"Есть женщины в русских селениях": на Сахалине дама успешно вытолкнула застрявший автомобиль

Помните отрывок из поэмы «Мороз, красный нос» Некрасова? Время не стоит на месте, и современные русские женщины спасают не лошадей, а автомобили. На Сахалине второй день сильная метель и снегопад. Жители выкапывают машины, как могут.
На Сахалине вот уже два дня идёт снег и метель. Все занесены, дороги еле очищаются. Многие так и не смогли откопать свои автомобили и выехать с парковки. Но этому мужику повезло - у него есть очень крутая жена, котора помогла вытолкнуть застрявший автомобиль вместе с водителем.
На Сахалине за эти два дня выпало 34% от среднемесячной нормы осадков. Синоптики прогнозируют непогоду до пятницы. В регионе введён режим ЧС.
Источник:
- В Москве пьяный водитель с балалайкой пел сотрудникам ДПС частушки, пока те его оформляли
- Игорь Верник проехал по пешеходному тротуару в окружении охраны
- Во Владивостоке бетонная плита упала на машину из-за ледяного дождя
- Автохам на иномарке не пропускал детскую реанимацию
- Автолюбитель обнаружил нетронутую «девятку» 1990 года
Понравилось37
Лёгкий и мощный
Снега 15-20 см, до порогов не доходит
Молодец мужик
Знай, баба, свое место.....
И конь скакал-скакал-скакал...
Стояли две нерусских бабы,
Не зная, что и предпринять.