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Сандро Боттичелли: мастер мифологических сцен

Сандро Боттичелли: мастер мифологических сцен (7 фото)

Автор:
09 октября 2021 12:13
Сообщество : Искусство
Метки: Исторические факты   Итальянские художники   биография   живопись   искусство   сандро боттичелли   шедевры   эпоха возрождения   
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Мало кто из художников воплотил в своих работах первозданную красоту искусства эпохи Возрождения так же, как Сандро Боттичелли. Художник эпохи кватроченто или раннего Возрождения, он олицетворял переход от готического стиля к классическим идеалам и натурализму.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   Итальянские художники   биография   живопись   искусство   сандро боттичелли   шедевры   эпоха возрождения   
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