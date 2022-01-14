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Каким будет 2022 год и ближайшее будущее - по версии фантастических фильмов

Каким будет 2022 год и ближайшее будущее - по версии фантастических фильмов (11 фото)

Автор:
14 января 2022 16:03
Сообщество : Кино
Метки: 2022 год   Сравним   будущее   кино   киношное   фантастика   фантастические фильмы   
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11
Мы живем в то время, которое раньше казалось далеким будущим и изображалось в научно-фантастических фильмах соответствующим образом. Вот лишь один пример: действие "Бегущего по лезвию" (1982) происходит в 2019 году. Вот-вот, о чем и речь. А теперь давайте посмотрим, каким в старых фильмах был показан 2022 год. Даже интересно, какое будущее нас ждет!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 2022 год   Сравним   будущее   кино   киношное   фантастика   фантастические фильмы   
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8  комментариев
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83k
Броненосец Потелкам 49 минут назад
Жопа, одним словом
Как ни крути
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25k
Владимир Полчаса назад
Разрушитель клёвый фильм. "Ты видишь тут где нибудь коров? Этот гамбургер из крысы".
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23k
Ваня 51 минуту назад
все видел кроме "конец игры"...
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32k
Рекламщик 53 минуты назад
Ближайшее будущее скорее всего вот такой будет...
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