Странная кошачья жизнь Луиса Уэйна

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Вскоре на мировые экраны выйдет фильм "Электрическая жизнь Луиса Уэйна", главную роль в котором сыграет Бенедикт Камбербэтч. Картины Уэйна с кошками известны во всем мире, а вот о его жизни мы знаем немного. А между тем, она столь же интересна, сколь и страшна: он страдал душевным недугом, много лет провел в ужасных психиатрических клиниках, и все же именно там он создал свои самые известные работы.
Луис Уэйн первым стал антропоморфировать кошек, представляя их в человеческих образах, одеждах и интерьерах. Его кошачьи картины популярны и поныне, а в Британии часто проводятся выставки его работ. Одна из них, "Звериная терапия: Кошки Луиса Уэйнеа", проходит и сейчас. Она представлена в Королевском госпитале Бетлем в Лондоне. Расположенная в больничном «Музее разума», выставка пробуждает новый интерес к человеку, имя которого было нарицательным в Британии с конца XIX века до его кончины в 1939 году в возрасте 78 лет. Как говорят в один голос искусствоведы и врачи, работы Уэйна демонстрируют «терапевтический и восстанавливающий эффект, который близость с животными может оказать на психическое здоровье человека».
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Королевский госпиталь Бетлем - старейшая психиатрическая больница в мире. Именно здесь возникло слово «бедлам», ставшее описанием безумной обстановки. Именно такая обстановка царила в психиатрических клиниках начала ХХ века. Уэйн бывал на лечении в Бетлеме - и не только.
После постановки диагноза в 1924 году его отправили в больницу Спрингфилд, графство Суррей, в 1924 году. Однако вскоре его перевезли в Бетлем - в немалой степени благодаря тогдашнему премьер-министру Великобритании Рэмси Макдональду. Поклонник Уэйна, он «позже организовал для сестер Уэйн небольшую пенсию по гражданскому списку в знак признания заслуг их брата в популярном искусстве».
От чего страдал Луи Уэйн? Ему был поставлен диагноз "шизофрения", хотя доктор Майкл Фицджеральд в статье 2002 года для "Журнала психологической медицины" предположил, что Уэйн страдал расстройством аутического спектра. Известно, что младшая сестра Уэйна также была помещена в психиатрическую клинику, когда ему было 30 лет.
После постановки диагноза в 1924 году его отправили в больницу Спрингфилд, графство Суррей, в 1924 году. Однако вскоре его перевезли в Бетлем - в немалой степени благодаря тогдашнему премьер-министру Великобритании Рэмси Макдональду. Поклонник Уэйна, он «позже организовал для сестер Уэйн небольшую пенсию по гражданскому списку в знак признания заслуг их брата в популярном искусстве».
От чего страдал Луи Уэйн? Ему был поставлен диагноз "шизофрения", хотя доктор Майкл Фицджеральд в статье 2002 года для "Журнала психологической медицины" предположил, что Уэйн страдал расстройством аутического спектра. Известно, что младшая сестра Уэйна также была помещена в психиатрическую клинику, когда ему было 30 лет.
Уэйн был известен своим антропоморфным стилем: художник наделял кошачьих человеческими чертами и необычно большими глазами. Его большим поклонником был писатель Герберт Уэллс, который заявил, что Уэйн «изобрел кошачий стиль, кошачье общество, целый кошачий мир».
Однако Луи Уэйн был увлечен не только царством животных. Как пишут биографы, «его главными увлечениями были электричество, жена, когда-то гувернантка его семьи, и кошки».
В 1883 году Уэйн женился на Эмили Ричардсон, которая была значительно старше его. К сожалению, в том же десятилетии она умерла от рака груди. Уэйн закончил свои дни в психиатрической больнице Нэпсбери в Хартфордшире. В окрестностях больницы жила большая колония кошек, что дало художнику много часов вдохновения.
В 1883 году Уэйн женился на Эмили Ричардсон, которая была значительно старше его. К сожалению, в том же десятилетии она умерла от рака груди. Уэйн закончил свои дни в психиатрической больнице Нэпсбери в Хартфордшире. В окрестностях больницы жила большая колония кошек, что дало художнику много часов вдохновения.
Недавно отдать дань памяти художника решил режиссер Уилл Шарпа. В фильме Шарпа "Электрическая жизнь Луи Уэйна" Бенедикт Камбербэтч играет Луиса, а Клэр Фой - Эмили.
Андреа Райзборо появляется в роли Кэролайн Уэйн, а рассказчиком выступает Оливия Колман, любимая актриса Шарпа. Ник Кейв играет Герберта Уэллса, а Тайка Вайтити - редактор Макса Кейса.
Говоря о фильме в одном из интервью, Бенедикт Камбербэтч рассказал, что название имеет двоякое значение - электричество здесь является одновременно естественным и личным видом энергии. Личное представлено в его отношениях с персонажем Фой. «Это течение, это курс, который проходит через всю его жизнь, - комментирует он. - И, конечно же, все это происходит благодаря Эмили».
Андреа Райзборо появляется в роли Кэролайн Уэйн, а рассказчиком выступает Оливия Колман, любимая актриса Шарпа. Ник Кейв играет Герберта Уэллса, а Тайка Вайтити - редактор Макса Кейса.
Говоря о фильме в одном из интервью, Бенедикт Камбербэтч рассказал, что название имеет двоякое значение - электричество здесь является одновременно естественным и личным видом энергии. Личное представлено в его отношениях с персонажем Фой. «Это течение, это курс, который проходит через всю его жизнь, - комментирует он. - И, конечно же, все это происходит благодаря Эмили».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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