За этими технологиями будущее: создание фильмов на игровых движках

Фавро отметил, что он использовал данный инструмент и в других своих сериалах и фильмах для того, чтобы создать определенные декорации.



По схожей технологии были отсняты такие картины как «Король Лев», «Тор: Рагнарек», «Изгой-Один», «Стражи Галактики 2» и другие ленты.