Каким будет 2022 год и ближайшее будущее - по версии фантастических фильмов

Боевик "Война будущего" с Крисом Праттом в главной роли нельзя отнести к древней фантастике, так как он вышел в 2021 году. Но раз уж речь в нем о 2022 годе, посмотрим...



Фильм переносит нас в самую гущу событий во время чемпионата мира по футболу в Катаре в декабре 2022 года. На поле неожиданно высаживается десант из будущего. Прибывшие рассказывают о том, что через 30 лет на Землю нападут инопланетяне. И людям будущего, чтобы не погибнуть, необходима помощь людей из настоящего... Нужно отправляться туда, в будущее, на войну, в которой выживают только 30% солдат. Перспектива так себе, если честно.