В Подмосковье бывшие супруги не могут поделить замороженных людей

Компания "КриоРус" была создана в Москве в 2006 году. Супруги занимались тем, что замораживали людей в азоте, чтобы те смогли увидеть светлое технологичное будущее. Однако, недавний скандал бывших супругов поставил под угрозу жизни пациентов "КриоРус": Валерия Удалова (бывший гендиректор) попыталась украсть пациентов и перевезти в другое место.
Разлад между супругами случился ещё в 2019 году. Тогда Валерию Удалову сняли с поста генерального директора, но она отказалась передавать контроль.
По словам её бывшего супруга, Данилы Медведева, причины на то были:
Первая проблема: смысл крионики в том, чтобы развивать технологии для более качественного сохранения людей и для оживления в будущем. Поэтому криофирма должна примерно половину своих ресурсов тратить на научные исследования, а Валерия тратила деньги просто на текучку. У нас возникали очевидные претензии, почему за 10-15 лет работы фирмы качество хранения не улучшилось.
Вторая проблема заключалась в том, что Валерия мешала сообществу делать совместные проекты. Например, когда белорусский предприниматель и инженер Сергей Мацкевич предложил сделать нам программный замораживатель в обмен на два контракта на родственников. Валерия периодически его шпыняла и говорила, что он не отчитывается, как надо. В итоге заявила, что мы не будем с ним работать. Хотя программный замораживатель — это как Святой Грааль. Таких примеров было много.
Удалова создала новую компанию, которую назвала также - "КриоРус". Женщина перевела часть договоров на своё новое юрлицо, а за день до собрания перевезла половину пациентов из хранилища в Семхозе на хранение компании, которая поставляет «КриоРусу» жидкий азот.
«Мы хотели с этим покончить быстро, но в 2020 году случился коронавирус, и это всех сбило. Только в начале 2021 года мы предприняли определённые юридические шаги, забрали контроль над криохранилищем в "Семхозе" с половиной пациентов и начали постепенно налаживать работу», — рассказал Медведев.
В 2021 году Медведев с вместе с активистом крионики Дмитрием Квасниковым, одним из клиентов «КриоРуса», и Алексеем Самыкиным, мать которого крионировали в компании, зарегистрировали ООО «Открытая крионика».
Пока длятся судебные тяжбы, Удалова не сидела сложа руки. Она попыталась вывезти пациентов своей старой компании и перевезти их в хранилище своей новой фирмы. Об этом рассказал Дмитрий Квасников, соучредитель фирмы «Открытая Крионика» в Facebook.
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Как оказалось, Удалова вместе с подельниками вырезала часть стены ангара и проникла в хранилище пациентов. Они слили часть азота из дьюаров (сосуды с замороженными людьми) и погрузили их на машины, чтобы увезти в новое хранилище в Твери.
Водитель снял на видео кражу дьюаров:
Партнёры Красникова тут же вызвали охрану и полицию, которые помогли вернуть дьюары на место. Однако, пока не ясно, пострадали ли пациенты внутри капсул.
Удалова в беседе с «Газетой.Ru» подтвердила, что пыталась забрать оборудование из ангара, но отказалась уточнить, были ли в дьюарах тела людей и не пострадали ли они при перевозке. Компания Удаловой, по ее словам, «просто решила перевести оборудование с одного места на другое».
На своём YouTube-канале она записала видео, в котором заявила, что договор аренды составлен на неё.
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Кроме того, в ролике Удалова отметила, что дьюары принадлежали ей и она продала их своей же новой компании. Но в разговоре с VC.RU Медведев заметил, что дьюары никогда не принадлежали "КриоРусу" - их покупал лично Медведев.
С юридической точки зрения, люди, находящиеся в дьюарах считаются живыми, если не будет доказано обратное. Сейчас пока ничего неизвестно об их состоянии, но Удалова уже обратилась к своим подписчикам и читателям «360»:
«Я призываю всех сторонников крионики оказать давление на этих мошенников, которые подвергают будущую жизнь наших криопациентов огромному риску, чтобы они показывали каждую заливку, каждое измерение уровня азота. Иначе те, чьи родственники находятся на этой территории, могут подать в суд на этих людей — хотя бы за надругательство над телами своих близких», — сказала Удалова в обращении.
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@люди в дьюарах считаются мёртвыми, на основании того что они признаны мёртвыми врачом@ - а люди которых нет 5 лет тоже признаются мертвыми судом - это означает что они умирают в этот день? А у утопленника тоже прекращается мозговая активность, были люди которых доставали из ледяной воды через 40 минут, они гарантированно были мертвы именно в церебральном смысле минут 20 и?
@А вообще крионика это ещё один сравнительно честный способ отъёма денег у граждан. Вода внутри клетки расширяясь просто разрывает клетки.@ - вот пишет гражданин дурь причем уверенно и безапелляционно. Нет господин соврамши - если тело замораживать быстро, то вода проходит температурный диапазон без расширения. По этому и используется жидкий азот. То есть заморозить уже можно - разморозить обратно пока нельзя.
@Это как пытаться восстановить корову из котлеты... тела разрушаются на клеточном уровне, плюс есть проблема растрескивания при заморозке.@ - растрескивания чего б.лядь???
Ну перед тем как писать, можно же дать труд своей головнке ну предположить, что люди то не все дебилы и ты не самый умный?
Что есть наверное причина почему люди на это идут? Какое то объяснение нет?
Как макака ей богу... Дотянулся до клавиатуры и пошел шарашить.
При современном состоянии технологии криоконсервация людей и крупных животных необратима: заморозив человека, оживить его невозможно. Тем более невозможно оживить ампутированную голову или головной мозг. Поэтому людей подвергают криоконсервации только после юридически зафиксированной смерти мозга, в противном случае «крионирование» было бы убийством.
Крионика основывается на том, что смерть мозга, теоретически, может и не быть окончательной смертью. Предполагается, что когда-нибудь в будущем достижения высокоразвитой технологии позволят каким-либо образом оживить таких людей, хранящихся при низких температурах.
Что значит только одно, в банках трупы, в ожидании гения, который изобретет воскрешение.
Если даже эта технология будет изобретена (допустим это случится), окажется что заморозку надо было делать иначе. Вот полюбому так будет. В медецине же как. Можно ста разными способами отрезать руку например, но вот чтобы была возможность пришить ее без последствий обратно нужно, чтобы отрезана она была определенным способом иначе может и не получится.
Достаточно просто посмотреть в лицо этой шмаре.
При современном состоянии технологии криоконсервация людей и крупных животных необратима: заморозив человека, оживить его невозможно. Тем более невозможно оживить ампутированную голову или головной мозг. Поэтому людей подвергают криоконсервации только после юридически зафиксированной смерти мозга, в противном случае "крионирование" было бы убийством.
Так что ни о какой "жизни пациентов" речи быть не может.
Да что бы и не заморозить, давайте уйдем от грубого формализма, предположим что заморозили всего.
Какие есть сущностные возражения?
И причем тут потомки, я это делаю для себя.
Может когда-то что-то и будет подобное, но в не так колхозно ...
Че к моменту. вы договор читали в курсе момента что ли?
Нет! Пишете чушь.
Как забирают тело вы не знаете, какие процедуры тоже. Нах.уй трындеть?
Во вторых, единственный мозг который нельзя восстановить - сгнивший. Вы не можете предсказать какие способы восстановления мозга появятся - раз, и вы не можете установить степень его повреждения - два.
Ещё раз повторю вопрос - че трындеть когда не знаешь?