За этими технологиями будущее: создание фильмов на игровых движках

Как киноделы используют современные наработки игровой индустрии в своих фильмах.
В современных фильмах с каждым годом используется все больше компьютерной графики и сложных спецэффектов. Зеленый фон существенно облегчает работу над картинками.
Такая работа, несмотря на многолетние наработки все равно отнимает много времени и сил, поэтому некоторые киноделы прибегают к нестандартным методам.
Например, некоторые из них стали использовать движки, изначально предназначенные для компьютерных игр, для создания графики.
Проще говоря, это более мощный инструмент для проработки всех элементов, а не только визуального ряда. Игровые движки по сути создают новую реальность со звуками, текстурой и персонажами.
На одной из конференций, посвященных сериалу «Мандалорец», его продюсер Джон Фавро рассказал, что использовал для съёмок игровой движок Unreal Engine от компании Epic Games.
Фавро отметил, что он использовал данный инструмент и в других своих сериалах и фильмах для того, чтобы создать определенные декорации.
По схожей технологии были отсняты такие картины как «Король Лев», «Тор: Рагнарек», «Изгой-Один», «Стражи Галактики 2» и другие ленты.
Однако уже существуют попытки делать фильмы полностью на игровых движках, не используя реальных актеров, вместо которых будут лишь отсканированные модельки.
Одной из первых по такому пути пошла компания Quixel, выпустив короткометражный фильм «Возрождение». Но в нем в основном были показаны только высоко детализированные ландшафты.
Совместная же работа WarnerBros с Unreal пошла еще дальше: в проекте The Matrix Awakens, который был выпущен в конце этого года.
В фильме были использованы фотореалистичные модели актеров, помещений и города, которые практически не отличить от оригинальной картины, вышедшей в 1999 году.
Кажется, что фильмы, полностью созданные на компьютере, неотличимые от обычных лент уже не фантастика, а недалекое будущее.
Также в таком развитии событий уверены и многие режиссеры, которые считают, что новые технологии помогут ускорить процесс съемки, а освободившееся время пустить на проработку других элементов в кино.
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