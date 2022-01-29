Импровизация, после которой Юрий Никулин едва не оказался в милиции

В 1962-ом свет увидел прекрасную кинокомедию Леонида Гайдая «Деловые люди», которая состояла из трех новелл: «Вождь краснокожих», «Дороги, которые мы выбираем» и «Родственные души». Все они не связаны между собой и основаны на рассказах американского писателя О. Генри.
Сюжетная линия «Родственных душ» знакомила зрителей с незамысловатой историей о том, как в дом состоятельного гражданина проник грабитель, прихвативший с собой револьвер 38-го калибра. Однако ограбления не случилось и причина тому - ревматизм. Оказалось, что владелец особняка и вор страдают одним неприятным недугом.
В конечном итоге оба пришли к общему знаменателю и отправились в ближайший бар, лечить хронический ревматизм кружкой горячительного напитка.
Роль обеспеченного господина сыграл Ростислав Янович Плятт, а грабителя гениально исполнил Юрий Владимирович Никулин.
Сама история начинается в момент, когда загримированного и переодетого Никулина везли из «Мосфильма» в центр города, в дом литераторов, где и должны были проходить съемки. Во время пути Юрий Владимирович решил отрепетировать свою роль и слегка перестарался. Чтобы максимально правдоподобно войти в образ американского гангстера артист достал бутафорский револьвер и приставил его к водителю, при этом, начав, давать тому указания: «Вперед!, Молчать!, Не разговаривать!».
Все присутствующие в автомобиле вдоволь посмеялись над импровизацией Никулина, особенно водитель.
К слову, поездка была в темное время суток, на улицах давно загорелись фонари. Едва автомобиль доехал до Арбата как ему перегородили дорогу два черных воронка, из которых выбежали стражи порядка.
Позднее выяснилось, что особо бдительный советский гражданин увидел спектакль в исполнении Юрия Владимировича и посчитал его за преступника, сообщив о происходящем в автомобиле в надлежащие органы. Благо все удалось быстро урегулировать.
Правоохранительные органы узнали Никулина, который к тому моменту успел запомниться массам в двух короткометражных фильмах Леонида Гайдая: «Самогонщики» и «Пес Барбос и необычный кросс» и по картине «Когда деревья были большими». В общем и целом неприятных последствий удалось избежать, а инцидент был исчерпан на месте.
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Ему уже дали совет как это сделать:
..а теперь другая "импровизация":
"При работе над фильмом «Родственные души» Никулин разыграл съемочную группу тем, что принес на съемки два боевых патрона для револьвера, которым он, по роли "угрожал" "обеспеченному господину", которого изумительно сыграл Ростислав Янович Плятт. И при первом дубле он выстрелил поверх головы Плятта в осветительный прожектор - испуг актера было не описать - сам режиссер долго негодовал, что этот кадр не успели снять операторы. Второй патрон Никулин использовал для того, что бы бы попасть на спор подброшенную бутылку. Спор состоялся с Константином Бровиным, главным оператором съемок."
Ну как? Бред? ...а теперь перечитайте основной пост - подтверждения правдивости там есть?
МИНУС