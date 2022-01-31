Под Тюменью майор полиции "случайно" подстрелил закладчика

По словам полицейского, он приехал в лес, чтобы пристрелять новый карабин и случайно попал в человека, которого не видел в кусах. Позже выяснилось, что получившим пулю оказался некий Костя, который лазил по кустам с фонариком и искал "клад".
Началось всё с того, что парня с огнестрельным ранением обнаружили у больницы. Кто-то привёз его и оставил у входа. Позже выяснилось, что во всём виноват майор полиции Павел Москвин. В субботу вечером он решил пристрелить оружие в лесополосе и "случайно" пристрелил человека. Испугавшись, Павел рассказал о всём своему друг. Тот примчался в лес на подмогу.
Друзья привезли пострадавшего в больницу и оставили у входа, пояснив, что у них могут быть проблемы, сообщает telegram-канал Baza.
Через несколько дней майора приняли правоохранители, которые заодно провели обыски в его доме. Теперь Москвин — фигурант уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью с перспективой получить срок до десяти лет.
Журналисты связались с невестой пострадавшего, и так рассказала совсем другую историю. По словам девушки, Костя шарился в кустах не просто так. Он искал закладку с фонариком. Это значит, что майор точно видел фонарик и знал, что в кустах сидит человек. При этом этот лес, куда поехал Москвин, давно известен правоохранителям, как база "закладчиков". К тому же, как утверждает девушка, никакой дощечки для пристреливания не было. После выстрела пострадавшего доставили к больнице и уехали. В медучреждение его провели уже другие сотрудники полиции, которые просто проходили мимо и заметили раненого.
В пресс-службе областного ГУВД сообщили, что сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Тюменской области в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен участковый уполномоченный одного из территориальных отделов полиции, возможно причастный к причинению вреда здоровью гражданину по неосторожности. По данному факту проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает URA.RU.
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Вроде до майора дослужился - а дурак-дураком
Теперь присядет по полной программе
Мент увидел что подстрелил человека и позвонил не в скорую,не начальнику и даже не в ССБ,а приятелю ? А лопату и мешок он не просил приятеля взять с собой ?!
Мент "ВОЗМОЖНО" причастен ?
Крался за зверем полицейский злой,
ПИФ-паф,ой-ой-ой,помирает нарик мой,
Принесли его домой-оказалось нарк живой!