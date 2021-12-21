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Лучшие фантастические фильмы и сериалы 2017-2021

Лучшие фантастические фильмы и сериалы 2017-2021 (10 фото + 10 видео)

Автор:
21 декабря 2021 19:54
Сообщество : Кино
Метки: Харрисон Форд   Элайджа Вуд   будущее   кино   нетфликс   репликанты   сериалы   фантастика   
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За последнюю пятилетку вышло несколько настоящих жемчужин жанра, которые будут смотреть и через 10-15 лет.

Продолжение культового фильма "Бегущий по лезвию" от главного современного режиссёра-визионера Дени Вильнёва. К роли Рика Декарда вернулся Харрисон Форд, а главного героя полицейского-репликанта сыграл Райан Гослинг. Фильм понравился критикам, но в прокате показал себя очень слабо (как и оригинальный фильм Ридли Скотта). Однако "Бегущий по лезвию" 1982 года со временем приобрёл культовый статус. "Бегущий по лезвию 2049" разошёлся на мемы, что тоже говорит об определённой культовости.

Экранизация книг выдающегося британского фантаста Дугласа Адамса. Если вы читали "Автостопом по галактике" Адамса или смотрели экранизацию этой книги, то примерно можете себе представить стиль "Дирка Джентли". Два сезона повествуют о приключениях чудаковатого "холистического детектива" Дирка Джентли (Самуэл Барнетт) и его напарника поневоле Тодда Бротцмана (Элайджа Вуд).

По сюжету скептически относящийся к высоким технологиям автомеханик из недалёкого будущего, в котором всё напичкано умными имплантами и чипами, вынужден после ужасной согласиться на вживление новейшего суперчипа. Поставил "Апгрейд" Ли Уоннелл, один из создателей "Пилы".

Сериал от создателя "Настоящего детектива" Кэри Фукунаги. По сюжету два добровольца (Эмма Стоун и Джона Хилл) принимают участие в тестировании нового чудо-препарата, способного излечить тело и душу.

Экранизация знаменитой манги GUNNM - проект мечты Роберта Родригеса. Джеймс Камерон выступил сценаристом и продюсером "Алиты". Фильм не лишён недостатков, но "Алита" однозначно лучше другой недавней голливудской экранизации манги "Призрак в доспехах". Картина нормально показала себя в прокате, однако недостаточно хорошо для того, чтобы студия дала добро на продолжение. В 2021 году Родригес заявлял, что всё ещё не теряет надежду на сиквел.

Научная фантастика про мир будущего, в котором человеческое сознание можно хранить специальных носителях и загружать в разные тела.

Отдушина для всех любителей "ЗВ", которых унизили и оскорбили новейшей трилогией.

"Довод", который ещё до выхода объявили гениальным, должен был вернуть народ в кинотеатры. Ради этого Кристофер Нолан даже взорвал настоящий самолёт (оказалось, что это дешевле, чем нарисовать взрыв на компьютере). "Случалось такое, что месяцами смутно понимал, что происходит, а потом задал вопрос о том, что происходит в сцене и оказалось, что я ее вообще неправильно понял", — рассказывал Роберт Паттинсон о съёмках в "Доводе".

Как известно, работу над "Лигой" Зак Снайдер не смог закончить из-за самоубийства дочери. Пока Снайдер приходил в себя, фильм переделывал Джосс Уидон, режиссёр первых двух "Мстителей". Поклонники Бэтмена и Супермена были разочарован "Лигой" и свалили всю вину за провал на Уидона. Несколько лет фанаты надоедали "Ворнерам", бомбя соцсети хэштегом ReleaseTheSnyderCut, требуя версии Снайдера. К запуску стриминга HBO Max студийные боссы наконец разрешили Снайдеру перемонтировать фильм и даже выделили деньги на досъёмки и новые спецэффекты. У Снайдера получился фильм на 4 часа, который тут же окрестили шедевром на все времена.

Забавный фантастический сериал про пришельца в теле земного врача, познающего Землю и землян. В главной роли Алан Тьюдик.


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Метки: Харрисон Форд   Элайджа Вуд   будущее   кино   нетфликс   репликанты   сериалы   фантастика   
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21k
Ego sum qui sum Час назад
мешанина какая-то: и комиксы, и комедии, и фантастика, марвел то тут нафиг? какое отношение летающие трико имеют к фантастике?
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432
sniperok Полминуты назад
а как же "Кислород"?
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6k
Кузнец душ. 11 минут назад
Читал а потом посмотрел Алита: Боевой ангел. Понравилась и книга и фильм.
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11k
Александр 18 минут назад
Из последнего- "Основание" не плох.
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46
Арт Явор 40 минут назад
Углерод, мандаларец и Снайдеркат....остальное так се...
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698
Питер Крузо 58 минут назад
кроме Мандалорца все остальное шняга полная, а теперь еще и Джину турнули оттуда
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3k
Ket 59 минут назад
"Засланец из космоса" ржачный фильм, советую
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13k
net Час назад
Видимо чтобы любить Звездные войны, надо было смотреть первые части лет 20-30 назад. Все попытки начать смотреть этот фильм сейчас заканчиваются на первых 15 минутах. И Мандалорец туда же. Выключил после начала в баре.
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498
kehlalex net Полчаса назад
первые три (4,5,6) очень понравились, смотрел в видеосалоне несколько раз. А вот первые три уже не зашли. Хотя первая в Гоблинском переводе тоже хороша...
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