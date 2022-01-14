"Есть женщины в русских селениях": на Сахалине дама успешно вытолкнула застрявший автомобиль

На Сахалине вот уже два дня идёт снег и метель. Все занесены, дороги еле очищаются. Многие так и не смогли откопать свои автомобили и выехать с парковки. Но этому мужику повезло - у него есть очень крутая жена, котора помогла вытолкнуть застрявший автомобиль вместе с водителем.