Лучшие фантастические фильмы и сериалы 2017-2021

Как известно, работу над "Лигой" Зак Снайдер не смог закончить из-за самоубийства дочери. Пока Снайдер приходил в себя, фильм переделывал Джосс Уидон, режиссёр первых двух "Мстителей". Поклонники Бэтмена и Супермена были разочарован "Лигой" и свалили всю вину за провал на Уидона. Несколько лет фанаты надоедали "Ворнерам", бомбя соцсети хэштегом ReleaseTheSnyderCut, требуя версии Снайдера. К запуску стриминга HBO Max студийные боссы наконец разрешили Снайдеру перемонтировать фильм и даже выделили деньги на досъёмки и новые спецэффекты. У Снайдера получился фильм на 4 часа, который тут же окрестили шедевром на все времена.