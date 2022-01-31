Стример Прокудин избил мать и бабушку за замечание о громкой музыке - полиция Волгограда начала проверку

Сначала Прокудин набросился на мать, а затем досталось и бабушке. Подписчики стримера стали свидетелями этих издевательств и возмутились.
Прокудин вел прямой эфир, когда домой вернулась его мать. Женщина сделала сыну замечание о слишком громком звуке, и, похоже, это было ее ошибкой. Агрессивный тиктокер набросился на мать, ударив ее ногой. Женщина пыталась показать, кто в доме хозяин, громко крича на сына и избивая его сумкой, но он вошел в раж и уже не останавливался. Под раздачу попала и бабушка. Всю эту безобразную сцену могли наблюдать подписчики Прокудина, остававшиеся в прямом эфире.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости! 18+
В какой-то момент блогер ставит стрим на паузу.После Прокудин удалил компрометирующую его запись, однако интернет помнит все.
По сообщениям в СМИ, действиями треш-стримера уже заинтересовалась полиция Волгограда. Причем, жалобу на Прокудина подали не его избитые родственники, а подписчица из Москвы.
Криминалист Михаил Игнатов считает, что Прокудин собственными руками соорудил себе статью, учитывая, что велась запись избиений. Впрочем, криминалист считает, что подобными действиями такие как Прокудин подогревают интерес к своей персоне. А значит, нужно на корню пресекать похожие преступления. И другим неповадно будет. "Я бы всем объявлял, что такой-то за такое-то получил четыре года лишения свободы", - рассказывает Игнатов.
Между тем, ранее в Совете Федерации даже обсуждалось внесение поправок в законодательство, согласно которым разрешалось бы возбуждать уголовные дела по треш-стримама, даже если жертвы не подавали на насильника заявление в полицию. Однако, похоже, эти поправки так и не были приняты. Что касается Прокудина, то он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за схожей ситуации. Правда, тогда родные блогера заявили, что не имеют к нему претензий. Удастся ли Прокудину отвертеться от наказания в этот раз, покажет время.
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P.S. Чето не смог до конца досмотреть,чем дело-то кончилось? Пробили ему башку или пожалели?
Ведёт стрим, живя с мамой и бабушкой, капец...Кто же его подписчики? Видимо, школоло конченное. Как туда затесалась та тётка, которая жалобу накатала? Днище, что сам, что его подписчики. Ну и мамани вина то же есть раз такое ничтожество воспитала. У нормальных родителей тиктокеры не рождаются
У меня даже идей нет)) А у вас?)