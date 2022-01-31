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Стример Прокудин избил мать и бабушку за замечание о громкой музыке - полиция Волгограда начала проверку

Стример Прокудин избил мать и бабушку за замечание о громкой музыке - полиция Волгограда начала проверку (1 фото)

Автор:
31 января 2022 08:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Прокудин   видео   избиение   полиция   прямой эфир   стрим   хайп   
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Сначала Прокудин набросился на мать, а затем досталось и бабушке. Подписчики стримера стали свидетелями этих издевательств и возмутились.

Прокудин вел прямой эфир, когда домой вернулась его мать. Женщина сделала сыну замечание о слишком громком звуке, и, похоже, это было ее ошибкой. Агрессивный тиктокер набросился на мать, ударив ее ногой. Женщина пыталась показать, кто в доме хозяин, громко крича на сына и избивая его сумкой, но он вошел в раж и уже не останавливался. Под раздачу попала и бабушка. Всю эту безобразную сцену могли наблюдать подписчики Прокудина, остававшиеся в прямом эфире.

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Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости! 18+

В какой-то момент блогер ставит стрим на паузу.После Прокудин удалил компрометирующую его запись, однако интернет помнит все.


По сообщениям в СМИ, действиями треш-стримера уже заинтересовалась полиция Волгограда. Причем, жалобу на Прокудина подали не его избитые родственники, а подписчица из Москвы.



Криминалист Михаил Игнатов считает, что Прокудин собственными руками соорудил себе статью, учитывая, что велась запись избиений. Впрочем, криминалист считает, что подобными действиями такие как Прокудин подогревают интерес к своей персоне. А значит, нужно на корню пресекать похожие преступления. И другим неповадно будет. "Я бы всем объявлял, что такой-то за такое-то получил четыре года лишения свободы", - рассказывает Игнатов.



Между тем, ранее в Совете Федерации даже обсуждалось внесение поправок в законодательство, согласно которым разрешалось бы возбуждать уголовные дела по треш-стримама, даже если жертвы не подавали на насильника заявление в полицию. Однако, похоже, эти поправки так и не были приняты. Что касается Прокудина, то он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за схожей ситуации. Правда, тогда родные блогера заявили, что не имеют к нему претензий. Удастся ли Прокудину отвертеться от наказания в этот раз, покажет время.

Источник:

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Метки: Ynews   Прокудин   видео   избиение   полиция   прямой эфир   стрим   хайп   
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425
Flexx U Час назад
Мне интересно кто смотрит таких чмошных днарей.
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−40
малюта 4 минуты назад
ну не все так однозначно...
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1k
Oort 22 минуты назад
Гомосятина разбушевалась.
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29k
Альтист Данилов Полчаса назад
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22k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Я даже не понял, а что он стримил? Обычно вроде игры стримят, а он такое чувство что просто посреди квартиры сидит и тупо себя снимает на телефон, да еще и вертикально.
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1k
Оксид Бетона 37 минут назад
Не, ну чо, крутой чувачелло! Ни мамахи не боится, ни бабахи!

P.S. Чето не смог до конца досмотреть,чем дело-то кончилось? Пробили ему башку или пожалели?
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5k
RRK 39 минут назад
Вот и выросло поколение тик-токеров...
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852
Лебовски 53 минуты назад
Сколько дебилов подписано на таких дебилов. Надо жить своей жизнью. Вообще не понимаю значение "подписан". Зачем?
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1k
дормидонт 55 минут назад
Что этот урод пакуда это понятно. Но подписчики сами раскручивают этого недочеловека. Объявить ему бойкот и он успокоится.
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5k
Роман 56 минут назад
что это за биомусор??? и кто все эти люди которые смотрят это днище?
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1k
Сережа. 57 минут назад
Стриммер, -завулированный д.о.л.б.а.й.о.б.
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304
Мрачный Жнец Сережа. 43 минуты назад
Не всегда и завуалированный.
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1k
Руслан Час назад
Мамкин стриммер
Альфач, бл@
Ведёт стрим, живя с мамой и бабушкой, капец...Кто же его подписчики? Видимо, школоло конченное. Как туда затесалась та тётка, которая жалобу накатала? Днище, что сам, что его подписчики. Ну и мамани вина то же есть раз такое ничтожество воспитала. У нормальных родителей тиктокеры не рождаются
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9k
Клёст Час назад
Бл@аа.. Что такого этот чухан там может стримить из занюханной комнатёнки, с развешаным исподним?
У меня даже идей нет)) А у вас?)
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813
Viktor Час назад
Он точно не стрипер?
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162k
☭Cheкаво☭ Час назад
Тупое животное....стримы разжижают мозг как наркота.
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25k
blus Час назад
Я б статью за тунеядство вернул в УК. И добавил еще статью за тиктокерство.
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2k
Дмитрий Час назад
Редкостный подонок
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172
Алишер Алиевич ИбрагимоFF Час назад
Стриммеры по факту редкостные идиоты
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3k
Indeets Час назад
В печку на(х)уй всех тиктокеров
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20k
shevanez Час назад
Ссылка www.youtube.com
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38k
Франц Лефорт 2 часа назад
А его фамилия точно Прокудин, не Паскудин?
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