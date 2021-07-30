Красавицы в живописи

Во все времена художников восхищали, вдохновляли и вели к творческим подвигам прекрасные женщины.
Именно благодаря им великие мастера каждой эпохи создавали свои шедевры. И сегодня по-прежнему одной из главных тем в живописи остается женская красота. Пооэтому свою публикацию я хочу посвятить милым и очаровательным женщинам — ведь без них человечество просто не существовало бы.
Как казал замечательный поэт Валерий Брюсов:
Ты — женщина, ты — книга между книг,
Ты — свёрнутый, запечатлённый свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.
Ты — женщина, ты — ведьмовский напиток!
Он жжёт огнём, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.
Ты — женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты — в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечём ярём железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся — от века — на тебя!
В этой публикации вы сможете увидеть женщин разных эпох, таких, какими их видели запечатлевшие их художники, и какими они притягивали восхищенные взгляды зрителей в свое время и продолжают притягивать и по сей день.
Наслаждайтесь.
Этьен Адольф Пио.
Мари-Виктор Лемуан.
Есус Хельгвера.
Ашиль Бертрам.
Константин Маковский.
Пьер Огюст Кот.
Джон Стревенс.
Жюль Лефевр.
Николай Тутрюмов.
Зое Мозерт.
Марсель Диф.
Константин Разумов.
И напоследок картина Джона Уильяма Годварда «Юность и время». Какое счастье, что художники силой своего таланта и мастерством своей кисти останавливают неумолимый бег времени, запечатлев для потомков юность прекрасных женщин и не давая им постареть…
Надеюсь, что вы прочитали статью с удовольствием и немного отдохнули от проблем.
Источник:
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