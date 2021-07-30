Красавицы в живописи

Именно благодаря им великие мастера каждой эпохи создавали свои шедевры. И сегодня по-прежнему одной из главных тем в живописи остается женская красота. Пооэтому свою публикацию я хочу посвятить милым и очаровательным женщинам — ведь без них человечество просто не существовало бы.

Как казал замечательный поэт Валерий Брюсов:

Ты — женщина, ты — книга между книг,

Ты — свёрнутый, запечатлённый свиток;

В его строках и дум и слов избыток,

В его листах безумен каждый миг.

Ты — женщина, ты — ведьмовский напиток!

Он жжёт огнём, едва в уста проник;

Но пьющий пламя подавляет крик

И славословит бешено средь пыток.

Ты — женщина, и этим ты права.

От века убрана короной звездной,

Ты — в наших безднах образ божества!

Мы для тебя влечём ярём железный,

Тебе мы служим, тверди гор дробя,

И молимся — от века — на тебя!

В этой публикации вы сможете увидеть женщин разных эпох, таких, какими их видели запечатлевшие их художники, и какими они притягивали восхищенные взгляды зрителей в свое время и продолжают притягивать и по сей день.

Наслаждайтесь.

Этьен Адольф Пио.