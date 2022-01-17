Краснодарские прохиндеи придумали новый способ содрать с автовладельцев деньги

Помните, раньше автомошенники крали номера и оставляли записку с номером телефона, куда нужно было скинуть денег и только тогда вам вернут автомобильный номер. В Краснодаре мошенники придумали новый способ, как заработать денег нечестным путём.
Мошенники вешают на ручку двери железный замок. Чтобы его снять, нужно перевести три тысячи рублей на счёт и тогда вам скажут, где именно спрятан ключ. Конечно, замок можно спилить, но не все на это способны.
Источник:
В комментариях пользователи сети тут же принялись шутить над этим необычным способом мошенничества.
Источник:
- В Москве пьяный водитель с балалайкой пел сотрудникам ДПС частушки, пока те его оформляли
- Во Владивостоке бетонная плита упала на машину из-за ледяного дождя
- "Есть женщины в русских селениях": на Сахалине дама успешно вытолкнула застрявший автомобиль
- Все мальчишки СССР мечтали о нем
- Пятеро девушек подняли и переместили плохо припаркованную машину
Понравилось21
Да ему уже лет СТО!
1. Как туда засунуть два ключа?
2. Даже если засунешь что-либо, то где гарантия что дверь и ручку не поцарапаешь после того как оно соскочит?
Сдается мне, что уложиться можно в бутылку пива.
Сейчас замки - от честных людей.
Очень слабые.