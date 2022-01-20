Директор строительного предприятия решил показать, как убирать сосульки, и погиб под упавшей льдиной

Как учат тех, кто учит наших детей

Отметили окончание "ковикул": в центре Туапсе туристы устроили стрельбу из движущегося авто

Сотрудник ДПС из Тюмени отоварился в магазине и ушел, не заплатив за пиво и энергетик

На авторов ролика о вымышленном депутате Наливкине завели уголовное дело о хулиганстве

Слабоумие и отвага: два омича за деньги подожгли входную дверь и сняли происходящее на видео

В Москве "понаехавший" таксист вместе с подельником организовали кражу денег у пассажира