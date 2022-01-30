История короткой жизни маленькой Большой Художницы

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70 лет назад родилась художник-вундеркинд Надя Рушева
Советская художница-график Надежда (Найдан) Николаевна Рушева появилась на свет 31 января 1952 года в Улан-Баторе (МНР), где работали тогда её родители: советский театральный художник Николай Константинович Рушев (1918-1975) и Наталья Дойдаловна Ажикмаа-Рушева (1926-2015) —первая тувинская балерина, основательница монгольского национального балета.
Родители познакомились в августе 1945 года. Николай Рушев жил в Москве, а в Туву, за год до этого добровольно вошедшую в состав СССР, приехал тогда в творческую командировку. Он всегда интересовался Востоком, но в этой поездке приобрёл не только новые впечатления, знания и книги, но и экзотическую восточную красавицу. Осенью 1946 года они поженились, продолжая работать как в Туве, так и в соседей братской Монголии, «неся искусство в массы».
Через 6 лет у них родилась дочь, а летом того же года семья переехала жить в Москву. При рождении девочка получила монгольское имя Найдан, что означает «Вечно живущая», но в семье, а потом и в детском саду, и в школе её всегда называли Надя.
Специально её никто не развивал, не учили до школы ни читать, ни писать. А любовь к рисованию открыл дедушка по отцовской линии. Рушевы долго жили у него в «коммуналке» на Шаболовке, и дед Константин первым обратил внимание на иллюстраторский талант внучки, когда после вечернего чтения «Мифов Древней Греции» 5-летняя Надя весь следующий день рисовала кентавров.
После первого опыта иллюстрирования практику чтения решили продолжить. Отец приносил домой книги из библиотеки Центрального телевидения и читал по ролям, а дочь рисовала. И в 7-летнем возрасте, будучи первоклассницей, она начала рисовать регулярно, каждый день не более получаса после уроков. Так она за один лишь вечер нарисовала 36 иллюстраций к «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина — за то время, пока отец читал ей вслух эту её любимую сказку. И это не были детские рисунки. Персонажи были вполне узнаваемы, в них чувствовался характер героев, фигуры не были статичными.
Николай Константинович не спешил превозносить талант дочери и в 1962 году, когда ей исполнилось 10 лет, отдал её в обычную детскую изостудию в только что открывшемся Дворце Пионеров на Ленинских (Воробьёвых) горах, к педагогу Людмиле Александровне Магницкой, которая сразу поняла, с каким уникальным дарованием ей пришлось столкнуться.
И она познакомила Надю с советским графиком и скульптором-анималистом, академиком АХ СССР В.А. Ватагиным.
Просмотрев рисунки девочки, Василий Алексеевич подарил ей свою книгу «Записки анималиста» с надписью: «Милая Надя! Жду, желаю и верю в твои большие успехи. Твой дедушка В. Ватагин. 9 марта 1963 года», а родителям посоветовал: «Не будем мешать её саморазвитию, оно и так бурлит. Не надо её учить – надо лишь воспитывать. Пусть по прежнему ходит в обычную школу, а через год-другой вернёмся к этому разговору».
Просмотрев рисунки девочки, Василий Алексеевич подарил ей свою книгу «Записки анималиста» с надписью: «Милая Надя! Жду, желаю и верю в твои большие успехи. Твой дедушка В. Ватагин. 9 марта 1963 года», а родителям посоветовал: «Не будем мешать её саморазвитию, оно и так бурлит. Не надо её учить – надо лишь воспитывать. Пусть по прежнему ходит в обычную школу, а через год-другой вернёмся к этому разговору».
В изостудии тогда часто проводили творческие встречи с различными детскими писателями. Так рисунки Рушевой увидел и гостивший в СССР итальянский сказочник Джанни Родари, на одном из которых он написал: «Браво, Надя, браво!». Он же поспособствовал тому, чтобы работы 11-летней школьницы были отправлены на выставку в Геную, а затем в США.
Надя почти никогда не рисовала с натуры — не любила и не умела это делать. Отец боялся разрушить муштрой дар девочки и считал, что главное в таланте Нади — её удивительное воображение, научить которому невозможно.
Надя почти никогда не рисовала с натуры — не любила и не умела это делать. Отец боялся разрушить муштрой дар девочки и считал, что главное в таланте Нади — её удивительное воображение, научить которому невозможно.
В 1963 году её рисунки были напечатаны в «Пионерской правде». А ещё год спустя, в мае 1964 года известный советский писатель Б.Н. Полевой устроил выставку работ Нади в редакции всесоюзного литературно-художественного журнала «Юность», где он тогда работал главным редактором, а затем напечатал подборку её рисунков и большую статью о необычайно одаренной девочке в июньском номере журнала. Осенью того же года более 80 работ художницы выставляют и в «Клубе искусств» в помещении главного здания МГУ (Надя училась тогда в 5 классе, ей было всего 12 лет).
За следующие 5 лет состоялось целых 15 персональных выставок Рушевой в СССР, ПНР, ЧССР, СРР и Индии.
В 1965 году в №3 «Юности» были опубликованы и первые иллюстрации 13-летней Нади к художественному произведению — к повести Эдуарда Пашнева «Ньютоново яблоко».
Затем последовали иллюстрации к романам «Война и мир» Л.Н. Толстого и «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова и слава будущего книжного графика.
В своём последнем телевизионном интервью Надя рассказывала:
«Сначала были рисунки к сказкам Пушкина. Папа читал, а я рисовала в это время — рисовала то, что в данный момент чувствую <...> Потом, когда сама научилась читать, делала уже к «Медному всаднику», «Повестям Белкина», к «Евгению Онегину»...»
В 1965 году в №3 «Юности» были опубликованы и первые иллюстрации 13-летней Нади к художественному произведению — к повести Эдуарда Пашнева «Ньютоново яблоко».
Затем последовали иллюстрации к романам «Война и мир» Л.Н. Толстого и «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова и слава будущего книжного графика.
В своём последнем телевизионном интервью Надя рассказывала:
«Сначала были рисунки к сказкам Пушкина. Папа читал, а я рисовала в это время — рисовала то, что в данный момент чувствую <...> Потом, когда сама научилась читать, делала уже к «Медному всаднику», «Повестям Белкина», к «Евгению Онегину»...»
Её рисунки рождались без эскизов, она всегда рисовала враз, набело с первой попытки, и никогда не пользовалась ластиком. Штриховок и исправленных линий в рисунках тоже практически нет.
«Я их заранее вижу… Они проступают на бумаге, как водяные знаки, и мне остаётся их чем-нибудь обвести», — говорила Надя.
И к 12-и годам она освоила не только простой карандаш, но и перо, пастель и фломастеры.
«Я их заранее вижу… Они проступают на бумаге, как водяные знаки, и мне остаётся их чем-нибудь обвести», — говорила Надя.
И к 12-и годам она освоила не только простой карандаш, но и перо, пастель и фломастеры.
В 1967 году Надя участвовала в III Всесоюзном пионерском слёте, посвящённом 50-летию Октябрьской революции, проводимом в международном пионерлагере «Артек», работала в пресс-центре лагеря, где занималась оформлением стенгазет, листовок и плакатов, организацией антивоенных шествий, вела интернациональную работу. Её даже избрали президентом КЮДИ – Клуба юных друзей искусства. После окончания слёта Рушеву удостоили высшей чести – сфотографировали у Всесоюзного пионерского знамени.
Там же, в пресс-центре, она познакомилась с будущим известным советским азербайджанским кинорежиссёром, сценаристом («Президент и его женщина» (1996), «Савва Морозов» (2007), «Петровка, 38. Команда Семёнова» (2008), «Дежурный Ангел-2» (2012) и др.) и генеральным продюсером кинокомпании «Евразия-фильм» Олегом (Аликом) Сафаралиевым, с которым потом долгое время переписывалась, делясь новостями московской и ленинградской культурной жизни, а также своими успехами. А выпускник ВГИКа и артековский пионервожатый, а ныне — германский историк кино, критик и сценарист Марк Кушниров (Кушнирович), написал затем пьесу о пресс-центре «Артек-67», прототипами героев которой стали Надя, Алик и другие ребята.
В ноябре 1973 года в Ульяновском областном художественном музее состоялась выставка более 200 работ юной художницы.
Среди работ Надежды — иллюстрации к мифам Древней Эллады, произведениям Пушкина, Толстого, Булгакова, серия иллюстраций к сказке «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Циклы «Автопортреты», «Балет», «Абидосская невеста» Джорджа Г. Байрона и др. Всего ею были проиллюстрированы произведения около 50 авторов.
Но была в творческом пути юного дарования и одна неудача.
По просьбе известного советского публициста и пушкиниста Арнольда Ильича Гессена Надя работала над иллюстрациями к его книге «Жизнь поэта». Она читала исследования известных литературоведов, побывала в мемориальной квартире Пушкина и даже выбрала в качестве инструмента гусиное перо. Но Гессену почему-то не понравились работы Рушевой, и книга вышла без её иллюстраций.
Однако Пушкину, которого Надя называла «самым родным поэтом», художница посвятила около 300 рисунков.
По просьбе известного советского публициста и пушкиниста Арнольда Ильича Гессена Надя работала над иллюстрациями к его книге «Жизнь поэта». Она читала исследования известных литературоведов, побывала в мемориальной квартире Пушкина и даже выбрала в качестве инструмента гусиное перо. Но Гессену почему-то не понравились работы Рушевой, и книга вышла без её иллюстраций.
Однако Пушкину, которого Надя называла «самым родным поэтом», художница посвятила около 300 рисунков.
Иначе сложилось с «Мастером и Маргаритой» Булгакова. Когда отец добыл полузапрещённый тогда роман, Надя отложила все свои задумки и полностью погрузилась в чтение.
Вместе с отцом они долго гуляли в местах, описанных в книге, и результатом стала серия рисунков, мистически точно выразивших образы, задуманные автором. Вдова писателя, Е.С. Булгакова, с восторгом отметила точность внешности Маргариты. Прототипом её была сама Елена Сергеевна, однако Надя этого не знала и до создания серии иллюстраций с ней не встречалась.
Вместе с отцом они долго гуляли в местах, описанных в книге, и результатом стала серия рисунков, мистически точно выразивших образы, задуманные автором. Вдова писателя, Е.С. Булгакова, с восторгом отметила точность внешности Маргариты. Прототипом её была сама Елена Сергеевна, однако Надя этого не знала и до создания серии иллюстраций с ней не встречалась.
Но работа над «Мастером и Маргаритой» стала для неё последней. В то же время, для самого романа Надя стала первым официальным иллюстратором. Невероятно, но эти созданные ею полвека назад рисунки остаются и по сей день, пожалуй, самыми известными и самыми удачными иллюстрациями Булгакова.
На титульной иллюстрации, изображающей встречу Берлиоза и поэта Бездомного на Патриарших прудах, Е.С. Булгакова оставила свой автограф: «Как жаль, что я лично не знала это необыкновенное существо — Надю Рушеву».
Цикл иллюстраций к этому произведению специалисты считают вершиной творчества художницы. Одну только сцену знакомства Мастера и Маргариты она нарисовала 36 раз! А были ещё портреты Мастера, и похожего на него как брат Иешуа, Маргариты, и, конечно же, Воланда с его свитой. Просто невероятно, как девочка в 16 лет могла творить такое. Наверное, образы действительно сами рождались перед ней на бумаге.
На титульной иллюстрации, изображающей встречу Берлиоза и поэта Бездомного на Патриарших прудах, Е.С. Булгакова оставила свой автограф: «Как жаль, что я лично не знала это необыкновенное существо — Надю Рушеву».
Цикл иллюстраций к этому произведению специалисты считают вершиной творчества художницы. Одну только сцену знакомства Мастера и Маргариты она нарисовала 36 раз! А были ещё портреты Мастера, и похожего на него как брат Иешуа, Маргариты, и, конечно же, Воланда с его свитой. Просто невероятно, как девочка в 16 лет могла творить такое. Наверное, образы действительно сами рождались перед ней на бумаге.
Наде прочили карьеру иллюстратора, но сама она хотела стать художником-мультипликатором, готовилась поступать во ВГИК.
Среди зарисовок Рушевой есть и несколько таких, на которых изображён балет «Анна Каренина». Такой балет действительно был поставлен, но уже после смерти художницы, и главную роль в нём танцевала Майя Плисецкая.
В оценке её творчества простые зрители и искусствоведы были единодушны — чистая магия. Как же было можно с помощью лишь бумаги и карандаша или даже фломастера передать тончайшие движения души, выражение глаз, пластику?.. Объяснение было одно: девочка — гений.
«То, что это создала девочка гениальная, становится ясным с первого рисунка», — писал, рассуждая о цикле «Пушкиниана», советский писатель и литературовед, доктор филологических наук Ираклий Луарсабович Андроников.
«Я не знаю другого подобного примера в истории изобразительных искусств. Среди поэтов, музыкантов редко, но были необычайно ранние творческие взрывы, у художников же — никогда. Вся юность у них уходит на студию и освоение мастерства», — восхищался Надей советский искусствовед, историк искусства, специалист по книговедению и истории рисунка Алексей Алексеевич Сидоров.
Среди зарисовок Рушевой есть и несколько таких, на которых изображён балет «Анна Каренина». Такой балет действительно был поставлен, но уже после смерти художницы, и главную роль в нём танцевала Майя Плисецкая.
В оценке её творчества простые зрители и искусствоведы были единодушны — чистая магия. Как же было можно с помощью лишь бумаги и карандаша или даже фломастера передать тончайшие движения души, выражение глаз, пластику?.. Объяснение было одно: девочка — гений.
«То, что это создала девочка гениальная, становится ясным с первого рисунка», — писал, рассуждая о цикле «Пушкиниана», советский писатель и литературовед, доктор филологических наук Ираклий Луарсабович Андроников.
«Я не знаю другого подобного примера в истории изобразительных искусств. Среди поэтов, музыкантов редко, но были необычайно ранние творческие взрывы, у художников же — никогда. Вся юность у них уходит на студию и освоение мастерства», — восхищался Надей советский искусствовед, историк искусства, специалист по книговедению и истории рисунка Алексей Алексеевич Сидоров.
В свою последнюю зиму, 28 февраля 1969 года, по приглашению киностудии «Ленфильм» юная художница с отцом приехала в северную столицу — режиссёр Ирина Калинина задумала снять документальную ленту «Тебя, как первую любовь» («Моя Пушкиниана») о таланте Нади. Съёмки завершить не успели, но небольшой, менее чем 10-минутный фильм всё же был смонтирован.
Кроме рисунков Нади и кадров её работы над ними, в фильме можно увидеть дом-музей А.С. Пушкина на Мойке, 12 (каким он был до реставрации); иллюстрации Рушевой к произведениям поэта («Евгений Онегин», «Арап Петра Великого», «Пиковая дама» и др.); рисунки, посвященные различным событиям из его жизни («Лучший поэт лицея», «Пушкин и Анна Керн» и др.), его друзьям и близким («Пушкин у семейного очага»).
Один из самых проникновенных эпизодов незавершенного фильма — несколько секунд, когда художница рисует веткой на снегу профиль поэта.
Один из самых проникновенных эпизодов незавершенного фильма — несколько секунд, когда художница рисует веткой на снегу профиль поэта.
6 марта 1969 года Надя собиралась в школу и, наклонившись застегнуть сапоги, упала без сознания. На «скорой» её доставили в больницу. Врачи 5 часов боролись за жизнь девушки, но вернуть её так и не смогли. Оказалось, что у Рушевой была врождённая аневризма сосуда головного мозга. Лечить такой дефект в то время ещё не умели, да и предпосылок к такому диагнозу не было никаких, она никогда не жаловалась на здоровье, была весёлым и счастливым ребёнком. Врачи недоумевали — как Наде вообще удалось с таким диагнозом дожить до 17 лет?
Скончалась Надежда Рушева 6 марта 1969 года в Первой Градской больнице из-за разрыва аневризмы, повлекшего кровоизлияние в мозг.
Скончалась Надежда Рушева 6 марта 1969 года в Первой Градской больнице из-за разрыва аневризмы, повлекшего кровоизлияние в мозг.
«Беспощадная жестокость судьбы вырвала из жизни только что расцветший талант гениальной московской девочки Нади Рушевой. Да, гениальной, — теперь нечего бояться преждевременной оценки» (из посмертной статьи академика В.А. Ватагина, журнал «Юность», №4 за 1969).
Похоронена художница в Москве на Покровском кладбище (район Царицыно, участок №1). На могиле поставлен памятник, на котором воспроизведён её рисунок «Кентаврёнок» из цикла «Мифы древней Греции» (в 1975 году рядом с дочерью был похоронен её отец Николай Константинович, в 2015 году и мама — Наталья Дойдаловна).
Похоронена художница в Москве на Покровском кладбище (район Царицыно, участок №1). На могиле поставлен памятник, на котором воспроизведён её рисунок «Кентаврёнок» из цикла «Мифы древней Греции» (в 1975 году рядом с дочерью был похоронен её отец Николай Константинович, в 2015 году и мама — Наталья Дойдаловна).
Этот рисунок Нади стал затем эмблемой Автономной некоммерческой организации «Международный Центр Неигрового Кино и Телевидения „Кентавр“», занимающегося подготовкой и проведением ежегодного конкурсного Международного кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к Человеку», проходящего с 1989 года в Санкт-Петербурге. На основе рисунка выполнены «Золотой» и «Серебряный Кентавр» — призы фестиваля. А в 2003 году на лестнице Санкт-Петербургского Дома Кино был открыт памятник Кентаврёнку, выполненный из бронзы на постаменте из серого гранита (скульптор Д.Б. Пахомов).
Надя оставила после себя огромное художественное наследие — около 12 тыс. рисунков! Точное число невозможно подсчитать — значительная их доля разошлась в письмах, сотни листков художница подарила друзьям и знакомым, немалое количество работ по разным причинам не вернулось с первых её выставок.
Многие рисунки хранятся в музее Льва Толстого в Москве, в музее-филиале Нади Рушевой в столице Республики Тыва – г. Кызыл, в Пушкинском доме Академии наук РФ в Санкт-Петербурге, Национальном фонде культуры, Городском музее Сарова (Нижегородская обл.) и Государственном музее А.С. Пушкина в Москве. Москвичи постарше ещё помнят, наверное, очереди в Пушкинский музей на выставку графики 17-летней московской школьницы.
Всего же в общей сложности прошло более 160 выставок её работ в разных странах: Японии, Германии, США, Индии, Монголии, Польше и многих других.
Именем Нади Рушевой назван Центр образования №1466 (бывшая московская школа №470, в которой она училась). В школе открыт музей её жизни и творчества.
Многие рисунки хранятся в музее Льва Толстого в Москве, в музее-филиале Нади Рушевой в столице Республики Тыва – г. Кызыл, в Пушкинском доме Академии наук РФ в Санкт-Петербурге, Национальном фонде культуры, Городском музее Сарова (Нижегородская обл.) и Государственном музее А.С. Пушкина в Москве. Москвичи постарше ещё помнят, наверное, очереди в Пушкинский музей на выставку графики 17-летней московской школьницы.
Всего же в общей сложности прошло более 160 выставок её работ в разных странах: Японии, Германии, США, Индии, Монголии, Польше и многих других.
Именем Нади Рушевой назван Центр образования №1466 (бывшая московская школа №470, в которой она училась). В школе открыт музей её жизни и творчества.
Рисунок Рушевой «Мальчиш-Кибальчиш» был даже в космосе: лётчик-космонавт Георгий Гречко взял его в полёт и разместил на борту станции «Салют-4». 31 января 1975 года, в день рождения художницы, во время сеанса связи с Землёй космонавт с орбиты рассказал про Надю и продемонстрировал её рисунок. Репортаж этот вышел в эфире всесоюзной информационной программы «Время», а также в некоторых других странах.
В Москве, на Ереванской улице (территория дома №26), рядом со школой №1466 им. Н. Рушевой был открыт народный парк «Надежда», в котором стоит металлический Кентаврёнок (автор А. Волков) по мотивам её рисунка.
21 октября 1982 года советский астроном Крымской астрофизической обсерватории Л.Г. Карачкина открыла в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера малую планету №3516, которую назвала в честь Нади — Rusheva (1982 UH7).
На Кавказе есть перевал Нади Рушевой.
Существует также пьеса «Девочка Надя» (1973), посвящённая судьбе Н.Н. Рушевой. Автор — драматург Анна Родионова.
На Кавказе есть перевал Нади Рушевой.
Существует также пьеса «Девочка Надя» (1973), посвящённая судьбе Н.Н. Рушевой. Автор — драматург Анна Родионова.
5 марта 2021 года в Школьном мемориальном музее Нади Рушевой были подведены итоги XIV ежегодного Конкурса детских рисунков «Надежда есть!»
Торжество было необычным (конкурс впервые был заочным в связи с последними проблемами). В музей приехали только призёры. Зато была организована видеоконференция на платформе ZOOM. Такой формат встречи был необходим ещё и потому, что в этом году участниками стали не только москвичи, но и ребята из Тывы, Курска, Крыма — всего 158 человек.
В качестве темы конкурса была выбрана строка из стихотворения А.С. Пушкина — «Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой…». Предполагалось, что участники будут рисовать любого человека, которого считают важным в истории нашего государства, достойным восхищения, подражания, почитания или благодарности. Бесспорными лидерами оказались А.С. Пушкин и Юрий Гагарин! Но особенно были отмечены рисунки, на которых дети нарисовали также и своих родных: прадедов, бабушек — ими они тоже гордятся, и их считают достойными восхищения!
Торжество было необычным (конкурс впервые был заочным в связи с последними проблемами). В музей приехали только призёры. Зато была организована видеоконференция на платформе ZOOM. Такой формат встречи был необходим ещё и потому, что в этом году участниками стали не только москвичи, но и ребята из Тывы, Курска, Крыма — всего 158 человек.
В качестве темы конкурса была выбрана строка из стихотворения А.С. Пушкина — «Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой…». Предполагалось, что участники будут рисовать любого человека, которого считают важным в истории нашего государства, достойным восхищения, подражания, почитания или благодарности. Бесспорными лидерами оказались А.С. Пушкин и Юрий Гагарин! Но особенно были отмечены рисунки, на которых дети нарисовали также и своих родных: прадедов, бабушек — ими они тоже гордятся, и их считают достойными восхищения!
Журналист и писатель Дмитрий Шеваров в своей статье о Рушевой писал о том, что творчество советской художницы оказалось чрезвычайно близко японской классической эстетике:
«Японцы до сих пор вспоминают Надю, издают её рисунки на открытках. Приезжая к нам, они удивляются, что в России нет рушевского музейного центра, что работы Нади лежат в запасниках, а наша молодёжь в большинстве своем о Рушевой ничего и не слышала.
«— Это же ваш Моцарт в изобразительном искусстве!» — говорят японцы и недоумённо пожимают плечами: мол, как же богаты талантами эти русские, что могут позволить себе забывать даже о своих гениях» (Д. Шеваров, «Девочка на белом берегу», газета «Труд» №016 за 31.01.2007).
«Японцы до сих пор вспоминают Надю, издают её рисунки на открытках. Приезжая к нам, они удивляются, что в России нет рушевского музейного центра, что работы Нади лежат в запасниках, а наша молодёжь в большинстве своем о Рушевой ничего и не слышала.
«— Это же ваш Моцарт в изобразительном искусстве!» — говорят японцы и недоумённо пожимают плечами: мол, как же богаты талантами эти русские, что могут позволить себе забывать даже о своих гениях» (Д. Шеваров, «Девочка на белом берегу», газета «Труд» №016 за 31.01.2007).
Циклы и работы Н. Рушевой:
«Автопортреты», «Балет», «Война и Мир», «Западная классика», «Маленький принц», «Мастер и Маргарита», «Мир животных», «Пушкиниана», «Русские сказки», «Современность», «Тува и Монголия», «Эллада» («Мифы древней Греции»), «Байрон. Абидосская невеста», «Анна Каренина».
«Автопортреты», «Балет», «Война и Мир», «Западная классика», «Маленький принц», «Мастер и Маргарита», «Мир животных», «Пушкиниана», «Русские сказки», «Современность», «Тува и Монголия», «Эллада» («Мифы древней Греции»), «Байрон. Абидосская невеста», «Анна Каренина».
Источники:
https://zen.yandex.ru/media/kira_maratova_watercolor/nadia-rusheva-prervannyi-polet-610673d3b4685518d30d71ed
http://rusheva.com/rezultaty-xiv-konkursa-detskikh-risunkov-nadezhda-est.html
https://lyarder.livejournal.com/39362.html
https://pikabu.ru/story/nadya_rusheva_genialnaya_devochka__khudozhnik_tak_rano_ushedshaya_i_tak_mnogo_uspevshaya_7145202
https://suuk.su/knigi/nr_2.htm
https://zen.yandex.ru/media/kira_maratova_watercolor/nadia-rusheva-prervannyi-polet-610673d3b4685518d30d71ed
http://rusheva.com/rezultaty-xiv-konkursa-detskikh-risunkov-nadezhda-est.html
https://lyarder.livejournal.com/39362.html
https://pikabu.ru/story/nadya_rusheva_genialnaya_devochka__khudozhnik_tak_rano_ushedshaya_i_tak_mnogo_uspevshaya_7145202
https://suuk.su/knigi/nr_2.htm
Авторский пост
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