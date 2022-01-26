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Project Ara: похороненное будущее модульных смартфонов

Project Ara: похороненное будущее модульных смартфонов (7 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2022 20:02
Сообщество : Истории
Метки: будущее   гугл   телефоны   технологии   устройства   
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Как Google отказалась от очередной перспективной разработки.

Примерно в 2013 году тремя корпорациями, а именно Motorola, LG и Google были начаты разработки в сфере модульных смартфонов. В итоге они так и не появились на рынке, а те, что все-таки поступили на полки магазинов, провалились в продажах.


В то время остро стоял вопрос по поводу периода жизни мобильных устройств, ведь железо постоянно обновлялось. Девайсы сильно устаревали, и даже работоспособные устройства быстро отправлялись в утиль.

Выход нашелся достаточно быстро – модульная система. Что если дать возможность обладателю смартфона модифицировать устройство под свои потребности?

У корпорации Google разработка в данном направлении получила название Project Ara. Модульная система позволяла установить в зависимости от ситуации дополнительные микрофоны для лучшей записи звука, более навороченные колонки, чтобы на вечеринках достать соседей.

Также можно было прокачать аккумулятор, поставить более мощную камеру или докинуть оперативной памяти.

Но в итоге проект отправился на «Кладбище Google» о котором мы писали в прошлом материале.

Почему так вышло? А все просто. Нетрудно догадаться, что любой компании намного выгоднее продавать новое полноценное устройство по полной стоимости, нежели тратить огромные деньги на разработку модулей, которые будут стоить намного дешевле.

В 2016 году корпорация заморозила проект, никак не прокомментировав свое решение, хотя до его выхода на рынок оставалось несколько месяцев.

В целом это была бы отличная идея: индивидуальный дизайн, подбор съемных частей по желанию, расширение функционала. По факту телефон напоминал бы стационарный компьютер, где при устаревании той или иной части – она заменялась на более продвинутую.

Однако судя по комментариям в сетях за 2017-2018 годы можно понять, что пользователям больше интересны модные, а не практичные модели, водостойкость и дизайн.

Так умирают прорывные инновации.

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Метки: будущее   гугл   телефоны   технологии   устройства   
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2k
Алексей 15 минут назад
----По факту телефон напоминал бы стационарный компьютер, где при устаревании той или иной части – она заменялась на более продвинутую.----
____________________________
Отличная идея. Загляните внутрь своего стационарного компьютера. Большая часть системного блока это пустое пространство, которое просто ждёт, когда пользователь захочет воткнуть туда какую-нибудь продвинутую деталь. Такова плата за модульность. Но в стационарных компьютерах это некритично. В устройствах, где компактность важна, например, в ноутбуках, уже не так-то просто заменить какую-то часть при устаревании, а уж чего-то добавить как правило и вовсе невозможно. Что уж там говорить о смартфонах, для которых компактность ещё важнее.
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244
zz 12 минут назад
Выгодно или не выгодно производителям -это конечно их проблемы. А вот пользователь через пару дней поймет что его конкретно кинули. Учитывая психологию людей, все у кого будет свободная минутка начнут играться, снимать и вставлять блоки и это будут проделывать не один раз. Видел пару идиотов которые от безделья просто включают-выключают телефон(не заходя в него), один делал это всё совещание, а второй целый час в электричке. Миниатюрные контакты за неделю выйдут из строя и телефон начнет просто глючить.
"...телефон напоминал бы стационарный компьютер, где при устаревании той или иной части – она заменялась на более продвинутую..."-тупое сравнение, на компе блоки если и меняют то "снял-вставил" и никто не играется просто так от безделья.
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1k
Квантовый_Слесарь_82 13 минут назад
Вернули бы нормальную замену аккумулятора.
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19k
Luc72 22 минуты назад
Ну... намного удобнее УЖЕ стало бы, если пусть и не модульно, но аппаратно на плате был хотя бы отдельно телефонный модуль, включаемый и отключаемый НЕЗАВИСИМО.
Нужна вам просто звонилка в течении дня в виду специфики работы (ну пусть лесоруб ты, НЕ офисный, реальный
), чтобы ты просто был в досягаемости СРОЧНОЙ, включаешь ТОЛЬКО телефонный модуль без процессора, который заменяет целый машинный зал ЕС 1022, кучи приложений в памяти... С таким аккумулятором, как на смартфоне простая звонилка неде... ну, две недели точно может прожить. А вечером захотелось в инете покидать где нить на вентилятор... подключил ВСЁ.
Едешь в поезде или в тайге в походе, где все равно связь не стабильна или ее нет, нахрена тратить кучу энергии на попытки подключения или переподключения... Взял и отключил телефон полностью...
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5k
au3 24 минуты назад
На словах как бы и отличная идея, но....
Когда вес очень важен проблема корпус у каждого модуля, да и контакты надежности не добавляют
При лучшем фотике наверно понадобится и лучший процессорный модуль. Выяснится, что обновить серьезно модуль - это обновить все модули. А тратить деньги на малозначительное обновления одного модуля не будет смысла.
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512
solosolovov Полчаса назад
Замучаешся драйвера пилить под каждую конфигурацию.
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14k
L.Nemo Полчаса назад
Жаль.. А так хотелось поставить на трубу броневой обвес и зимнюю резину
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