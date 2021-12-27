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В Москве воспитанный пьянчужка вытер разлитое пиво курткой

В Москве воспитанный пьянчужка вытер разлитое пиво курткой (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 09:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Культура   Метро   видео   воспитание   интересное   куртка   пиво   фото   
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Культуру не пропьёшь! В московском метро пьяный мужчина уронил банку пива и разлил напиток на пол. Позаботившись о других пассажирах, мужчина вытер лужу своей курткой.

Очень пьяный, но весьма культурный пассажир не стал мусорить в вагоне метро. Разлив пиво, мужчина проявил небывалую гражданскую осознанность: он принялся вытирать лужу собственной курткой, которую потом снова на себя надел.

В комментариях пользователи сети посмеялись над пьянчужкой и отметили, что было бы проще вообще не пить, хотя бы в метро.

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Метки: Культура   Метро   видео   воспитание   интересное   куртка   пиво   фото   
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Великий Кормчий Час назад
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−21
RUSOFOB898LVL Полчаса назад
ватник накатывает за дидов
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154
Сигизмунд Лазаревич 45 минут назад
Похоже он один раз уже пролил пиво и не убрал за собой.. после чего ему крепко и доходчиво объяснили, что так поступать плохо.
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61
Комнатный сибиряк Час назад
Пьянчужка, это если бы он упал там и обоссался, а так он любитель горячительных напитков
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3
Игорь Кочетов Час назад
Вот это воспитание)
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