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Извините, но что происходит на этой картине?

Извините, но что происходит на этой картине? (5 фото)

Автор:
23 августа 2021 09:31
Сообщество : Искусство
Метки: Что происходит   живопись   интересно   искусство   картина   познавательно   факты   
951
5

Такой вопрос должен возникнуть абсолютно у каждого зрителя, кто впервые видит картину двух фламандцев Корнелиса ван Далема и Яна ван Вехелена.

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Метки: Что происходит   живопись   интересно   искусство   картина   познавательно   факты   
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3k
Mimik 59 минут назад
Они предвидили работу телевидения
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Павел 2 минуты назад
Делают из людей тиктокеров
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1k
Roman 7 минут назад
Журналистика - начало.
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4k
Барт Симпсон 12 минут назад
все просто: на картине показана работа первого канала, делают из обычных людей качаноголовых... а потом "ну кто жи если не путен!", "а вот на украине...", "а вы видели госдолг сша?", "доллару скоро кирдык"
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686
DESANT_MSK137 13 минут назад
Такие пекари в ходу в мусульманских странах.Только вот голову забывают в духовку поставить,безголовые все.А некоторым и не нужна голова. Что с головой, что без нее, такие вещи творят, что ни одна духовка не пропечет. У нас еще есть 400 тел непропеченных в думе, там ни одна пересадка не поможет. Капуста как и есть...
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32k
Aleksandr 20 минут назад
Штаб "несистемной оппозиции"...
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6k
Мистер Фикс 21 минуту назад
Сейчас все инстаграмы и тиктоки забиты этими пациентами
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45k
doker Полчаса назад
Походу, всем нам головы меняют.
Но только пекарь - бракодел. То недопёк, то перепёк, то не успел и оставил кочан капусты на плечах - не худший вариант - сериалы смотрятся, пиво пьётся, шашлык жуётся.
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5k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Фигня вопрос. Это подпольный центр по подготовке антиваксеров.
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