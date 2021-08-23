Извините, но что происходит на этой картине?

Кстати, это не такое уж частое явление, когда живописцы работают в паре – уже за это картину можно считать уникальной. Однако то, что мы на ней видим, явно требует подробного разъяснения.

Для начала, рассмотрим произведение без всякого анализа, окинем простым обывательским взглядом. Итак, перед нами комната в приятных, мягких оттенках, с которыми работали голландцы, тут все традиционно. Художники хорошо передают перспективу, ясно где передний план переходит в задний, картина насыщенна персонажами и разнообразием действий.