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Под Тюменью майор полиции "случайно" подстрелил закладчика

Под Тюменью майор полиции "случайно" подстрелил закладчика (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 07:10
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   выстрел   интересное   карабин   майор полиции   подстрелил   фото   
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По словам полицейского, он приехал в лес, чтобы пристрелять новый карабин и случайно попал в человека, которого не видел в кусах. Позже выяснилось, что получившим пулю оказался некий Костя, который лазил по кустам с фонариком и искал "клад".

Началось всё с того, что парня с огнестрельным ранением обнаружили у больницы. Кто-то привёз его и оставил у входа. Позже выяснилось, что во всём виноват майор полиции Павел Москвин. В субботу вечером он решил пристрелить оружие в лесополосе и "случайно" пристрелил человека. Испугавшись, Павел рассказал о всём своему друг. Тот примчался в лес на подмогу.

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Друзья привезли пострадавшего в больницу и оставили у входа, пояснив, что у них могут быть проблемы, сообщает telegram-канал Baza.

Через несколько дней майора приняли правоохранители, которые заодно провели обыски в его доме. Теперь Москвин — фигурант уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью с перспективой получить срок до десяти лет.

Журналисты связались с невестой пострадавшего, и так рассказала совсем другую историю. По словам девушки, Костя шарился в кустах не просто так. Он искал закладку с фонариком. Это значит, что майор точно видел фонарик и знал, что в кустах сидит человек. При этом этот лес, куда поехал Москвин, давно известен правоохранителям, как база "закладчиков". К тому же, как утверждает девушка, никакой дощечки для пристреливания не было. После выстрела пострадавшего доставили к больнице и уехали. В медучреждение его провели уже другие сотрудники полиции, которые просто проходили мимо и заметили раненого.


В пресс-службе областного ГУВД сообщили, что сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Тюменской области в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен участковый уполномоченный одного из территориальных отделов полиции, возможно причастный к причинению вреда здоровью гражданину по неосторожности. По данному факту проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает URA.RU.

Источник:

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Метки: видео   выстрел   интересное   карабин   майор полиции   подстрелил   фото   
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9  комментариев
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83k
Броненосец Потелкам 50 минут назад
Ну и дурак участковый
Вроде до майора дослужился - а дурак-дураком
Теперь присядет по полной программе
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0
акушер 3 минуты назад
путлеровский фашик ...
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1k
vijilante 4 минуты назад
Чёта я нихрена не понял : девушка этого пацана его сдаёт по полной программе : "- Он мирный, просто закладку искал" ? Мент пристреливает карабин ночью ?
Мент увидел что подстрелил человека и позвонил не в скорую,не начальнику и даже не в ССБ,а приятелю ? А лопату и мешок он не просил приятеля взять с собой ?!
Мент "ВОЗМОЖНО" причастен ?
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482
Олег 10 минут назад
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12k
Taximaxi 11 минут назад
Ночью под елочкой рыл заклад герой,
Крался за зверем полицейский злой,
ПИФ-паф,ой-ой-ой,помирает нарик мой,
Принесли его домой-оказалось нарк живой!
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5k
Борис Карабанов 15 минут назад
Пристреливать карабин в тёмное время суток? Оригинально. Кстати, для пристрелки вне тиров сейчас должен быть на руках пакет документов на охоту в охотничьих угодьях в разрешенный период.
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2k
Иван Полчаса назад
В МВД тиры на карантин закрыли?
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3k
Тоха Юрич 42 минуты назад
Биба и Боба - два .....ба
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