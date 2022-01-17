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Краснодарские прохиндеи придумали новый способ содрать с автовладельцев деньги

Краснодарские прохиндеи придумали новый способ содрать с автовладельцев деньги (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 10:37
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомошенники   видео   интересное   краснодар   мошенники   фото   
2471
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Помните, раньше автомошенники крали номера и оставляли записку с номером телефона, куда нужно было скинуть денег и только тогда вам вернут автомобильный номер. В Краснодаре мошенники придумали новый способ, как заработать денег нечестным путём.

Мошенники вешают на ручку двери железный замок. Чтобы его снять, нужно перевести три тысячи рублей на счёт и тогда вам скажут, где именно спрятан ключ. Конечно, замок можно спилить, но не все на это способны.

В комментариях пользователи сети тут же принялись шутить над этим необычным способом мошенничества.

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Метки: авто   автомошенники   видео   интересное   краснодар   мошенники   фото   
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35  комментариев
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513
Киса Кацман 2 часа назад
"НОВЫЙ СПОСОБ"? (c)
Да ему уже лет СТО!
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6k
Sergey 18 секунд назад
шакалы еб...чие
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9k
Deluks 2 минуты назад
Тоесть в краснодаре сейчас гдето 201Х!? XD
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8k
КОСТЯН 2 минуты назад
Доехать до ближайшего сервиса и срезать болгаркой за 300р. Бредовый какой то способ, так на замках разоришься.
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4k
Севастьян 9 минут назад
Что голову заморачивать-набрал 112 и ждать 10 минут.
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5k
Sanar 13 минут назад
Охренеть какой "новый"
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12k
Элитный тигр 16 минут назад
Аффтор, ты только проснулся вместе с краснодарскими мОЙшенниками? Этому фокусу 100 лет в обед. И рассчитан он на полных балбесов.
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11k
Alex 20 минут назад
Обмотать тряпкой и подъехать к любой стройке или к гаражам, где чинят машины. Там за минуту срежут за банку пива.
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288
perekrestok Полчаса назад
Главное это не просто повесить замок, а выбрать КОМУ повесить. Поставьте себя на место девушки и прикиньте что она сделает в такой ситуации.
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697
Hallo FreeSpace 44 минуты назад
да можно и с замком поездить )
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7
Андрей 46 минут назад
Новый способ? Краснодар безнадёжно отстал.
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1k
Moon 58 минут назад
решение вопроса за 1 минуту
Ссылка youtu.be
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489
Александр Час назад
Они просто тормоза. Этому фокусу уже сто лет в обед
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135
Геральт Час назад
Этому "новому" методу уже лет 10-15...
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1k
Денис Ануфриев Час назад
до них уже как лет 7 придумали
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13k
Евгений Час назад
Лет через пять, освоят "службу безопасности Сбербанка"
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65k
Доктор Джонс Час назад
Лошары...
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6k
Bartello Час назад
Эстонские мошенники переехали в Краснодар))))
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22k
Андрей Иванов Час назад
Вот такая хрень в багажнике решает эту проблему. Цена 1500-2000 рублей. Постепенно окупается, если сдавать замки в чермет
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19k
sanchesS80 Час назад
Я бы хорошо обмотал изолентой (чтобы не елозило и не стучало) и поехал бы по делам (изоленту в машине всегда таскаю, синюю)
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6k
Максим Час назад
Ясно, обмотать замок ветошью и заехать на ближайший сервис не вариант?
Сдается мне, что уложиться можно в бутылку пива.
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