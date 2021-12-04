Странная кошачья жизнь Луиса Уэйна

Королевский госпиталь Бетлем - старейшая психиатрическая больница в мире. Именно здесь возникло слово «бедлам», ставшее описанием безумной обстановки. Именно такая обстановка царила в психиатрических клиниках начала ХХ века. Уэйн бывал на лечении в Бетлеме - и не только.

После постановки диагноза в 1924 году его отправили в больницу Спрингфилд, графство Суррей, в 1924 году. Однако вскоре его перевезли в Бетлем - в немалой степени благодаря тогдашнему премьер-министру Великобритании Рэмси Макдональду. Поклонник Уэйна, он «позже организовал для сестер Уэйн небольшую пенсию по гражданскому списку в знак признания заслуг их брата в популярном искусстве».

От чего страдал Луи Уэйн? Ему был поставлен диагноз "шизофрения", хотя доктор Майкл Фицджеральд в статье 2002 года для "Журнала психологической медицины" предположил, что Уэйн страдал расстройством аутического спектра. Известно, что младшая сестра Уэйна также была помещена в психиатрическую клинику, когда ему было 30 лет.