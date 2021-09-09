В Подмосковье бывшие супруги не могут поделить замороженных людей

Разлад между супругами случился ещё в 2019 году. Тогда Валерию Удалову сняли с поста генерального директора, но она отказалась передавать контроль.

По словам её бывшего супруга, Данилы Медведева, причины на то были:

Первая проблема: смысл крионики в том, чтобы развивать технологии для более качественного сохранения людей и для оживления в будущем. Поэтому криофирма должна примерно половину своих ресурсов тратить на научные исследования, а Валерия тратила деньги просто на текучку. У нас возникали очевидные претензии, почему за 10-15 лет работы фирмы качество хранения не улучшилось. Вторая проблема заключалась в том, что Валерия мешала сообществу делать совместные проекты. Например, когда белорусский предприниматель и инженер Сергей Мацкевич предложил сделать нам программный замораживатель в обмен на два контракта на родственников. Валерия периодически его шпыняла и говорила, что он не отчитывается, как надо. В итоге заявила, что мы не будем с ним работать. Хотя программный замораживатель — это как Святой Грааль. Таких примеров было много.

Удалова создала новую компанию, которую назвала также - "КриоРус". Женщина перевела часть договоров на своё новое юрлицо, а за день до собрания перевезла половину пациентов из хранилища в Семхозе на хранение компании, которая поставляет «КриоРусу» жидкий азот.

«Мы хотели с этим покончить быстро, но в 2020 году случился коронавирус, и это всех сбило. Только в начале 2021 года мы предприняли определённые юридические шаги, забрали контроль над криохранилищем в "Семхозе" с половиной пациентов и начали постепенно налаживать работу», — рассказал Медведев.

В 2021 году Медведев с вместе с активистом крионики Дмитрием Квасниковым, одним из клиентов «КриоРуса», и Алексеем Самыкиным, мать которого крионировали в компании, зарегистрировали ООО «Открытая крионика».