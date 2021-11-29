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Ведическая Русь Всеволода Иванова

Ведическая Русь Всеволода Иванова (35 фото)

Автор:
29 ноября 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: всеволод иванов   древняя русь   живопись   загадки Руси   искусство   картины   легенды   сказки   
986
35
Художник Всеволод Иванов в своих картинах изображает Древнюю Русь своих фантазий. Он глубоко убежден, что история Древней Руси искажена или сфабрикована. Иванов собирает старинные сказки и легенды и создает собственное видение повседневной жизни предков.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: всеволод иванов   древняя русь   живопись   загадки Руси   искусство   картины   легенды   сказки   
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10k
Джон Уик 55 минут назад
А кто все это строил? Где работяги?
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9k
ПчёЛа 23 секунды назад
Мне понравилось. Но думаю, автор рисовал не только Русь, там еще много культур. И каноэ с аборигенами и Вавилон. Очень красиво. Хотелось бы какой то квест, где в основе его рисунки. Как Сибирь 2 от Бенуа Сокаля
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5k
Афанасий 49 секунд назад
(С)"Если б был потолще мамонт мы б не вышли из пещер,
нам его вполне б хватило без приправ и овощей."
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1k
Анна Анна Полчаса назад
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−67
Lux Indique 46 минут назад
супер!
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178
sapsanbosh 56 минут назад
Замечательные произведения! Благодарю автора а его превосходный взгляд на наше прошлое!
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706
Alexander Gorn Час назад
Рисует, конечно, красиво, но если весь этот бред про драконов, мамонтов и инопланетян он выдает на полном серьезе - этот художник больной на всю голову, и место ему в психушке. Пусть там рисует, а то сегодня он "истинную реальность прошлого России" из астрала себе в мозг закачал, а завтра ему оттуда же придет директива "убить всех человеков".
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9k
Алексей 2 часа назад
С удовольствие посмотрел)) Автору спасибо.
На такую же тему - очень нравится творчество Василия Головачёва, пишет про действия в России, очень интересно))
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