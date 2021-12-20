FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5851 пост • 1140 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
За этими технологиями будущее: создание фильмов на игровых движках

За этими технологиями будущее: создание фильмов на игровых движках (16 фото)

Автор:
20 декабря 2021 12:12
Сообщество : Кино
Метки: будущее   графика   интересно   кино   эффекты   
1041
16

Как киноделы используют современные наработки игровой индустрии в своих фильмах.


В современных фильмах с каждым годом используется все больше компьютерной графики и сложных спецэффектов. Зеленый фон существенно облегчает работу над картинками.

×
×

Такая работа, несмотря на многолетние наработки все равно отнимает много времени и сил, поэтому некоторые киноделы прибегают к нестандартным методам.

Например, некоторые из них стали использовать движки, изначально предназначенные для компьютерных игр, для создания графики.

Проще говоря, это более мощный инструмент для проработки всех элементов, а не только визуального ряда. Игровые движки по сути создают новую реальность со звуками, текстурой и персонажами.


На одной из конференций, посвященных сериалу «Мандалорец», его продюсер Джон Фавро рассказал, что использовал для съёмок игровой движок Unreal Engine от компании Epic Games.

Фавро отметил, что он использовал данный инструмент и в других своих сериалах и фильмах для того, чтобы создать определенные декорации.

По схожей технологии были отсняты такие картины как «Король Лев», «Тор: Рагнарек», «Изгой-Один», «Стражи Галактики 2» и другие ленты.

Однако уже существуют попытки делать фильмы полностью на игровых движках, не используя реальных актеров, вместо которых будут лишь отсканированные модельки.

Одной из первых по такому пути пошла компания Quixel, выпустив короткометражный фильм «Возрождение». Но в нем в основном были показаны только высоко детализированные ландшафты.

Совместная же работа WarnerBros с Unreal пошла еще дальше: в проекте The Matrix Awakens, который был выпущен в конце этого года.



В фильме были использованы фотореалистичные модели актеров, помещений и города, которые практически не отличить от оригинальной картины, вышедшей в 1999 году.

Кажется, что фильмы, полностью созданные на компьютере, неотличимые от обычных лент уже не фантастика, а недалекое будущее.

Также в таком развитии событий уверены и многие режиссеры, которые считают, что новые технологии помогут ускорить процесс съемки, а освободившееся время пустить на проработку других элементов в кино.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: будущее   графика   интересно   кино   эффекты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Ego sum qui sum Полчаса назад
кажется скоро актеры перестанут ныть, какая сложная у них работа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Проиграли. Все пропало? Проиграли. Все пропало? 10 фильмов про советское будущее 10 фильмов про советское будущее Вкусно, но мало: заведения и блюда по знаменитым франшизам Вкусно, но мало: заведения и блюда по знаменитым франшизам Пахнешь слабостью: устройства для кино и игр, передающие запахи Пахнешь слабостью: устройства для кино и игр, передающие запахи 13 фильмов, которые предсказали появление новых технологий 13 фильмов, которые предсказали появление новых технологий 12 крутых персонажей, которые появились всего в одной сцене, но успели запомниться 12 крутых персонажей, которые появились всего в одной сцене, но успели запомниться
MaskvMaske

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3730



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ситуация с мигрантами достигла предела в Калужской области
1
160
Ситуация с мигрантами достигла предела в Калужской области
Цыгане украли у беременной девушки телефон. И за это им сразу прилетело
0
183
Цыгане украли у беременной девушки телефон. И за это им сразу прилетело
Набирающие популярность в сообществах
Примерно треть россиян не доверяют своим гаджетам
0
33
Примерно треть россиян не доверяют своим гаджетам
Развитие и становление взрослости с позиции психологии
1
10
Развитие и становление взрослости с позиции психологии
Проиграли. Все пропало?
Проиграли. Все пропало?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
1
1

Лучшие демотиваторы
Лучший подарок тот, которого не ждёшь
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Россия#в мире#Разное#сарказм#Москва#комментарии#прикольные#космос
#Юмор#люди#картинки#животные#природа#факты#автомобили#позитив#Ynews#автомир
#интересно#фотографии#СССР#прикол#кино#подборка#Казахстан#сатира#дом#драка

На что жалуетесь?

Вернуться