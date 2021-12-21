Лучшие фантастические фильмы и сериалы 2017-2021

За последнюю пятилетку вышло несколько настоящих жемчужин жанра, которые будут смотреть и через 10-15 лет.
Продолжение культового фильма "Бегущий по лезвию" от главного современного режиссёра-визионера Дени Вильнёва. К роли Рика Декарда вернулся Харрисон Форд, а главного героя полицейского-репликанта сыграл Райан Гослинг. Фильм понравился критикам, но в прокате показал себя очень слабо (как и оригинальный фильм Ридли Скотта). Однако "Бегущий по лезвию" 1982 года со временем приобрёл культовый статус. "Бегущий по лезвию 2049" разошёлся на мемы, что тоже говорит об определённой культовости.
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Экранизация книг выдающегося британского фантаста Дугласа Адамса. Если вы читали "Автостопом по галактике" Адамса или смотрели экранизацию этой книги, то примерно можете себе представить стиль "Дирка Джентли". Два сезона повествуют о приключениях чудаковатого "холистического детектива" Дирка Джентли (Самуэл Барнетт) и его напарника поневоле Тодда Бротцмана (Элайджа Вуд).
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По сюжету скептически относящийся к высоким технологиям автомеханик из недалёкого будущего, в котором всё напичкано умными имплантами и чипами, вынужден после ужасной согласиться на вживление новейшего суперчипа. Поставил "Апгрейд" Ли Уоннелл, один из создателей "Пилы".
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Сериал от создателя "Настоящего детектива" Кэри Фукунаги. По сюжету два добровольца (Эмма Стоун и Джона Хилл) принимают участие в тестировании нового чудо-препарата, способного излечить тело и душу.
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Экранизация знаменитой манги GUNNM - проект мечты Роберта Родригеса. Джеймс Камерон выступил сценаристом и продюсером "Алиты". Фильм не лишён недостатков, но "Алита" однозначно лучше другой недавней голливудской экранизации манги "Призрак в доспехах". Картина нормально показала себя в прокате, однако недостаточно хорошо для того, чтобы студия дала добро на продолжение. В 2021 году Родригес заявлял, что всё ещё не теряет надежду на сиквел.
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Научная фантастика про мир будущего, в котором человеческое сознание можно хранить специальных носителях и загружать в разные тела.
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Отдушина для всех любителей "ЗВ", которых унизили и оскорбили новейшей трилогией.
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"Довод", который ещё до выхода объявили гениальным, должен был вернуть народ в кинотеатры. Ради этого Кристофер Нолан даже взорвал настоящий самолёт (оказалось, что это дешевле, чем нарисовать взрыв на компьютере). "Случалось такое, что месяцами смутно понимал, что происходит, а потом задал вопрос о том, что происходит в сцене и оказалось, что я ее вообще неправильно понял", — рассказывал Роберт Паттинсон о съёмках в "Доводе".
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Как известно, работу над "Лигой" Зак Снайдер не смог закончить из-за самоубийства дочери. Пока Снайдер приходил в себя, фильм переделывал Джосс Уидон, режиссёр первых двух "Мстителей". Поклонники Бэтмена и Супермена были разочарован "Лигой" и свалили всю вину за провал на Уидона. Несколько лет фанаты надоедали "Ворнерам", бомбя соцсети хэштегом ReleaseTheSnyderCut, требуя версии Снайдера. К запуску стриминга HBO Max студийные боссы наконец разрешили Снайдеру перемонтировать фильм и даже выделили деньги на досъёмки и новые спецэффекты. У Снайдера получился фильм на 4 часа, который тут же окрестили шедевром на все времена.
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Забавный фантастический сериал про пришельца в теле земного врача, познающего Землю и землян. В главной роли Алан Тьюдик.
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