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Странная кошачья жизнь Луиса Уэйна

Странная кошачья жизнь Луиса Уэйна (6 фото)

Автор:
04 декабря 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Луис Уэйн   биография   живопись   искусство   история   картины   кошки   творчество   
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Вскоре на мировые экраны выйдет фильм "Электрическая жизнь Луиса Уэйна", главную роль в котором сыграет Бенедикт Камбербэтч. Картины Уэйна с кошками известны во всем мире, а вот о его жизни мы знаем немного. А между тем, она столь же интересна, сколь и страшна: он страдал душевным недугом, много лет провел в ужасных психиатрических клиниках, и все же именно там он создал свои самые известные работы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Луис Уэйн   биография   живопись   искусство   история   картины   кошки   творчество   
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Ваня 12 минут назад
фильм посмотрел, котики нравятся...
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