Project Ara: похороненное будущее модульных смартфонов

Как Google отказалась от очередной перспективной разработки.
Примерно в 2013 году тремя корпорациями, а именно Motorola, LG и Google были начаты разработки в сфере модульных смартфонов. В итоге они так и не появились на рынке, а те, что все-таки поступили на полки магазинов, провалились в продажах.
Источник:
В то время остро стоял вопрос по поводу периода жизни мобильных устройств, ведь железо постоянно обновлялось. Девайсы сильно устаревали, и даже работоспособные устройства быстро отправлялись в утиль.
Выход нашелся достаточно быстро – модульная система. Что если дать возможность обладателю смартфона модифицировать устройство под свои потребности?
У корпорации Google разработка в данном направлении получила название Project Ara. Модульная система позволяла установить в зависимости от ситуации дополнительные микрофоны для лучшей записи звука, более навороченные колонки, чтобы на вечеринках достать соседей.
Также можно было прокачать аккумулятор, поставить более мощную камеру или докинуть оперативной памяти.
Но в итоге проект отправился на «Кладбище Google» о котором мы писали в прошлом материале.
Почему так вышло? А все просто. Нетрудно догадаться, что любой компании намного выгоднее продавать новое полноценное устройство по полной стоимости, нежели тратить огромные деньги на разработку модулей, которые будут стоить намного дешевле.
В 2016 году корпорация заморозила проект, никак не прокомментировав свое решение, хотя до его выхода на рынок оставалось несколько месяцев.
В целом это была бы отличная идея: индивидуальный дизайн, подбор съемных частей по желанию, расширение функционала. По факту телефон напоминал бы стационарный компьютер, где при устаревании той или иной части – она заменялась на более продвинутую.
Однако судя по комментариям в сетях за 2017-2018 годы можно понять, что пользователям больше интересны модные, а не практичные модели, водостойкость и дизайн.
Так умирают прорывные инновации.
Источник:
- Технологические "фишки" старых домов, которые сегодня практически бесполезны
- «Грань будущего» по-российски: «Магнит» тестирует экзоскелеты для грузчиков
- Какие технологии "Черного зеркала" уже доступны людям
- 5 привычных вещей, которые в будущем будут выглядеть иначе
- Пахнешь слабостью: устройства для кино и игр, передающие запахи
Понравилось27
____________________________
Отличная идея. Загляните внутрь своего стационарного компьютера. Большая часть системного блока это пустое пространство, которое просто ждёт, когда пользователь захочет воткнуть туда какую-нибудь продвинутую деталь. Такова плата за модульность. Но в стационарных компьютерах это некритично. В устройствах, где компактность важна, например, в ноутбуках, уже не так-то просто заменить какую-то часть при устаревании, а уж чего-то добавить как правило и вовсе невозможно. Что уж там говорить о смартфонах, для которых компактность ещё важнее.
"...телефон напоминал бы стационарный компьютер, где при устаревании той или иной части – она заменялась на более продвинутую..."-тупое сравнение, на компе блоки если и меняют то "снял-вставил" и никто не играется просто так от безделья.
Нужна вам просто звонилка в течении дня в виду специфики работы (ну пусть лесоруб ты, НЕ офисный, реальный ), чтобы ты просто был в досягаемости СРОЧНОЙ, включаешь ТОЛЬКО телефонный модуль без процессора, который заменяет целый машинный зал ЕС 1022, кучи приложений в памяти... С таким аккумулятором, как на смартфоне простая звонилка неде... ну, две недели точно может прожить. А вечером захотелось в инете покидать где нить на вентилятор... подключил ВСЁ.
Едешь в поезде или в тайге в походе, где все равно связь не стабильна или ее нет, нахрена тратить кучу энергии на попытки подключения или переподключения... Взял и отключил телефон полностью...
Кстати, очень многим так приходится делать в моем окружении, далеко не "лесорубам".
Ну вот зачем? Когда "отделить" его на плате практически никаких трудностей?
Когда вес очень важен проблема корпус у каждого модуля, да и контакты надежности не добавляют
При лучшем фотике наверно понадобится и лучший процессорный модуль. Выяснится, что обновить серьезно модуль - это обновить все модули. А тратить деньги на малозначительное обновления одного модуля не будет смысла.