Директор строительного предприятия решил показать, как убирать сосульки, и погиб под упавшей льдиной

К сожалению, эта новость не от ИА "Панорама", а реалии Нижнего Новгорода.
В Сормовском районе Нижнего Новгорода 18 января сосулька убила 56-летнего мужчину.
Погибшим оказался директор строительно-монтажного предприятия «Поток», расположенного на улице Федосеенко. Он решил самостоятельно спилить бензопилой огромный ледяной нарост, тянувшийся с крыши одноэтажного здания до земли, но что-то пошло не так. Огромная глыба откололась и упала на Бессонова. Мужчина погиб на месте.
Осторожно! Видео содержит сцены смерти!
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Госинспекция труда провела опрос очевидцев произошедшего. По факту смерти по неосторожности СК возбудил уголовное дело.
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Как этот самодур до такого возраста дожил? Или он впервые что-то руками попытался сделать(вечно вас всему учить нужно)?
Как бы большинство фрезеровщиков сразу ТБ учат после потерянных пальцев. А этот самодур сразу из кресла и за бензопилу против сосулищи? Лазером сосули нужно сбивать, ЛАЗЕРОМ!