой-то...
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71
Л Д Час назад
Из раздела фантастики. И есть желающие?
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5k
Ruk Час назад
забавно это всё читать,
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14k
Booka1a Час назад
а Сильверст Талонов тоже там у них хранится?
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268
OLS10 Час назад
Прочитал до половины. .. Дальше смысла нет - при таких раскладах и делёжке бизнеса вряд ли крионированные "оживут": их при перевозках несколько раз разморозят и заморозят, как рыбу-мясо..
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5k
Борис Карабанов Час назад
Вот уж, проблема! Легко можно поделить. Ёмкости одному, трупаки - другому.
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3k
Sam Backet Час назад
крионика перспективная, но то что есть на данный момент, никак не способствует восстановлению и оживлению замороженных людей. Это как пытаться восстановить корову из котлеты... тела разрушаются на клеточном уровне, плюс есть проблема растрескивания при заморозке. В общем изучать этот вопрос нужно, но активно практиковать заморозку не имеет смысла.
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7k
KarabasBarabas Час назад
Мошенники. Заморозить их в их же бочках.
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Инквизитор РФ Час назад
Вот жулики, оба
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