История короткой жизни маленькой Большой Художницы

Но работа над «Мастером и Маргаритой» стала для неё последней. В то же время, для самого романа Надя стала первым официальным иллюстратором. Невероятно, но эти созданные ею полвека назад рисунки остаются и по сей день, пожалуй, самыми известными и самыми удачными иллюстрациями Булгакова.

На титульной иллюстрации, изображающей встречу Берлиоза и поэта Бездомного на Патриарших прудах, Е.С. Булгакова оставила свой автограф: «Как жаль, что я лично не знала это необыкновенное существо — Надю Рушеву».



Цикл иллюстраций к этому произведению специалисты считают вершиной творчества художницы. Одну только сцену знакомства Мастера и Маргариты она нарисовала 36 раз! А были ещё портреты Мастера, и похожего на него как брат Иешуа, Маргариты, и, конечно же, Воланда с его свитой. Просто невероятно, как девочка в 16 лет могла творить такое. Наверное, образы действительно сами рождались перед ней на бумаге.