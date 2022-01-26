Project Ara: похороненное будущее модульных смартфонов

Но в итоге проект отправился на «Кладбище Google» о котором мы писали в прошлом материале.

Почему так вышло? А все просто. Нетрудно догадаться, что любой компании намного выгоднее продавать новое полноценное устройство по полной стоимости, нежели тратить огромные деньги на разработку модулей, которые будут стоить намного дешевле.