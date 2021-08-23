Извините, но что происходит на этой картине?

Такой вопрос должен возникнуть абсолютно у каждого зрителя, кто впервые видит картину двух фламандцев Корнелиса ван Далема и Яна ван Вехелена.
Кстати, это не такое уж частое явление, когда живописцы работают в паре – уже за это картину можно считать уникальной. Однако то, что мы на ней видим, явно требует подробного разъяснения.
Для начала, рассмотрим произведение без всякого анализа, окинем простым обывательским взглядом. Итак, перед нами комната в приятных, мягких оттенках, с которыми работали голландцы, тут все традиционно. Художники хорошо передают перспективу, ясно где передний план переходит в задний, картина насыщенна персонажами и разнообразием действий.
Суть этих действий, нам, правда, не особо ясна. Первое впечатление таково: людям отрезают головы и насаживают взамен капусту. Странно, но что еще более странно – совсем не кровожадно. Поразительно, как такой сюжет может быть почти приятным взгляду. Он лишен реалистических подробностей, нет крови, мучений и боли.
Название картины звучит так: «Легенда о пекаре из Экло». Но как это связано с происходящим, не совсем понятно. Все дело в локальной мифологии. Дело в том, что у голландцев есть легенда, довольно безобидная и популярная в 16 веке.
Согласно ей, если человеку не нравилась его внешность, он мог поменять ее. Для этого всего лишь нужно отправиться в пекарню города Экло и попросить выпечь новую голову взамен старой некрасивой.
Конечно, тогда свою голову придется отрезать и положить в печь, сделать лицо заново из масла и муки. А чтобы в отсутствии головы тело не тосковало и не болело, на его место временно прикладывается кочан капусты.
Однако, в этом незамысловатом ритуале таится угроза: если голова плохо пропечется, человек потом будет туго соображать, а если наоборот перегреется – станет безрассудным.
Корнелис ван Далем и Ян ван Вехелен показали все стадии работы над новым лицом, взгляните на круговерть действий: голова отделяется, складывается в плетеную корзину, ее место занимает кочан, а затем новая голова. На заднем плане огромная печь, в которой выпекаются экземпляры, пекари в белых передниках и тюрбанах снуют по комнате, а через открытую дверь мы видим уютную улочку бельгийского города Экло.
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Но только пекарь - бракодел. То недопёк, то перепёк, то не успел и оставил кочан капусты на плечах - не худший вариант - сериалы смотрятся, пиво пьётся, шашлык жуётся.