Сандро Боттичелли: мастер мифологических сцен

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Мало кто из художников воплотил в своих работах первозданную красоту искусства эпохи Возрождения так же, как Сандро Боттичелли. Художник эпохи кватроченто или раннего Возрождения, он олицетворял переход от готического стиля к классическим идеалам и натурализму.
"Рождение Венеры", 1484-86 гг.
Боттичелли оставил после себя множество разнообразных портретов и религиозных картин, но лучше всего запомнился своими мифологическими сценами. И "Весна", и "Рождение Венеры" воплощают гуманистические идеологии той эпохи и подчеркивают утонченный и ритмичный стиль этого мастера.
Автопортрет Сандро Боттичелли, фрагмент картины "Поклонение волхвов", 1476 г.
Сандро Боттичелли (ок. 1445–1510) - выдающийся итальянский художник эпохи кватроченто или раннего Возрождения. Он был примерно на семь лет старше Леонардо да Винчи и был одним из первых художников этой эпохи, изображавших гуманистические сюжеты, такие как сцены из классической мифологии.
Кроме того, его многочисленные влиятельные покровители, в том числе члены всемогущей семьи Медичи, помогли ему создать впечатляющие произведения, в том числе светские портреты и ряд религиозных картин.
Кроме того, его многочисленные влиятельные покровители, в том числе члены всемогущей семьи Медичи, помогли ему создать впечатляющие произведения, в том числе светские портреты и ряд религиозных картин.
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"Поклонение волхвов", 1476 г.
Ранние годы.
Боттичелли родился во Флоренции под именем Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи в семье местного кожевника, а позже и золотобойщика (это мастер, который делает листовое золото для позолоты).
Откуда позже появилась имя Боттичелли, остается неясным. Существует предположение, что Сандро принял его от местного ювелира, у которого учился.
Поначалу мальчик учился тому же ремеслу, каким занимался его отец, - битью листового золота, но, поскольку у него рано проявились художественные способности, ему начал покровительствовать и обучать известный флорентийский живописец Фра Филиппо Липпи (ок. 1406–1469). Именно в это время Боттичелли развил прекрасное мастерство рисования - навык, который преобладает во многих из его самых известных работ - и научился искусству композиции.
Боттичелли родился во Флоренции под именем Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи в семье местного кожевника, а позже и золотобойщика (это мастер, который делает листовое золото для позолоты).
Откуда позже появилась имя Боттичелли, остается неясным. Существует предположение, что Сандро принял его от местного ювелира, у которого учился.
Поначалу мальчик учился тому же ремеслу, каким занимался его отец, - битью листового золота, но, поскольку у него рано проявились художественные способности, ему начал покровительствовать и обучать известный флорентийский живописец Фра Филиппо Липпи (ок. 1406–1469). Именно в это время Боттичелли развил прекрасное мастерство рисования - навык, который преобладает во многих из его самых известных работ - и научился искусству композиции.
"Портрет молодой женщины" (портрет Симонетты Веспуччи в образе нимфы), 1480 г.
К 1469 году Боттичелли открыл собственную художественную студию и получил множество заказов на религиозные картины, такие как "Поклонение волхвов" и "Святой Себастьян". Его даже попросили украсить недавно построенную Сикстинскую капеллу, хотя большая часть его работ и затмевается росписью потолка, сделанной там же Микеланджело.
"Весна", 1477-82 г.
Мифологические сцены.
Хотя Боттичелли добился значительного успеха в своих ранних работах, именно картины 1480-х годов стали его главным наследием. За это время он создал два своих величайших шедевра, две иконы итальянского Возрождения - "Весну" (ок. 1477–1482) и "Рождение Венеры" (ок. 1484–1486).
Эти две картины отражают гуманистические идеалы того времени, в том числе возобновившийся интерес к классическим идеалам. Фактически, Боттичелли был одним из первых художников того времени, который изображал мифологические сюжеты и повествования без христианского подтекста. И то, что он не боялся изображать обнаженное женское тело, для той эпохи было радикальным решением.
Хотя Боттичелли добился значительного успеха в своих ранних работах, именно картины 1480-х годов стали его главным наследием. За это время он создал два своих величайших шедевра, две иконы итальянского Возрождения - "Весну" (ок. 1477–1482) и "Рождение Венеры" (ок. 1484–1486).
Эти две картины отражают гуманистические идеалы того времени, в том числе возобновившийся интерес к классическим идеалам. Фактически, Боттичелли был одним из первых художников того времени, который изображал мифологические сюжеты и повествования без христианского подтекста. И то, что он не боялся изображать обнаженное женское тело, для той эпохи было радикальным решением.
"Мистическое Рождество", 1500-01 гг.
Последние годы жизни и наследие.
В дальнейшем творческая жизнь Боттичелли, увы, не была столь продуктивной, и вот почему. По мнению искусствоведов, он стал последователем монаха-доминиканца Джироламо Савонаролы и, следовательно, отказался от искусства. Вплоть до казни Савонаролы в 1498 году. Когда Боттичелли, наконец, возобновил занятия живописью, он создавал в основном религиозные произведения в более старом, более готическом стиле.
Несмотря на то, что слава Боттичелли пошла на убыль после эпохи Возрождения, его работы были заново открыты в 19 веке прерафаэлитами. С тех пор они занимают достойное место в сокровищнице мировой культуры.
В дальнейшем творческая жизнь Боттичелли, увы, не была столь продуктивной, и вот почему. По мнению искусствоведов, он стал последователем монаха-доминиканца Джироламо Савонаролы и, следовательно, отказался от искусства. Вплоть до казни Савонаролы в 1498 году. Когда Боттичелли, наконец, возобновил занятия живописью, он создавал в основном религиозные произведения в более старом, более готическом стиле.
Несмотря на то, что слава Боттичелли пошла на убыль после эпохи Возрождения, его работы были заново открыты в 19 веке прерафаэлитами. С тех пор они занимают достойное место в сокровищнице мировой культуры.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Исторические факты Итальянские художники биография живопись искусство сандро боттичелли шедевры эпоха возрождения
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