В Москве воспитанный пьянчужка вытер разлитое пиво курткой

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Культуру не пропьёшь! В московском метро пьяный мужчина уронил банку пива и разлил напиток на пол. Позаботившись о других пассажирах, мужчина вытер лужу своей курткой.
Очень пьяный, но весьма культурный пассажир не стал мусорить в вагоне метро. Разлив пиво, мужчина проявил небывалую гражданскую осознанность: он принялся вытирать лужу собственной курткой, которую потом снова на себя надел.
После такого Питер рискует потерять статус культурной столицы
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В комментариях пользователи сети посмеялись над пьянчужкой и отметили, что было бы проще вообще не пить, хотя бы в метро.
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Метки: Культура Метро видео воспитание интересное куртка пиво фото
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