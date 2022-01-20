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Директор строительного предприятия решил показать, как убирать сосульки, и погиб под упавшей льдиной

Директор строительного предприятия решил показать, как убирать сосульки, и погиб под упавшей льдиной (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2022 10:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Низний Новгород   Сосулька   видео   полиция   смерть по неосторожности   уборка сосулек   
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К сожалению, эта новость не от ИА "Панорама", а реалии Нижнего Новгорода.

В Сормовском районе Нижнего Новгорода 18 января сосулька убила 56-летнего мужчину.


Погибшим оказался директор строительно-монтажного предприятия «Поток», расположенного на улице Федосеенко. Он решил самостоятельно спилить бензопилой огромный ледяной нарост, тянувшийся с крыши одноэтажного здания до земли, но что-то пошло не так. Огромная глыба откололась и упала на Бессонова. Мужчина погиб на месте.

Осторожно! Видео содержит сцены смерти!


Госинспекция труда провела опрос очевидцев произошедшего. По факту смерти по неосторожности СК возбудил уголовное дело.

Источник:

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Метки: Ynews   Низний Новгород   Сосулька   видео   полиция   смерть по неосторожности   уборка сосулек   
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23  комментария
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29k
Snork Snorkoff 2 часа назад
ТБ написана кровью
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−73
Sergey 13 минут назад
Царствие ему Небесное! А сколько он жизней спас, отрезав эту глыбу, ценой собственной жизни. Другое дело, что надо было как то аккуратнее что ли все это делать, ну или специальную службу вызвать. Но он решил сам. Все ходим под Богом, и никому, кроме Господа не ведом день и час окончания нашего земного пути!
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1k
vijilante 15 минут назад
Потому что надо это делать РЕГУЛЯРНО и СВОЕВРЕМЕННО , а не дожидаться пока сосуля превратитится в глыбу. И самое главное : не лезть куда не просят ! Дал задание - ИДИ ГУЛЯЙ , не мешай людям работать ! Когда сделают - позовут и покажут ! Не понравится так переделают. !
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53
Konstantin Kapanadze 15 минут назад
Кто-то пилил на крыше, увидел директор стоит прямо подо льдом, и очень обрадовался
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11k
Graf_Dracula 20 минут назад
Исходя из его ошибок срочно добавить новый пункт к ТБ.
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3k
leto2016 Полчаса назад
ни одного вменяемого комментария на этот момент. писец. прикалисты х.евы! вы малолетние что ли? никогда не видели как мужик лезет учить рабочих дело делать? кто ему поперек скажет и будет за руку дергать? раз сказали, два сказали, он лезет. ну что с директором, драться что ли? как я понял он больше хозяйственник был чем управленец т.е. сам следил за такими вещами, проводил время на базе. а куда ему еще идти, это его занятие.
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4k
aleksei 37 минут назад
А снег чистить с крыш не проще, чем потом сосулями заниматься?
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17k
Николай 38 минут назад
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102
Nаnе First NameLаst 40 минут назад
сосулька убила 56-летнего мужчину
=========
Как этот самодур до такого возраста дожил? Или он впервые что-то руками попытался сделать(вечно вас всему учить нужно)?

Как бы большинство фрезеровщиков сразу ТБ учат после потерянных пальцев. А этот самодур сразу из кресла и за бензопилу против сосулищи? Лазером сосули нужно сбивать, ЛАЗЕРОМ!
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1k
Vad Час назад
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65k
Доктор Джонс Час назад
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30k
ACU900 Час назад
Директор отошел..
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3k
Dmitrii Ivanov 2 часа назад
Судя по тому, как спокойно рассказывают о его гибели, очень любили директора, да.
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Интересно, кого же посадят?
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18k
babuby 2 часа назад
Способов больше не нашлось?
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