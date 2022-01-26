В Тимашевске инвалид сам почистил снег, чтобы проехать

«А ты налей и отойди». Кем стала девочка из популярной рекламы сока (7 фото)

Краснодарские прохиндеи придумали новый способ содрать с автовладельцев деньги

"Есть женщины в русских селениях": на Сахалине дама успешно вытолкнула застрявший автомобиль

В Башкирском селе детишек "радует" зомби-снегурочка

"Сволочь года!": в Воронеже быдлан забрал у щенка подстилку и выбросил еду

В жилом доме пол в ванной комнате провалился вместе с людьми