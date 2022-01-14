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"Есть женщины в русских селениях": на Сахалине дама успешно вытолкнула застрявший автомобиль

"Есть женщины в русских селениях": на Сахалине дама успешно вытолкнула застрявший автомобиль (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 09:06
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   женщины   интересное   милота   сахалин   снег   фото   
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Помните отрывок из поэмы «Мороз, красный нос» Некрасова? Время не стоит на месте, и современные русские женщины спасают не лошадей, а автомобили. На Сахалине второй день сильная метель и снегопад. Жители выкапывают машины, как могут.

На Сахалине вот уже два дня идёт снег и метель. Все занесены, дороги еле очищаются. Многие так и не смогли откопать свои автомобили и выехать с парковки. Но этому мужику повезло - у него есть очень крутая жена, котора помогла вытолкнуть застрявший автомобиль вместе с водителем.

На Сахалине за эти два дня выпало 34% от среднемесячной нормы осадков. Синоптики прогнозируют непогоду до пятницы. В регионе введён режим ЧС.

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Метки: авто   видео   женщины   интересное   милота   сахалин   снег   фото   
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83k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Полноприводный Субару Форестер
Лёгкий и мощный
Снега 15-20 см, до порогов не доходит
Молодец мужик
Знай, баба, свое место.....
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Показать 1 ответ
760
Сергей Викторович 5 минут назад
Он ее бьет, унижает? В чем проблема что женщина толкает, а мужчина за рулем? может женщина не умеет правильно педалями нажимать в такой ситуации. Никаких сверхневозможных усилий не надо чтобы помочь машине выехать. А может у мужа спина болит, или температура, а ехать куда-то очень надо, да мало ли что. А может там и не надо толкать, можно и так выехать - но женщина не может стоять на месте, ей кажется что без ее участия ничего не получится. Такая ситуация вполне возможна, логична и допустима. Разорались на пустом месте. Стереотипы, шаблоны, предвзятость - лишь бы головой не думать.
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704
НЕПАРАбеллум Полчаса назад
Изба горела и горела
И конь скакал-скакал-скакал...
Стояли две нерусских бабы,
Не зная, что и предпринять.
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