Импровизация, после которой Юрий Никулин едва не оказался в милиции

Все присутствующие в автомобиле вдоволь посмеялись над импровизацией Никулина, особенно водитель.

К слову, поездка была в темное время суток, на улицах давно загорелись фонари. Едва автомобиль доехал до Арбата как ему перегородили дорогу два черных воронка, из которых выбежали стражи порядка.

Позднее выяснилось, что особо бдительный советский гражданин увидел спектакль в исполнении Юрия Владимировича и посчитал его за преступника, сообщив о происходящем в автомобиле в надлежащие органы. Благо все удалось быстро урегулировать.

Правоохранительные органы узнали Никулина, который к тому моменту успел запомниться массам в двух короткометражных фильмах Леонида Гайдая: «Самогонщики» и «Пес Барбос и необычный кросс» и по картине «Когда деревья были большими». В общем и целом неприятных последствий удалось избежать, а инцидент был исчерпан на месте.