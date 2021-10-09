Сандро Боттичелли: мастер мифологических сцен

Последние годы жизни и наследие.



В дальнейшем творческая жизнь Боттичелли, увы, не была столь продуктивной, и вот почему. По мнению искусствоведов, он стал последователем монаха-доминиканца Джироламо Савонаролы и, следовательно, отказался от искусства. Вплоть до казни Савонаролы в 1498 году. Когда Боттичелли, наконец, возобновил занятия живописью, он создавал в основном религиозные произведения в более старом, более готическом стиле.



Несмотря на то, что слава Боттичелли пошла на убыль после эпохи Возрождения, его работы были заново открыты в 19 веке прерафаэлитами. С тех пор они занимают достойное место в сокровищнице мировой культуры.