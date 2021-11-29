Ведическая Русь Всеволода Иванова

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Художник Всеволод Иванов в своих картинах изображает Древнюю Русь своих фантазий. Он глубоко убежден, что история Древней Руси искажена или сфабрикована. Иванов собирает старинные сказки и легенды и создает собственное видение повседневной жизни предков.
Свои "древнерусские" полотна Всеволод Иванов объединил в серию под названием «Ведическая Русь», где он показывает истинную реальность прошлого России. По словам Всеволода Иванова, инопланетные корабли, одомашненные мамонты, драконы, архитектура, вдохновленная Атлантидой, и мифические персонажи были частью древней русской цивилизации.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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нам его вполне б хватило без приправ и овощей."
На такую же тему - очень нравится творчество Василия Головачёва, пишет про действия в России, очень интересно))