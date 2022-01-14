Каким будет 2022 год и ближайшее будущее - по версии фантастических фильмов

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Мы живем в то время, которое раньше казалось далеким будущим и изображалось в научно-фантастических фильмах соответствующим образом. Вот лишь один пример: действие "Бегущего по лезвию" (1982) происходит в 2019 году. Вот-вот, о чем и речь. А теперь давайте посмотрим, каким в старых фильмах был показан 2022 год. Даже интересно, какое будущее нас ждет!
1. "Зелёный сойлент" (1973)
Судя по научно-фантастическому фильму "Зеленый сойлент", снятому по роману Гарри Гаррисона "Подвинься! Подвинься!", дела на Земле в 2022 году обстоят довольно плохо, даже плачевно.
Планета перенаселена. В Нью-Йорке живет 40 миллионов человек. Загрязнение окружающей среды привело к парниковому эффекту, из-за чего погибли почти все животные и растительность. Воды тоже на всех не хватает. Одна гигантская корпорация, производящая продукт питания с названием "зеленый сойлент", контролирует почти всё. Радужная картина!
Планета перенаселена. В Нью-Йорке живет 40 миллионов человек. Загрязнение окружающей среды привело к парниковому эффекту, из-за чего погибли почти все животные и растительность. Воды тоже на всех не хватает. Одна гигантская корпорация, производящая продукт питания с названием "зеленый сойлент", контролирует почти всё. Радужная картина!
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2. "Гостья из космоса" (1993)
Действие этого фантастического боевика происходит в 2022 году. На борту звездолета случается нечто странное: один из членов экипажа, попав под чары инопланетянки, убивает всех остальных. Для расследования происшествия туда с Земли отправляют четырех зэков, приговоренных к пожизненному заключению. Им-то терять нечего. Зрелище кровавое, но с точки зрения технологий 2022 год изображен вполне достоверно.
3. "Бегущий во времени" (1993)
Действие этого фильма с Марком Хэмиллом в главной роли также происходит в вымышленном 2022 году. На Землю нападают инопланетяне и оставшиеся в живых земляне могут только сбежать на космических кораблях. Единственная возможность все исправить - каким-то образом попасть в прошлое и изменить его, повлияв на будущее.
Хэмилл играет астронавта, попадающего в прошлое через завихрение темпорального поля, которое открывается вскоре после нападения инопланетян на его космическую станцию. Он попадает в 1992 год и делает все, чтобы спасти Землю.
Хэмилл играет астронавта, попадающего в прошлое через завихрение темпорального поля, которое открывается вскоре после нападения инопланетян на его космическую станцию. Он попадает в 1992 год и делает все, чтобы спасти Землю.
4. "Судная ночь" (2013)
Действие первого фильмы из франшизы "Судная ночь" происходит как раз в 2022 году, в США. Страна показана процветающей, безработицы практически нет, преступности практически нет. Любо-дорого!
А разгадка проста: раз в год официально проводится "Судная ночь". В эту ночь можно совершать любые, даже самые жестокие преступления, совершенно безнаказанно. Что-то вроде чистки и возможности выпустить пар... если доживешь до утра.
А разгадка проста: раз в год официально проводится "Судная ночь". В эту ночь можно совершать любые, даже самые жестокие преступления, совершенно безнаказанно. Что-то вроде чистки и возможности выпустить пар... если доживешь до утра.
5. "Война будущего" (2021)
Боевик "Война будущего" с Крисом Праттом в главной роли нельзя отнести к древней фантастике, так как он вышел в 2021 году. Но раз уж речь в нем о 2022 годе, посмотрим...
Фильм переносит нас в самую гущу событий во время чемпионата мира по футболу в Катаре в декабре 2022 года. На поле неожиданно высаживается десант из будущего. Прибывшие рассказывают о том, что через 30 лет на Землю нападут инопланетяне. И людям будущего, чтобы не погибнуть, необходима помощь людей из настоящего... Нужно отправляться туда, в будущее, на войну, в которой выживают только 30% солдат. Перспектива так себе, если честно.
Фильм переносит нас в самую гущу событий во время чемпионата мира по футболу в Катаре в декабре 2022 года. На поле неожиданно высаживается десант из будущего. Прибывшие рассказывают о том, что через 30 лет на Землю нападут инопланетяне. И людям будущего, чтобы не погибнуть, необходима помощь людей из настоящего... Нужно отправляться туда, в будущее, на войну, в которой выживают только 30% солдат. Перспектива так себе, если честно.
6. "Парень и его пес" (1975)
Постапокалиптический фильм, основанный на повести Харлана Эллисона. Действие картины происходит в 2024 году - ну, это уже не за горами.
Окончилась Четвертая мировая война, длившаяся пять дней и опустошившая планету. Маленькие горстки людей влачат жалкое существование в опустевших городах, пытаясь выжить и добыть еду. Часто ради этого приходится биться не на жизнь, а на смерть. Главные герои - подросток-мошенник, которого играет молодой Дон Джонсон, и его пес-телепат, который вынюхивает для него сексуальных партнерш (да, все именно так). Настоящий футуристический хаос!
Окончилась Четвертая мировая война, длившаяся пять дней и опустошившая планету. Маленькие горстки людей влачат жалкое существование в опустевших городах, пытаясь выжить и добыть еду. Часто ради этого приходится биться не на жизнь, а на смерть. Главные герои - подросток-мошенник, которого играет молодой Дон Джонсон, и его пес-телепат, который вынюхивает для него сексуальных партнерш (да, все именно так). Настоящий футуристический хаос!
7. "Конец игры – последняя битва за Бронкс" (1983)
Перенесемся на год вперед и наткнемся на культовый итальянский научно-фантастический боевик 1983 года. Он рассказывает о разрушенном Большом яблоке и воинах, которые борются за выживание в 2025 году. В этом фильме есть что-то от "Безумного Макса", "Роллербола" и, возможно, других фильмов, но он малоизвестен и знают о нем только истинные ценители.
8. "Метрополис" (1927)
Научно-фантастический немой фильм "Метрополис" был снят Фрицем Лангом в 1927 году. В 1984 году была сделана новая версия, с музыкой Фредди Меркьюри и других известных музыкантов. Действие фильма происходит в 2026 году, связывая геометрический мир поршней, шестеренок, роботов и небоскребов Лэнга с футуристской эстетикой эпохи синти-поп.
Метрополис — город будущего. Он разделен на две части - верхний город, для богатых, и нижний, под землей, - для рабочих, которые обслуживают богачей. Будь то постановка "Ревущих двадцатых" или "Электрических восьмидесятых", "Метрополис" доносит мощное послание о классовом сознании и превосходящей всё силе любви.
Метрополис — город будущего. Он разделен на две части - верхний город, для богатых, и нижний, под землей, - для рабочих, которые обслуживают богачей. Будь то постановка "Ревущих двадцатых" или "Электрических восьмидесятых", "Метрополис" доносит мощное послание о классовом сознании и превосходящей всё силе любви.
9. "Терминатор" (1984)
Терминатор прибыл в 1984 год из 2029-го. Так это же уже скоро! Напомним: по сюжету первого "Терминатора", в 2029 году на Земле царит постапокалипсис, миром правят машины-убийцы, люди из последних сил ведут с ними войну. И сын Сары Коннор к 2029 году должен эту войну выиграть. То есть начинать надо уже сейчас...
10. "Разрушитель" (1993)
Сатирический боевик с Сильвестром Сталлоне взял и перенес главного героя в 2032 год. Там он столкнулся с противником старой школы в лице Саймона Феникса (Уэсли Снайпс), который пришел туда из того же времени, что и главный герой.
Эти двое сражаются на фоне идеального будущего, где насилие и даже ненормативная лексика запрещены законом. Этот фильм предсказал все, от корпоративных конгломератов до запрета на курение и социального дистанцирования (секс с непосредственным контактом в этом прекрасном будущем запрещен).
Эти двое сражаются на фоне идеального будущего, где насилие и даже ненормативная лексика запрещены законом. Этот фильм предсказал все, от корпоративных конгломератов до запрета на курение и социального дистанцирования (секс с непосредственным контактом в этом прекрасном будущем запрещен).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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