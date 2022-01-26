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В Тимашевске инвалид сам почистил снег, чтобы проехать

В Тимашевске инвалид сам почистил снег, чтобы проехать (2 фото)

Автор:
26 января 2022 10:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Тимашевск   видео   инвалид   интересное   колясочник   расчистил снег   снег   фото   
949
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Жители города Тимашевска сняли на видео, как инвалид-колясочник лопатой чистит снег. По сообщениям очевидцев, он не мог проехать из-за снега.

Ролик появился в Instagram-аккаунте "Типичный Тимашевск". Пользователи сети похвалили парня и поругали администрацию города. Судя по всему парень специально приехал на место с лопатой, чтобы почистить снег.

Источник:

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Метки: Тимашевск   видео   инвалид   интересное   колясочник   расчистил снег   снег   фото   
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8  комментариев
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43k
Элек Мек 2 часа назад
Напрасно он так,могут оштрафовать за самоуправство.
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−121
Сигизмунд Лазаревич 18 минут назад
Инвалиды это управляющая компания которая должна следить за этой дорогой, а это просто парень на коляске.
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−44
циновер Полчаса назад
новости сверхдержавы
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411
Шурман 2 часа назад
Всякую фигню пишите , лучше обратите внимание на то что один начинает снимать видео ради хайпа а второй на коляске убивается , это нормально ? там работы начать да кончить на минут 20 от силы , я бы перехватил лопату и сам бы все сделал , мне дома двор расчистить не проблема , с утра встал , дернул чая и пошел , пришел довольный , принял душ побрился и по делам .
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Сейчас его соответствующие органы подтащат на предмет инвалидности. Скажут- вот же, может работать! Не знаю как сейчас, но еще недавно надо было ходить доказывать что отрезанная рука или нога не отросла.)
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23k
Владимир 2 часа назад
экстремист проклятый, лодку раскачивает!
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8k
Hunson Abadeer 2 часа назад
Сам не сделаешь - ни кто не сделает. Реалии
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WhiteRat

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