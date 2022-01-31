Под Тюменью майор полиции "случайно" подстрелил закладчика

Началось всё с того, что парня с огнестрельным ранением обнаружили у больницы. Кто-то привёз его и оставил у входа. Позже выяснилось, что во всём виноват майор полиции Павел Москвин. В субботу вечером он решил пристрелить оружие в лесополосе и "случайно" пристрелил человека. Испугавшись, Павел рассказал о всём своему друг. Тот примчался в лес на подмогу.

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Друзья привезли пострадавшего в больницу и оставили у входа, пояснив, что у них могут быть проблемы, сообщает telegram-канал Baza.

Через несколько дней майора приняли правоохранители, которые заодно провели обыски в его доме. Теперь Москвин — фигурант уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью с перспективой получить срок до десяти лет.