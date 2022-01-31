Стример Прокудин избил мать и бабушку за замечание о громкой музыке - полиция Волгограда начала проверку





Между тем, ранее в Совете Федерации даже обсуждалось внесение поправок в законодательство, согласно которым разрешалось бы возбуждать уголовные дела по треш-стримама, даже если жертвы не подавали на насильника заявление в полицию. Однако, похоже, эти поправки так и не были приняты. Что касается Прокудина, то он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за схожей ситуации. Правда, тогда родные блогера заявили, что не имеют к нему претензий. Удастся ли Прокудину отвертеться от наказания в этот раз, покажет время.