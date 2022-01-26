В Тимашевске инвалид сам почистил снег, чтобы проехать

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Жители города Тимашевска сняли на видео, как инвалид-колясочник лопатой чистит снег. По сообщениям очевидцев, он не мог проехать из-за снега.
Ролик появился в Instagram-аккаунте "Типичный Тимашевск". Пользователи сети похвалили парня и поругали администрацию города. Судя по всему парень специально приехал на место с лопатой, чтобы почистить снег.
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